Трамп пригрозил Ирану бомбардировками, прежде невиданными
Иран подвергнется военной атаке и вторичным пошлинам, если тот не заключит соглашение с США, заявил президент Дональд Трамп в интервью NBC.
«Если они не заключат сделку, будут бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они прежде не видели», — сказал республиканец.
Трамп добавил, что Тегеран и Вашингтон ведут переговоры, и «есть вероятность, что если они не заключат сделку, я введу для них вторичные пошлины, как я сделал четыре года назад».
Двумя дня ранее Трамп предупредил, что с Ираном «произойдут очень плохие вещи», если странам не удастся договориться по вопросу ядерной программы: «Я не хочу, чтобы это произошло. Я бы предпочел — и я говорю это не из—за своей силы или слабости — я бы предпочел, чтобы мы договорились с Ираном».
В начале марта президент США передал властям Ирана письмо. В нем, по сведениям Axios, Трамп дал два месяца на подписание нового ядерного соглашения, пригрозив в обратном случае военными действиями. В последние дни Пентагон перебросил несколько бомбардировщиков B-2 на военную базу Диего-Гарсия в Индийском океане. Источник подтвердил изданию, что этот маневр «не оторван» от двухмесячного срока, установленного Трампом.
Иран тем временем отказался от проведения прямых переговоров с США, но оставил возможность непрямых контактов.
В свой первый президентский срок Трамп вывел США из соглашения 2015-го года, которое накладывало на ядерную программу Ирана строгие ограничения в обмен на смягчение санкций. С тех пор Тегеран превзошел согласованные лимиты в программе обогащения Ирана.
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