МАГАТЭ сообщило о попадании по подземной части ядерного объекта в Иране
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проанализировали спутниковые снимки иранских ядерных объектов и обнаружили следы попаданий по подземным залам центра обогащения урана в Натанзе. Об этом говорится в сообщении в официальном аккаунте агентства в соцсети Х.
«На основе продолжающегося анализа спутниковых изображений высокого разрешения, полученных после пятничных атак, МАГАТЭ выявило дополнительные элементы, указывающие на прямые попадания по подземным залам обогащения на объекте в Натанзе», — говорится в сообщении. Изменений на иранских объектах в Исфахане и Фордо МАГАТЭ не зафиксировало.
Израиль продолжает атаковать объекты ядерной и военной инфраструктуры Ирана с 13 июня. Удару подвергся в том числе центр обогащения урана в Натанзе, который считается одним из важнейших объектов иранской ядерной программы, там производили уран, обогащенный до 60%. В МАГАТЭ ранее сообщали, что на объекте в Натанзе было разрушено несколько энергообъектов над землей, при этом подземная часть объекта, где находится оборудование по обогащению, не пострадала.
Для создания ядерного оружия необходимо добиться обогащения урана до 90%. Свою операцию «Восстающий лев» Израиль связал с тем, что Иран приблизился к созданию ядерного оружия. По сведениям израильской армии, у Тегерана достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб, а в следующем году тот собирался утроить производство баллистических ракет, что представляет «экзистенциальную угрозу».
Иран начал ответную военную операцию и атаковал израильские объекты. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал израильской стороне «мучительную и горькую судьбу». Корпус стражей исламской революции заявил, что операции против Израиля «будут продолжаться до его полного уничтожения». Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркивал, что страна не стремится к обладанию ядерным оружием, но имеет право на мирную ядерную энергетику.
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