Израиль нанес удар по еще одному объекту ядерной инфраструктуры Ирана

Израиль нанес удар по объекту ядерной инфраструктуры третий раз за неделю. Удар пришелся по производству центрифуг в Исфахане. 18 июня пострадали также связанные с производством центрифуг тегеранский центр и цех в городе Карадж

Исфаханский центр ядерных технологий, 17 мая 2025 г. (Фото: Planet Labs PBC / Reuters) Исфаханский центр ядерных технологий, 16 июня 2025 г. (Фото: Planet Labs PBC / Reuters)

Израиль нанес удар по цеху по производству центрифуг в иранском Исфахане, сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Объект в Исфахане стал третьим ядерным объектом, который подвергся атаке Израиля за последнюю неделю. Однако на момент удара нем не было радиоактивых материалов, заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Мы хорошо знаем этот объект. На этом объекте не было радиоактивных материалов, и поэтому атака на него не будет иметь радиологических последствий», — сказал он и добавил, что цех ранее находился под наблюдением МАГАТЭ.

По информации «Аль-Джазиры», это уже второй удар по Исфахану за вторую неделю конфликта. Местные власти также заявили, что утечек радиации не было.

The Times of Israel пишет, что атака на объект в Исфахане началась после того, как Иран за ночь выпустил пять баллистических ракет по центральной части Израиля. По данным израильских военных, в ночных ударах было задействовано около 50 истребителей ВВС Израиля, пишет газета. Они сбросили 150 боеприпасов на десятки целей в Иране, включая ядерный объект в Исфахане и четыре подготовленные к запуску ракетные установки.

Несколько дней назад, 18 июня, МАГАТЭ сообщило, что пострадали Тегеранский исследовательский центр, где производились и испытывались передовые роторы центрифуг, а также цех в городе Карадж, где производились различные компоненты центрифуг. Радиоактивной опасности тоже не было.

До этого, на прошлой неделе, удар пришелся по подземным залам центра обогащения урана в Натанзе, который считается одним из важнейших объектов иранской ядерной программы. Эксперты МАГАТЭ зафиксировали попадания по объекту. Позднее в пределах защитного периметра на объекте было обнаружено небольшое радиоактивное загрязнение.

Гросси заявил, что нападения на ядерные объекты в Иране вызвали резкое ухудшение ядерной безопасности. До этого он назвал Исфахан местом расположения завода по обогащению урана.

Израиль объявил о начале военной операции против Ирана 13 июня и указал на один из докладов МАГАТЭ, где говорилось об обогащении урана Тегераном до 60%, что, по мнению Израиля, служит шагом к созданию ядерного оружия. Тегеран отверг намерения по его созданию и начал ответную военную операцию против Израиля.

Гросси заявил, что отчет МАГАТЭ не может быть основанием для военных действий, это политическое решение. Кроме того, по его словам, инспекторы агентства не видели доказательств, что Иран осуществляет программу создания ядерного оружия.