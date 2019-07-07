Иран объявил о новых шагах по отказу от обязательств по ядерной сделке

Тегеран начинает обогащение урана выше отметки в 3,67%, предусмотренной условиями ядерной сделки, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, передает Mehr.
По его словам, Исламская Республика повысит уровень обогащения урана уже с сегодняшнего дня. Аракчи добавил, что сокращение выполнения обязательств не нарушает ядерную сделку, а основано на ее статьях 26 и 36.
Иран будет отказываться от выполнения части обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) каждые 60 дней, указал он.
Ранее в июле президент Ирана Хасан Роухани предупредил, что Исламская Республика в текущем месяце начнет обогащать уран выше 3,67%, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Как пояснял он, условия работы ядерного реактора в Араке будут возвращены к первоначальным, то есть потенциально позволяющим производить оружейный плутоний. Накануне советник верховного руководителя Ирана сообщил, что с 7 июля Тегеран планирует повысить уровень обогащения урана до 5%.