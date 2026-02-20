Обогащенный уран: что это, как его производят и зачем он нужен странам

Содержание:

Что такое обогащение урана простыми словами

Обогащенный уран — это все тот же химический элемент уран, в котором увеличена доля изотопа U-235 по сравнению с природным содержанием. Природный уран состоит из двух основных изотопов: «инертного» U-238 (около 99,3%) и «делящегося» U-235 (примерно 0,7%). Именно U-235 способен поддерживать цепную ядерную реакцию и выделять энергию. В природной руде его слишком мало для стабильной работы большинства реакторов.

Обогащенный уран отличается от природного тем, что в нем выше концентрация U-235. Проще говоря, в смеси «активных» и «неактивных» атомов нужно увеличить долю тех, которые способны делиться. Это и есть ответ на вопрос, зачем обогащать уран. Именно обогащенный уран используется в производстве ядерного топлива для АЭС (3-5%) и оружия (от 20% до 90%).

Как обогащают уран, если говорить простыми словами? Можно представить смесь двух почти одинаковых шариков разного веса. Их нужно аккуратно разделить, чтобы собрать больше легких. Технология сложная, но логика простая — увеличить концентрацию нужного изотопа.

Уран — это блестящий серебристо-белый металл, который тускнеет на воздухе. В процессе обогащения он существует в виде газа — гексафторида урана. Готовое ядерное топливо — это черные керамические таблетки размером с монету, которые помещают в циркониевые трубки (ТВЭЛы, от «тепловыделяющий элемент»). Он не светится зеленым и не излучает видимый свет.

Виды урана: от топлива до бомбы

Обогащение урана классифицируют по тому, какая доля изотопа U-235 содержится в материале. В зависимости от процента U-235 уран используется в энергетике, научных установках или военной сфере.

Низкообогащенный уран (НОУ / LEU, от англ. Low Enriched Uranium)

Это уран с содержанием U-235 примерно от 3 до 5%. Именно такой материал применяется в подавляющем большинстве атомных электростанций по всему миру. Он рассчитан на контролируемую реакцию деления в реакторе и по своим физическим свойствам не способен к ядерному взрыву, даже теоретически. Для энергетики это базовый и самый распространенный тип топлива.

Высокообъемный низкообогащенный уран (ВНОУ / HALEU, от англ. High-Assay Low-Enriched Uranium)

Это уран с обогащением от 5 до 20%. Формально он все еще относится к низкообогащенному, но выделяется в отдельную категорию из-за своих свойств и назначения. HALEU необходим для реакторов нового поколения, компактных энергетических установок, а также для атомных ледоколов. Такой уран позволяет делать реакторы более эффективными и долговечными, но при этом значительно сложнее в производстве. Сегодня HALEU считается дефицитным ресурсом: в промышленных и стабильных объемах его выпускает ограниченное число стран, и ведущую роль здесь играет Россия.

Высокообогащенный уран (ВОУ / HEU, от англ. Highly Enriched Uranium)

Это уран, где содержание U-235 превышает 20%. При дальнейшем росте обогащения материал переходит в категорию стратегически чувствительных.

Для ядерного оружия обычно используется уран с обогащением около 90% и выше. Такой материал относится к военному назначению, его производство и оборот находятся под строгим международным контролем. В гражданской энергетике ВОУ практически не применяется из-за рисков, стоимости и политических ограничений.

Обедненный уран

Обедненный уран — это почти чистый U-238, оставшийся после извлечения U-235 в процессе обогащения. С точки зрения радиоактивности он менее опасен, чем обогащенный уран (примерно на 60%), но обладает другой важной характеристикой — очень высокой плотностью. Поэтому его используют не как топливо, а в военных и технических целях: в сердечниках бронебойных снарядов, элементах защиты бронетехники и специальных конструкциях, например в качестве противовесов в закрылках самолетов, для изготовления контейнеров для перевозки радиоактивных материалов и др. В энергетических реакторах он почти не используется.

Из чего состоит обогащенный уран

Обогащенный уран — это тот же самый химический элемент, что и природный уран. В процессе обогащения не меняется химический состав, не добавляются новые вещества и не происходит «усиление» урана как материала. Меняется только соотношение изотопов — доля делящегося U-235 становится выше, а U-238 соответственно меньше.

Именно это изотопное соотношение и определяет, будет ли уран использоваться в энергетике, перспективных реакторах или относиться к военной сфере.

Где используется обогащенный уран

В первую очередь обогащенный уран используется в виде диоксида или сплавов в качестве топлива в атомной энергетике. Также его используют в исследовательских реакторах и на флоте с атомной установкой. Высокообогащенный материал применяется и в ядерном оружии.

Как обогащают уран

Обогащение урана — технологический процесс, при котором увеличивается доля изотопа U-235 по отношению к U-238. Химически вещество остается тем же самым ураном, но меняется изотопное соотношение. Промышленно для этого уран переводят в форму гексафторида урана (UF₆) — соединения, которое при умеренном нагреве становится газом и может быть разделено по массе изотопов.

На практике применялись и применяются два основных метода обогащения.

Газовая диффузия

Газовая диффузия — исторически первый промышленный способ обогащения урана, активно использовавшийся с середины XX века.

Суть метода в том, что газ UF₆ пропускают через пористые мембраны. Более легкие молекулы, содержащие U-235, проходят через них немного быстрее, чем молекулы с U-238. Разница крайне мала, поэтому процесс приходится повторять тысячи раз, выстраивая длинные каскады.

Главный недостаток метода — огромное энергопотребление. Для поддержания давления, температуры и непрерывной прокачки газа требуются огромные электростанции. Именно поэтому диффузионные заводы были одними из самых энергоемких промышленных объектов своего времени.

США на протяжении десятилетий делали ставку именно на газовую диффузию. Последний такой завод был окончательно закрыт лишь в 2013 году, когда технология окончательно устарела.

Газовые центрифуги

Газовые центрифуги — современный мировой стандарт обогащения урана.

Здесь газ UF₆ помещается в быстро вращающиеся цилиндры. За счет центробежной силы более тяжелый U-238 смещается к стенкам, а более легкий U-235 концентрируется ближе к оси вращения. Отобранные фракции затем подаются на следующую ступень.

Одна центрифуга дает лишь небольшое увеличение концентрации U-235, поэтому в промышленности используются каскады из тысяч и десятков тысяч центрифуг, соединенных в сложные технологические цепочки.

Ключевое преимущество центрифужного метода — резкое снижение энергозатрат. По оценкам МАГАТЭ, он потребляет в десятки раз меньше электроэнергии, чем газовая диффузия, при сопоставимой или более высокой эффективности.

СССР еще в холодную войну рано отказался от газовой диффузии и сосредоточился на развитии газоцентрифужных технологий. За десятилетия эта технология была доведена до высокой надежности, масштабируемости и низкой себестоимости.

Именно это технологическое наследие объясняет, почему сегодня Россия занимает значительную долю мирового рынка услуг по обогащению урана. Низкие энергозатраты и высокая эффективность центрифуг позволяют предлагать конкурентные цены, что и формирует экономическое преимущество «Росатома» на международном рынке.

Какие страны обогащают уран: роль России и санкции 2025–2026 годов

Какие страны обогащают уран? Крупнейшие игроки — Россия (через «Росатом»), европейский консорциум Urenco, французская Orano и китайская CNNC. США утратили промышленную базу газовой диффузии и сейчас инвестируют в восстановление мощностей.

Россия контролирует около 40% мирового рынка услуг по обогащению. Urenco — примерно треть. Остальные доли распределены между Францией и Китаем.

В 2024 году США ввели запрет на импорт российского урана до 2040 года. Однако в этих мерах предусмотрены временные исключения до 2028 года, поскольку американские АЭС зависят от поставок. В 2025 году закупки российского топлива США временно выросли из-за контрактных обязательств и нехватки альтернатив.

Тем временем Россия ввела ограничения на экспорт ядерного топлива и обогащения в ответ на санкции, усилив напряженность, рост цен и конкуренцию в энергетической и оборонной промышленности.

Вопрос — ответ

Опасен ли обогащенный уран для человека?

Уран — радиоактивный и высокотоксичный металл, но опасность зависит от формы и уровня обогащения. Топливные таблетки для АЭС слабо радиоактивны и безопасны при штатном обращении. Наибольшую угрозу представляет пыль или попадание частиц внутрь организма. При нормальной эксплуатации реакторов риски контролируются многоуровневыми системами безопасности.

Можно ли сделать бомбу из топлива для АЭС?

Нет. Топливо для АЭС содержит 3–5% U-235. А оружейный уран требует обогащения на уровне около 90%. Физически использовать реакторное топливо для создания боеголовки невозможно без повторного сложного обогащения.

Зачем нужен обедненный уран?

Обедненный уран отличается высокой плотностью. Его применяют в военной технике и бронебойных снарядах, а также в защитных экранах от радиации.

Какие страны имеют технологии обогащения?

Полный промышленный цикл есть у России, стран ЕС через Urenco и Orano, Китая, а также ограниченно у США и Ирана. Технология сложна и находится под международным контролем.