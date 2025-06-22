Взрывы около иранского ядерного центра в Исфахане. Видео
Газета The Washington Post сообщила, что верифицировала видео из Исфахана, на котором запечатлены взрывы близ центра ядерных технологий после удара США.
В обращении к нации президент США Дональд Трамп назвал объект одной из целей атаки США. Позднее на брифинге Пентагон уточнил, что объекты в Натанзе и Фордо атаковали бомбами GBU-57, а в Исфахане — крылатыми ракетами Tomahawk. Иран пообещал защищать свой суверенитет, однако Вашингтон предостерегает Тегеран от ответных действий.
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