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Война Израиля и Ирана ,  
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Взрывы около иранского ядерного центра в Исфахане. Видео

WP показала видео взрыва в районе ядерного объекта в Исфахане после удара США
Сюжет
Война Израиля и Ирана

Взрывы около иранского ядерного центра в Исфахане. Видео
Video

Газета The Washington Post сообщила, что верифицировала видео из Исфахана, на котором запечатлены взрывы близ центра ядерных технологий после удара США.

В обращении к нации президент США Дональд Трамп назвал объект одной из целей атаки США. Позднее на брифинге Пентагон уточнил, что объекты в Натанзе и Фордо атаковали бомбами GBU-57, а в Исфахане — крылатыми ракетами Tomahawk. Иран пообещал защищать свой суверенитет, однако Вашингтон предостерегает Тегеран от ответных действий. 

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