Что такое противобункерная бомба GBU-57 MOP, которой США ударили по Ирану

США, вступив в войну Израиля с Ираном, впервые применили противобункерную бомбу GBU-57 MOP. Ее называют крупнейшим в мире неядерным боеприпасом. Что известно об этой бомбе — в справке РБК

Что такое противобункерная бомба GBU-57 MOP

GBU-57A/B MOP (англ. Guided Bomb Unit — Massive Ordnance Penetrator, «управляемая бомба с проникающим боеприпасом большой мощности») — это американская корректируемая противобункерная авиабомба весом около 13,6 тонн, которая содержит 2,4 тыс. кг взрывчатки.

GBU-57 MOP была разработана для ВВС США. Цель — «уничтожение оружия массового поражения», размещенного в хорошо защищенных и углубленных объектах — подземных укрепленных бункерах и тоннелях. Она считается крупнейшей неядерной бомбой в мире. Она может проникать под землю на глубину 60 м, пробивать усиленные железобетонные укрепления или породу глубиной 19 м и только затем детонировать.

Разрабатывалась в 2004–2007 годах по заказу ВВС США и Агентства по сокращению военной угрозы (DTRA, одно из подразделений Минобороны США) на смену устаревшей бомбе BLU-109 с учетом опыта кампании в Ираке. В 2007–2011 годах успешно прошла испытания и поступила на вооружение ВВС США.

Бомба проектировалась для бомбардировщиков B-52 и B-2. Но в настоящее время интегрирована только на стелс-бомбардировщик B-2 Spirit, который способен нести две такие бомбы (по одной в каждом отсеке). Использование этого «бомбардировщика-невидимки» несет ряд преимуществ. Во-первых, благодаря своей малозаметности B-2 способен проникать в воздушное пространство, насыщенное средствами ПВО. Во-вторых, способность нести до двух бомб позволяет более эффективно поражать укрепленные объекты: при последовательном сбросе каждая новая бомба проникает глубже предыдущей.

Точное количество созданных бомб GBU-57 MOP неизвестно. В 2015-м ВВС США сообщали, что заключили контракт на производство 20 таких изделий.

Характеристики

Длина – 6,2 м



Диаметр – 0,8 м



Вес – 13,6 т



Вес боевой части – 2432 кг



Взрывчатка – 2082 кг AFX-757 и 341 кг PBXN-114



Система наведения – инерционная / GPS



Вероятное круговое отклонение – 6 м

Бомба проектировалась для поражения укрепленных подземных объектов в Иране и КНДР. Корпус бомбы изготовлен из специального сверхпрочного стального сплава (англ. Eglin Steel, по названию базы ВВС США во Флориде, где он был разработан).

Video

(На видео — архивные кадры испытаний GBU-57 MOP)

Бомба существует в двух модификациях с индексами A и B. Она не имеет аналогов по мощи среди других противобункерных бомб США (помимо GBU-57, в американских арсеналах находятся бомбы GBU-28 весом 2268 кг, BLU-117 весом 907 кг и GBU-39 SDB весом 113 кг).

GBU-57 MOP и «Мать всех бомб»

Бомбу GBU-57 часто путают с GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (альтернативная расшифровка — Mother of all bombs, «Мать всех бомб»), которая была сброшена в апреле 2017 года по базе боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России) в афганском пещерном комплексе в провинции Нангархар. Однако GBU-43/B — фугасная бомба и не предназначена для поражения бункеров и других укрепленных целей. К тому же GBU-57 мощнее и тяжелее, чем «Мать всех бомб» (она весит только 9800 кг).

Боевое применение

GBU-57 MOP неоднократно проходила испытания на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико, в последний раз — в декабре 2024 года. Но в боевых условиях эту бомбу до июня 2025-го не применяли.

Впервые эти бомбы были использованы 22 июня 2025 года ВВС США при ударе по иранскому подземному ядерному объекту в Фордо вскоре после нападения Израиля на Иран. Всего было сброшено шесть бомб.

У Израиля нет аналогичных GBU-57 MOP по мощности конвенциональных боеприпасов. В его арсенале — только запускаемые с F-15 бомбы GBU-28 и BLU-109, значительно уступающие GBU-57. Поэтому ЦАХАЛ вынуждена была бы проводить комбинированную операцию по выводу из строя энергопитания и критического оборудования на объекте в Фордо с последующим уничтожением его инфраструктуры с помощью диверсионных операций изнутри.

Объективных данных о том, насколько успешной была бомбардировка подземного завода в Фордо, пока нет. Дональд Трамп заявил, что при атаке США (также крылатыми ракетами Tomahawk были нанесены удары по объектам в Исфахане и Натанзе) «ключевые объекты Ирана по обогащению урана были целиком и полностью уничтожены».

У кого GBU-57 стоит на вооружении, аналоги в других странах

На данный момент бомбы GBU-57 MOP стоят на вооружении исключительно Военно-воздушных сил США. В другие страны они не поставляются.

У некоторых стран на вооружении есть менее мощные противобункерные бомбы. Например, авиабомба BLU-109/B, которая является дальней предшественницей MOP, с 1990 года находится на вооружении армий как США, так и Канады, Франции, Великобритании, Дании, Бельгии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиля и ряда других стран.

На вооружении армий Южной Кореи и Израиля также находится противобункерная бомба GBU-28. Но она намного менее современная, чем GBU-57, и в разы уступает ей по тяжести и мощности. Аналогичная картина и с израильской разработкой — бомбой MPR500.

Российской «супербомбой», предназначенной для поражений подземных объектов, является КАБ-1500. Но она тоже значительно уступает американской GBU-57 MOP: при общей массе в 1,5 тонны она способна пробить 3 м бетона и до 20 м грунта.