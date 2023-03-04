Иран заверил МАГАТЭ о готовности сотрудничать по ядерной сделке

Рафаэль Гросси (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Иран «на высоком уровне» заверил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в своей готовности урегулировать нерешенные проблемы, а также намерен продолжать технические обсуждения. Об этом по итогам встречи визита в Тегеран заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Стороны начали техническое обсуждение, чтобы прояснить происхождение обогащенных до 83,7% частиц урана на ядерном объекте в Фордо.

Кроме того, иранская сторона разрешила МАГАТЭ осуществлять деятельность по проверке и мониторингу и обещала предоставить доступ к трем ядерным объектам. Детали будут обговорены в ходе дальнейших обсуждений.

Кроме президента Ирана Эбрахима Раиси Гросси провел встречу с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами и с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном. Гросси назвал диалог серьезным и позитивным. По его словам, иранская сторона готова идти на сотрудничество.

В 2015 году США, Франция, Великобритания, Германия, Китай, Россия и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В нем стороны условились не вводить санкции против Тегерана в обмен на его отказ от разработки ядерного оружия. СВПД предполагал, в частности, ограничение обогащения урана и доступ инспекторов МАГАТЭ ко всем ядерным объектам в стране.

Тем не менее уже в 2018 году при экс-президенте Дональде Трампе США вышли из сделки, обвинив Иран в нарушении соглашения, и возобновили против него санкции. В ответ Иран отказался от некоторых взятых на себя обязательств и возобновил обогащение урана сверх оговоренного уровня в 3,67%.

В сентябре 2020 года президент США Джо Байден заявил, что США готовы вернуться к соблюдению ядерной сделки с Ираном, если Тегеран предпримет аналогичные шаги. После этого прошло несколько раундов переговоров, которые не привели к новому соглашению. В апреле 2021 года представитель Ирана на переговорах по возможному восстановлению сделки Аббас Аракчи сообщил, что его страна намерена обогащать уран до уровня 60%.

В середине февраля текущего года международные наблюдатели обнаружили в Иране уран, обогащенный до рекордных 84%. Это лишь немногим меньше, чем необходимо для создания ядерного оружия. МАГАТЭ предстоит определить, обогащал ли Иран уран преднамеренно или такая концентрация стала «непреднамеренным накоплением» в газовых центрифугах, используемых для разделения изотопов.