Иран объявил о новых шагах по отказу от обязательств по ядерной сделке

Иран объявил о новых шагах по отказу от обязательств по ядерной сделке

Тегеран с сегодняшнего дня начинает обогащение урана выше 3,67%. Ранее президент Ирана Хасан Роухани предупреждал о планах превысить указанный уровень, если участники ядерной сделки не выполнят свои обязательства

Аббас Аракчи (Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters)

Тегеран начинает обогащение урана выше отметки в 3,67%, предусмотренной условиями ядерной сделки, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, передает Mehr.

По его словам, Исламская Республика повысит уровень обогащения урана уже с сегодняшнего дня. Аракчи добавил, что сокращение выполнения обязательств не нарушает ядерную сделку, а основано на ее статьях 26 и 36.

Иран будет отказываться от выполнения части обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) каждые 60 дней, указал он.

Ранее в июле президент Ирана Хасан Роухани предупредил, что Исламская Республика в текущем месяце начнет обогащать уран выше 3,67%, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Как пояснял он, условия работы ядерного реактора в Араке будут возвращены к первоначальным, то есть потенциально позволяющим производить оружейный плутоний. Накануне советник верховного руководителя Ирана сообщил, что с 7 июля Тегеран планирует повысить уровень обогащения урана до 5%.