В Иране до начала перемирия с Израилем погиб еще один ученый-ядерщик

Мохаммад Реза Садики (Фото: соцсети)

В Иране подтвердили гибель ученого-ядерщика Мохаммада Резы Садики во время утренней атаки Израиля до начала перемирия с Тегераном. О смерти ученого сообщает иранское агентство Nour News. Оно опубликовало фотографию погибшего мужчины в своем телеграм-канале.

Ранее израильский 9-й канал сообщил, что в ночь на 24 июня за несколько часов до наступления перемирия с Ираном Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) убила в Тегеране ученого, который специализировался на разработке ядерных технологий. Он стал 17-м убитым иранским ученым за время военной операции Израиля против Ирана, начавшейся 13 июня.

По данным телеканала, Садики возглавлял Организацию по исследованиям и инновациям в области безопасности SPND. Эта компания занималась проектами по разработке взрывчатых веществ. Кроме того, ученый участвовал в проектах, имеющих отношение к разработке ядерных бомб, отмечает издание. Месяц назад Минфин США ввел экономические санкции против него.

О том, что Иран и Израиль договорились заключить перемирие, первым сообщил президент США Дональд Трамп в ночь на 24 июня. По его словам, прекращение огня должно было вступить в силу после того, как стороны завершат начатые ранее военные операции.

Утром 24 июня иранский телеканал Press TV объявил о начале режима прекращения огня между Ираном и Израилем. Он вступил в силу после четырех волн иранских атак на израильскую территорию, отметил телеканал.