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Удар Ирана по Израилю ,  
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WSJ узнала о планах Израиля атаковать иранские ядерные объекты в 2025-м

WSJ: Израиль планирует в 2025 году ударить по ядерным объектам Ирана
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
По данным разведки США, Израиль планирует «значительные» удары по ядерным объектам Ирана в этом году и рассчитывает на поддержку Вашингтона, пишет WSJ. Трамп говорил, что предпочел бы неядерную сделку с Ираном бомбардировкам

Американская разведка в последние дни президентства Джо Байдена (20 января его сменил Дональд Трамп) включила в аналитическую оценку вывод о том, что Израиль рассматривает возможность «значительных» ударов по иранским ядерным объектам в этом году, сообщили The Wall Steet Journal чиновники, знакомые с докладом.

Анализ разведданных показал, что Израиль будет подталкивать администрацию Трампа поддержать удары, считая, что он с большей вероятностью присоединится к атаке, чем Байден, и опасаясь, что возможность остановить стремление Ирана к созданию ядерного оружия закрывается, уточнили два человека, знакомых с разведданными.

По словам одного из собеседников WSJ, американская разведка подготовила второй доклад, представленный в первые дни президентства Трампа, в котором подтверждается ранее сделанный вывод.

Американские военные чиновники заявили изданию, что для ударов по «сильно укрепленным» ядерным объектам Ирана Израилю, вероятно, потребуются военная поддержка и боеприпасы США.

Администрация премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не ответила на запрос газеты о комментариях, а израильские военные отказались комментировать эти сведения.

Смогут ли ультиматумы Трампа остановить военную ядерную программу Ирана
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

На прошлой неделе в день встречи с Нетаньяху Трамп подписал указ о возобновлении политики «максимального давления» на Иран, которую он применял во время своего первого президентского срока. Стратегия призвана снизить доходы Тегерана от экспорта нефти и препятствовать разработке им ядерного оружия.

Трамп заявил, что он не рад такому шагу и предпочел бы подтвержденное ядерное мирное соглашение. Утверждения, что США, работая вместе с Израилем, собираются «разнести Иран вдребезги», он назвал «сильно преувеличенными». «Я хотел бы заключить неядерную сделку с Ираном. Я бы предпочел это тому, чтобы разбомбить его», — подчеркнул американский президент. До инаугурации он допускал возможность войны США и Ирана.

WSJ до этого писала, что Израиль рассматривал возможность удара по ядерным объектам Ирана в октябре в ответ на ракетную атаку 1 октября 2024 года. Тегеран нанес удары в ответ на израильские атаки, в ходе которых погибли лидеры ливанской группировки «Хезболла» и палестинского исламистского движения ХАМАС.

26 октября Израиль нанес ответный удар по военным объектам Ирана. Тегеран заявил об «ограниченном ущербе». Axios сообщал, что Израиль атаковал в том числе объект, где располагалось оборудование для разработки ядерного оружия.

В декабре израильские СМИ сообщили, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) считает, что после ослабления поддерживаемых Ираном группировок на Ближнем Востоке и падения режима экс-президента Сирии Башара Асада появилась возможность нанести удар по иранским ядерным объектам.

По оценкам Международного агентства ядерной энергии (МАГАТЭ), Иран ускорил обогащение урана до 60% и может приблизиться к 90%, необходимым для создания ядерного оружия.

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