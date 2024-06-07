Насколько Иран приблизился к созданию ядерного оружия

МАГАТЭ с подачи трех ведущих стран Европы призвало Иран восстановить сотрудничество. В ответ Тегеран, при поддержке Москвы и Пекина, предложил возобновить действие «ядерной сделки». Подробнее — в материале РБК

За что МАГАТЭ критикует Иран

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (один из двух его руководящих органов, состоит из 35 избираемых туда стран) 5 июня принял резолюцию, призывающую Иран к возобновлению сотрудничества. В частности, в ней говорится о том, чтобы Иран пересмотрел решение об отзыве аккредитации у нескольких экспертов агентства, которые проверяли иранские объекты, занимающиеся обогащением урана (Тегеран сделал это в 2023 году), и объяснил, откуда появились частицы урана антропогенного происхождения в местах, о которых республика официально не заявляла как о ядерных, — подразумеваются незадекларированные объекты Туркузабад и Варамин.

Эту резолюцию совету предложили Великобритания, Германия и Франция. Цель документа, по их заявлению, — поддержать МАГАТЭ и послать Ирану сигнал о том, что он не может продолжать действовать так, как сейчас, и должен сотрудничать с агентством. За документ проголосовали 20 стран, 12 воздержались, одна страна в голосовании не участвовала, против высказались Китай и Россия. «Эта резолюция поддерживает продолжение диалога агентства с Ираном для прояснения всех нерешенных вопросов гарантий, одновременно создавая основу для дальнейших шагов по привлечению Ирана к ответственности, если он не добьется конкретного прогресса», — заявили инициаторы резолюции после того, как она была принята.

Москва, Пекин и Тегеран после голосования выпустили свое заявление (его приводит иранское агентство Tasnim), в котором говорится, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, или «Иранская ядерная сделка», которую в 2015 году с Ираном подписали Британия, Германия, Китай, Россия, США и Франция; в 2018 году Штаты объявили о выходе из СВПД) продолжает действовать. «К сожалению, другие участники СВПД — Франция, Германия и Великобритания — а также США, вопреки своим обещаниям, выбрали иной процесс, проигнорировав общую цель возобновления реализации СВПД по своим собственным политическим соображениям», — отмечается в этом заявлении, в котором также содержится призыв к Западу проявить политическую волю и «сделать необходимый шаг к возрождению СВПД».

МИД Ирана резолюцию Совета управляющих осудил, назвав ее неконструктивной. Он заявил, что Тегеран и так сотрудничает с МАГАТЭ и что этот документ не повлияет на планы республики продолжить «мирную эксплуатацию ядерной энергии». В противовес Ирану выступил Израиль — он резолюцию приветствовал. «Это очень значимый шаг, который вписывается в международно-политическую кампанию, которую ведет МИД Израиля против иранской ядерной программы, и является важной составляющей кампании по усилению давления на Иран», — подчеркнули в МИД Израиля.

Гарантии МАГАТЭ — технические меры, с помощью которых агентство проверяет, что та или иная страна, у которой нет ядерного оружия, не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), то есть использует свои ядерные установки только по их заявленному назначению, а ядерный материал — исключительно в мирных целях. Государства соглашаются на эти проверки, заключая с МАГАТЭ соглашения о гарантиях. Их обязательство подписать такой документ прописаны в ст. 3 ДНЯО. На сегодня у агентства действуют соглашения со 178 странами. У этих соглашений также есть дополнительные протоколы, которые расширяют полномочия экспертов МАГАТЭ и приспосабливают их к тому, чтобы не только проверять заявленные объекты, но и обнаруживать материалы, о которых проверяемая страна не сообщала.

«Предыдущий опыт показывает, что такого рода резолюции принимают, когда Иран отходит от сотрудничества с МАГАТЭ, — пояснила РБК эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Елена Супонина. — Потом проводятся переговоры, Иран возобновляет сотрудничество, снимая проблемные вопросы, и за этим следует умиротворяющая резолюция. Так что это временный скачок в диалоге МАГАТЭ и Тегерана». Она напомнила, что сейчас в Иране готовятся к внеочередным президентским выборам (вызваны гибелью президента Ибрахима Раисси в авиакатастрофе и запланированы на 28 июня), и ужесточение риторики вписывается в тактику иранских властей. «В народе сильны антиамериканские настроения, иранцы в большинстве своем настроены против любого сотрудничества с Западом. Продемонстрировать, что страна идет своим курсом и не поддается внешнему давлению, — это ход, к которому прибегают к власти в поворотные внутриполитические моменты», — резюмировала эксперт.

На каком этапе находится ядерная программа Ирана и реально ли ее разрушить извне

Свое ядерное строительство Иран возобновил в 2019 году — через год после того, как США вышли из СВПД. Согласно этой сделке, в обмен на снятие санкций Тегеран брал на себя обязательство, что минимум до 2030 года не будет обогащать уран выше 3,67% (это концентрация радиоактивного изотопа урана-235, необходимая для работы атомных электростанций; уровень обогащения, необходимый для создания ядерного оружия, — более 90%), а также пообещал сократить объемы обогащенного урана до 300 кг, то есть до 3% от того объема, который был у Ирана до СВПД.

На нынешнем Совете управляющих генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что уровень обогащения урана в республике достиг 60%. Иран прекратил соблюдать дополнительный протокол к соглашению о гарантиях в 2021 году, а это значит, отметил Гросси, что уже больше двух лет у агентства нет расширенного доступа к иранским ядерным объектам. Обеспокоенность Гросси также усиливают заявления Тегерана о возможностях страны производить ядерное оружие и изменениях в ее ядерной доктрине.

Про пересмотр доктрины иранское руководство заговорило после обострения отношений между Ираном и Израилем в апреле 2024 года — тогда Тегеран ударил по еврейскому государству ракетами и беспилотниками, в ответ на что Израиль пообещал разрушить иранские ядерные объекты (но в итоге от этой идеи отказался). Если бы это произошло, сказал тогда командующий подразделением ядерной защиты и безопасности Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ахмад Хакталаб, Тегеран бы пересмотрел свою ядерную доктрину, отказавшись от обязательств по международным договорам. Месяц спустя с более мягкой формулировкой выступил советник аятоллы Камаль Харази. «У нас нет решения о создании ядерной бомбы, — сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera. — Но если существование Ирана окажется под угрозой, то у нас не будет иного выбора, кроме как изменить нашу военную доктрину».

Агентство Bloomberg обращает внимание на то, что Иран обогащает уран на подземных объектах в Фордо и Натанзе, которые являются сложными мишенями для израильских ударов. В 1981 году Израиль смог уничтожить ядерный реактор в Ираке, а в 2007 году нанес авиаудар по ядерному объекту в Сирии, однако Иран представляет для него более сложный вызов — там так много объектов, что удар по некоторым из них лишь отложит, но не уничтожит иранский потенциал, поясняет агентство. Израиль устраивал диверсии на иранских объектах и ликвидировал иранских физиков-ядерщиков (с 2010 года погибли шесть ученых), отмечает американская «Ассоциация по контролю над вооружениями», но при этом не ясно, решится ли он совершить полноценную атаку без поддержки США, — особенно в ситуации, когда весомых доказательств того, что Тегеран создал ядерное оружие, нет.

Однозначной оценки, когда Иран может создать ядерное оружие, нет — предположения варьируются от четырех-шести месяцев (израильский Институт исследований национальной безопасности) до двух лет («Ассоциация по контролю над вооружениями»). «За пять лет Иран добился больших успехов. 60% обогащения — это последний этап перед оружейным ураном. И у Тегерана есть возможность сделать шаг в этом направлении — у него больше центрифуг, часть из которых — новых поколений», — сказал РБК старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор Владимир Сажин, отметив, что на обогащение урана до 90% может уйти всего несколько недель. Но просто обогатить его недостаточно — надо переработать его в металл и потом уже создать взрывное устройство, а на это, по оценке эксперта, Ирану потребуется несколько лет. Если он и создаст ядерные боеголовки, то оснастит этим не бомбы (у республики нет самолетов, которые могли бы их доставлять), а ракеты — иранская ракетная программа считается одной из самых крупных на Ближнем Востоке.

Сажин полагает, что собственно ядерный боезаряд Иран создавать не будет — он направит свои ресурсы на то, чтобы достичь такого же уровня ядерного развития, как у Германии, Канады, Нидерландов, Южной Кореи, Японии. «Эти страны не считаются ядерными, но их технологии находятся на таком уровне, что они вполне могут создать ядерное оружие. Им просто это не нужно, — отметил эксперт. — Иран хочет развить свою программу так, чтобы до создания оружия ему оставалось несколько месяцев. На различных переговорах такой уровень развития ядерной инфраструктуры позволит Тегерану чувствовать себя в безопасности — он сможет козырять, а порой и шантажировать перспективой создания ядерного оружия».