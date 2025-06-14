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Операция Израиля против Ирана ,  
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Израиль заявил о ликвидации 9 ученых и экспертов ядерной программы Ирана

Сюжет
Операция Израиля против Ирана
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в Иране девяти ведущих ученых-ядерщиков и экспертов, которые занимались развитием иранской ядерной программы. Об их гибели писали и иранские СМИ
Фото: Мохаммад Исмаил / РИА Новости
Фото: Мохаммад Исмаил / РИА Новости

В результате ударов по территории Ирана 13 июня были ликвидированы девять ведущих иранских ученых-ядерщиков и экспертов, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Все они, как утверждает ЦАХАЛ, занимались развитием ядерной программы.

«Вчера истребители ВВС Израиля под руководством разведывательного управления нанесли удары по десяткам целей в Иране в рамках широкомасштабного стартового залпа операции. Ученые и эксперты служили важными центрами знаний в иранском ядерном проекте и обладали накопленным десятилетиями опытом в разработке ядерного оружия», — говорится в сообщении.

Пресс-служба ЦАХАЛ также опубликовала список погибших:

  • Ферейдун Аббаси — эксперт в области ядерной инженерии;
  • Мохаммад Махди Техранши — физик;
  • Акбар Моталеби Заде — эксперт в области химической инженерии;
  • Саид Барджи — эксперт в области материаловедения;
  • Амир Хассан Фахахи — физик;
  • Абдул Хамид Минучехр — эксперт в области физики реакторов;
  • Мансур Асгари — физик;
  • Ахмад Реза Золфагари — эксперт в области ядерной инженерии;
  • Али Бахуэй Катимири — эксперт по механике.

Перечисленные ученые и эксперты сыграли важную роль на пути Ирана к созданию ядерного оружия, утверждает ЦАХАЛ. Их ликвидация знаменует серьезный удар «по способности иранского режима завладеть оружием массового поражения», говорится в сообщении.

Накануне иранское агентство Tasnim сообщило о смерти шести ученых, включая Абдул Хамид Минучехра, Ахмад Резу Зольфагари и Ферейдуна Аббаси. Сегодня иранская государственная телерадиовещательная компания подтвердила гибель еще троих.

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Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ объявила о начале широкомасштабной операции «Восстающий лев» и нанесла удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениям израильской разведки, Иран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия.

Иран объявил об ответной операции «Истинное обещание-3». В ночь на 14 июня Тегеран провел несколько волн атак ракетами и беспилотниками по израильской территории. Попадания были зафиксированы в нескольких частях страны, включая центральные районы.

По данным иранской стороны погибли не менее 78 человек, еще 329 пострадали. Со стороны Израиля погибли четыре человека, около 70 пострадали.

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Милена Костерева
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