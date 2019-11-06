Иран начал закачку газа в центрифуги на ядерном объекте в Фордо

Иран начал закачку газа в центрифуги на ядерном объекте в Фордо

Иран 6 ноября доставил цистерну с 2 т фторида урана (UF-6) в загрузочный цех ядерных установок объекта в Фордо для закачки газа в свои центрифужные машины. Об этом сообщает Fars News.

Как передает агентство, данный этап олицетворяет собой начало четвертого этапа по сокращению обязательств Ирана в рамках ядерной сделки. Подачу газа начали в присутствии специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Ранее груз UF-6 хранился на заводах по обогащению урана в Натанзе, а затем был отправлен в Фордо.

Президент Ирана Хасан Рухани объявил во вторник, что Тегеран сделает четвертый шаг по сокращению своих обязательств по ядерной сделке, введя газ в 1044 центрифуги на ядерной площадке Фордо. «Четвертый шаг включает в себя сокращение обязательств в отношении Фордо», — сказал он.

Ранее глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что с 6 ноября Тегеран начинает обогащение урана на объекте в Фордо на уровне 5%. По его словам, до заключения ядерной сделки Иран обогащал уран в Фордо до 20%.