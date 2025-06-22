Взрывы около иранского ядерного центра в Исфахане. Видео

WP показала видео взрыва в районе ядерного объекта в Исфахане после удара США

Video

Газета The Washington Post сообщила, что верифицировала видео из Исфахана, на котором запечатлены взрывы близ центра ядерных технологий после удара США.

В обращении к нации президент США Дональд Трамп назвал объект одной из целей атаки США. Позднее на брифинге Пентагон уточнил, что объекты в Натанзе и Фордо атаковали бомбами GBU-57, а в Исфахане — крылатыми ракетами Tomahawk. Иран пообещал защищать свой суверенитет, однако Вашингтон предостерегает Тегеран от ответных действий.