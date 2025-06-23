В Иране сообщили о новой атаке Израиля на ядерный объект в Фордо

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Ключевой объект ядерной программы Ирана в Фордо подвергся новому удару Израиля, сообщает агентство Mehr со ссылкой на штаб по управлению кризисными ситуациями в иранской провинции Кум.

Там уточнили, что опасности гражданам нет.

Фордо и еще два объекта в Исфахане и Натанзе в ночь на 22 июня попали под удар США. Бомбардировщики B-2 сбросили на них противобункерные бомбы, а подводная лодка выпустила по целям более двух десятков крылатых ракет Tomahawk.

Американский президент Дональд Трамп заявлял, что объекты полностью уничтожены. Агентство Tasnim это не подтвердило, написав, что они частично повреждены. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что на площадке в Фордо видны воронки, а в Исфахане повреждены здания, связанные с процессом конверсии урана.

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