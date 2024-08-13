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МАГАТЭ — для чего было создано международное агентство по атомной энергии

Фото: Sascha Steinach / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Sascha Steinach / imago-images.de / Global Look Press

Содержание:

Что такое МАГАТЭ

МАГАТЭ (расшифровка: Международное агентство по атомной энергии, англ. International Atomic Energy Agency, IAEA) — это международная организация, которая развивает и контролирует научное и техническое сотрудничество в ядерной сфере. Создано в 1957 году. Входит в систему Организации Объединенных Наций (ООН), но является независимой структурой — партнером подразделений ООН. Центральный офис находится в Венском международном центре — комплексе учреждений ООН. Лауреат Нобелевской премии мира (2005).

Когда и почему создали МАГАТЭ

Идея создания агентства принадлежит президенту США Дуайту Эйзенхауэру, который 8 декабря 1953 года на сессии Генеральной ассамблеи ООН выступил с речью «Атом для мира». Первоначально Эйзенхауэр планировал говорить о ядерной угрозе и приоритетах национальной обороны, однако в ходе подготовки речи ее тематика и направленность изменились. В выступлении американский лидер призвал США и СССР к сотрудничеству ради безопасного использования атомной энергии в мирных целях и предложил создать для этого специальный международный орган.

Следующие 3,5 года ушли на переговоры по созданию единого органа в атомной сфере и разработки его основополагающего документа. Помимо крупнейших ядерных держав — СССР и США — проект такого документа обсуждался представителями наиболее продвинутых тогда в сфере ядерных технологий или производства урана и тория стран — Австралии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Индии, Канады, Португалии, Франции, Чехословакии и Южной Африки. 4 декабря 1954 года Генеральная ассамблея ООН в своей резолюции единодушно поддержала создание агентства.

Устав МАГАТЭ был утвержден 23 октября 1956 года и вступил в силу 29 июля 1957 года после ратификации 18 странами — эта дата считается днем рождения организации. В октябре того же года участники первой сессии Генеральной конференции агентства договорились разместить головной офис в австрийской столице из-за нейтрального статуса этой страны. Через месяц агентство установило формальные отношения с ООН, оно обязано представлять ежегодный отчет о своей работе Генассамблее организации.

Какие страны входят в МАГАТЭ

В организации по состоянию на лето 2024 года числятся 178 государств.

55 стран вошли в агентство с момента основания в 1957 году. С тех пор почти ежегодно в состав агентства принимают по одной или две стране. Последними в агентство вступили Коморы (2020), Самоа (2021), Сент-Китс и Невис, Тонга (2022), Гвинея, Кабо-Верде и Гамбия (2023).

За всю историю МАГАТЭ единственным государством, покинувшим агентство, стала КНДР. Она вступила в организацию в 1974 году, но ровно через 20 лет покинула ее после того, как инспекторы уличили ее в выработке плутония сверх разрешенного лимита.

Страны-члены МАГАТЭ — лидеры в области атомной энергетики

Страна Число действующих реакторов (в процессе строительства) Установленная мощность в 2023 году (в МВт) Доля атомной энергии в общем объеме производства электроэнергии (на 2021 год)
США 94 (0) 96952 20%
Китай 56 (26) 54152 5%
Франция 56 (1) 61370 69%
Россия 36 (4) 26802 20%
Южная Корея 26 (2) 25825 28%
Индия 20 (7) 6920 3%
Канада 19 (0) 13699 14%
Украина 15 (2) 13107 54%*

на 2019 год
Япония 12 (2) 11046 7%
Великобритания 9 (2) 5883 15%
Испания 7 (0) 7123 21%**

на 2017 год
Швеция 6 (0) 6944 31%
Пакистан 6 (0) 3262 11%

Чем занимается МАГАТЭ

Организация занимается всесторонним развитием использования мирного атома, как то:

  • помогает исследованиям в области атомной энергии и применению их результатов в мирных целях;
  • содействует членам в оказании услуг или снабжении материалами, оборудованием или техникой в этой работе;
  • способствует обмену между государствами научными и техническими сведениями о применении атомной энергии в мирных целях;
  • поощряет обмен учеными и специалистами и их подготовку;
  • гарантирует неиспользование ядерных материалов, услуг, оборудования, техники и сведений в военных целях;
  • консультирует по вопросам ядерной безопасности для охраны здоровья и минимизации опасности для жизни и имущества при работе с атомной энергией;
  • приобретает или создает установки, заводы и оборудование, которые могут быть полезными при выполнении всех этих функций.

Организация занимается не только исследованиями и контролем за распространением ядерных технологий и энергетики. Она также разрабатывает нормы радиационной защиты, безопасной перевозки и утилизации отходов, занимается внешним дозиметрическим контролем за космическим излучением, вырабатывает стандарты в области промышленной радиографии и применения радиационных технологий в медицине, в частности в лучевой терапии, а также изучает возможности применения мирного атома в сельском хозяйстве, в управлении водными ресурсами, и т.д. Например, в 2016 году для борьбы с распространением лихорадки Зика департамент ядерных наук и применения отправил в Бразилию кобальтовый гамма-облучатель, чтобы стерилизовать самцов комаров, которые разносили вирус.

С 2003 года при агентстве работает собственное образовательное учреждение — Всемирный ядерный университет, где можно не только изучить стадии производства урана или научиться корректно использовать профессиональную терминологию, но и подготовиться к управлению атомной электростанцией.

Структура и руководство МАГАТЭ

Руководство состоит из Генеральной конференции, Совета управляющих и Секретариата под управлением гендиректора.

Генконференция каждый сентябрь собирает представителей всех стран-членов в Вене. На сессиях ГК выбирают состав Совета управляющих, утверждают прием новых государств, приостанавливают действие привилегий членов, принимают доклады и бюджет организации.

Совет управляющих включает 35 государств. Десять стран назначаются из восьми регионов мира уходящим составом совета, остальных выбирает Генконференция, также соблюдая представительство из разных регионов. Россию каждый раз включают в совет как одно из наиболее развитых в области технологии атомной энергии государств.

Совет заседает пять раз в год: в марте, в июне, дважды в сентябре (до и после сессии Генконференции) и в ноябре. Участники заседаний рассматривают текущие финансовые отчетности, программу и бюджет, заявления о приеме в членство, назначают генерального директора организации на следующие четыре года, который утверждается Генконференцией.

В 2019 году гендиректором агентства избран представитель Аргентины Рафаэль Гросси (в 2023 году переизбран на новый срок).

В подчинении гендиректора агентства находится Секретариат, сотрудники которого занимаются текущей административной работой.

Кроме того, генеральный директор руководит еще четырьмя подразделениями: Канцелярией (или Координационным бюро), Бюро по правовым вопросам, Бюро внутреннего надзора и Бюро общественной информации и коммуникации.

В составе агентства работают шесть департаментов:

  • ядерной энергии
  • управления
  • технического сотрудничества
  • ядерной и физической безопасности
  • ядерных наук и применения
  • гарантий (выполняет роль международного контрольно-надзорного органа)

Два Бюро по связи работают в штаб-квартирах ООН в Нью-Йорке и Женеве.

В Зайберсдорфе (Австрия), Монако и Триесте (Италия) расположены три лаборатории по ядерным технологиям.

У МАГАТЭ есть два отделения по гарантиям безопасности — в Торонто и в Токио.

Кто финансирует МАГАТЭ

Бюджет агентства формируется из трех источников:

  • фонды регулярного бюджета (ФРБ), которые используются для текущих расходов и капитальных инвестиций
  • фонды технического сотрудничества (ФТС), которые направляются на поддержку ядерных проектов стран-участниц (таких на август 2024 года насчитывается 1052)
  • внебюджетные фонды в поддержку специальных программ, куда переводят средства как государства-члены, так и другие доноры.

Среди таких программ — флагманский для агентства проект по инновационным ядерным реакторам и топливным циклам (ИНПРО) для удовлетворения глобальных потребностей в энергии. Программа была учреждена в 2000 году по инициативе России, российская госкорпорация «Росатом» участвует во всех ее проектах.

Бюджет каждый год пересматривает и утверждает Генеральная конференция. Так, бюджет на 2024 год был заявлен в размере €750,8 млн, из них на ФРБ приходится €432,6 млн обязательных взносов от участников организации, на ФТС — €127,2 млн рекомендуемых взносов. Общий бюджет за 2024-2025 годы составляет около €1,5 млрд.

Гарантии безопасности МАГАТЭ

По Договору о нераспространении ядерного оружия на организацию возложен контроль за выполнением обязательств странами-членами. При вступлении в организацию каждая страна, не обладающая ядерным оружием, заключает с ней специальное соглашение, что не будет использовать ядерные технологии в военных целях. В свою очередь, МАГАТЭ ответственно за поддержание гарантий.

Гарантии агентства — это комплекс мер, на основе которых МАГАТЭ подтверждает заявление государства об использовании ядерных технологий только в мирных целях. МАГАТЭ собирает и обрабатывает сведения о ядерных технология, инспектирует объекты, а результаты проверок включаются в ежегодные отчеты.

В 2005 году МАГАТЭ и ее глава Мухаммед аль-Барадеи (1997-2009) были удостоены Нобелевской премии мира за «усилия по предотвращению использования ядерной энергии в военных целях и по обеспечению того, чтобы ядерная энергия применялась в мирных целях максимально безопасным образом».

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Мария Гусарова
МАГАТЭ атомная энергетика Росатом
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