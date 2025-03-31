Что такое «Талибан»? История и идеология исламистской организации
Содержание:
- Что такое «Талибан»
- Кто такие талибы
- История движения «Талибан»
- Идеология «Талибана»
- Шариат в Афганистане
- Отличия от других современных движений в исламе
- Структура и лидеры «Талибана»
- Влияние «Талибана» на Афганистан
- Отношения «Талибана» с Россией и другими странами
- Чем «Талибан отличается от ИГИЛ
Что такое «Талибан»
«Талибан» (дословно — «студенты», от арабского корня «таляба» (طلب) — просить, требовать [знаний]) — это созданное в 1994 году афганское военизированное религиозно-политическое движение, захватившее силовым путем власть в Афганистане в 2021 году. Движение признано террористическим и запрещено в России и ряде других стран мира. Многие лидеры талибов находятся в международном розыске и под санкциями ООН.
Кто такие талибы
Талибы — это участники движения «Талибан», мусульмане-сунниты, в основном представители пуштунов — этнического большинства в Афганистане. Руководящую роль в движении играют выходцы из провинции Кандагар на юге Афганистана. С захватом власти в стране в 2021 году они подчинили себе весь государственный аппарат, армейские, военизированные и разведывательные структуры, а также образовательные учреждения и СМИ. В годы вооруженного сопротивления численность талибов не превышала 30–35 тыс. Сегодня в подконтрольных им вооруженных силах состоят на службе 150 тыс. военных.
История движения «Талибан»
Движение возникло в середине 1990-х годов в окрестностях города Кандагар на юге Афганистана. Его костяк составляли преимущественно выпускники медресе (религиозных училищ) в соседнем Пакистане. После захвата Кандагара в конце 1994 года число талибов возросло до 2–3 тыс. человек, а к началу января 1995-го к движению присоединились еще 12 тыс. сторонников из афганских и пакистанских медресе.
К осени 1996 года боевики захватили Кабул (столицу Афганистана), а в течение следующих лет — почти всю территорию страны. Считается, что в создании и оснащении группировки приняли участие структуры Межведомственной разведки Пакистана.
В 2001 году после терактов 11 сентября США и их союзники начали операцию против союзной талибам группировки «Аль-Каида» (запрещена в России), которая была ответственна за эти нападения и скрывалась во главе со своим лидером Усамой бен Ладеном на афганской территории. В результате к концу 2001 года талибы потеряли Кабул и другие крупнейшие города и перешли к подпольной вооруженной борьбе.
В 2021 году на фоне сворачивания американского присутствия в Афганистане талибы перешли в масштабное наступление и к концу августа захватили всю территорию страны. Исламская Республика Афганистан прекратила существование, на ее месте талибы уже второй раз в истории провозгласили создание «Исламского Эмирата Афганистан». В сформированное талибами временное правительство Афганистана вошли только представители движения, в подавляющем большинстве — пуштуны.
Приход к власти талибов в 1990-е годы
После войны 1979–1989 годов в Афганистане на первый план вышли группировки так называемых моджахедов — повстанцев, воевавших против официальных властей и поддерживающей их Советской армии. Но подчинить всю территорию страны моджахедам, представлявшим в основном таджиков и узбеков, не удалось. Талибы, которые главным образом состояли из пуштунов, заявили о себе как об альтернативе неупорядоченной власти полевых командиров моджахедов, продвигая «традиционные исламские ценности» и противопоставляя себя Западу.
С 1994 по 1996 год «Талибану» удалось установить контроль более чем над 90% афганской территории, но в ряде северных провинций продолжалось сопротивление антиталибских групп под командованием Ахмада Шаха Масуда, которые получили название «Северный альянс» и базировались в Панджшерском ущелье на северо-востоке страны.
Придя к власти, талибы ввели массу ограничений против женщин, практиковали телесные наказания и публичные казни, преследовали этнические и конфессиональные меньшинства, на территории «Талибана» разместились тренировочные лагеря исламистской «Аль-Каиды» (запрещена в России). В то же время режим талибов был официально признан Пакистаном, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Падение режима после 2001 года
В октябре 2001 года коалиция во главе с США вторглась в Афганистан и к декабрю того же года в сотрудничестве с Северным альянсом подавила сопротивление «Талибана». Введение войск в Афганистан в 2001 году США обосновали тем, что в управлявшейся талибами стране получил убежище международный террорист Усама бен Ладен, который взял на себя ответственность за теракты во Всемирном торговом центре и Пентагоне. Отряды «Талибана» временно ушли в подполье и частично перебазировались на территорию Пакистана, в частности в горную местность на севере региона Вазиристан, управлявшуюся племенными властями.
С 2004–2005 годов «Талибан» вновь начал расширять присутствие в Афганистане, особенно на юге страны, в провинции Гильменд, сосредоточившись на поэтапном установлении контроля над сельской местностью. К ноябрю 2017 года группировка контролировала 73 из 407 округов страны и присутствовала еще в 117, где сформировала параллельные органы власти и судопроизводства. В 2018 году талибам удалось на короткое время захватить административные центры двух провинций. Боевые действия в стране продолжались до 2021 года, когда США объявили о выводе своего контингента из Афганистана, а талибы перешли в наступление и быстро захватили Кабул.
Возвращение к власти в 2021 году
Окончательно талибы никогда не покидали территорию Афганистана, где с середины 2000-х годов расширяли диверсионную, партизанскую и террористическую активность, а афганским властям и их иностранным союзникам не удалось искоренить присутствие группировки. Поэтому с 2010 года «Талибан» участвовал в нескольких раундах переговоров с представителями США и властей в Кабуле по поводу прекращения огня и мирного урегулирования, с 2018 года они проходили в Дохе (Катар). В начале 2020 года США и «Талибан» достигли сделки, в соответствии с которой США обязывались вывести войска из Афганистана, а «Талибан» гарантировал начало мирного процесса.
Летом 2021 года Вашингтон заявил о выводе 90% своего контингента, после чего талибы перешли в наступление и примерно через месяц захватили Кабул, сформировав там временное правительство, движение вернуло стране название «Исламский Эмират Афганистан». Из страны началось массовое бегство и эвакуация людей, связанных с официальным правительством в Кабуле. Президент Афганистана Ашраф Гани нашел убежище в ОАЭ.
В Афганистане талибы позиционируют себя освободителями страны от иностранной оккупации. Однако после прихода к власти движение столкнулось с тяжелым экономическим и гуманитарным кризисом, связанным с заморозкой внешней помощи и золотовалютных резервов центрального банка Афганистана.
Идеология «Талибана»
«Талибан» отталкивается от резкого неприятия «западных» ценностей и либеральной демократии и ориентируется на построение в Афганистане ультраконсервативного теократического исламского государства. Вместе с тем по причине своей неоднородности движение не выработало четких позиций по ряду вопросов государственного строительства, организации политической власти, социальной и культурной политики.
Считается, что в основе идеологии, на которую опирается движение, лежит суннитское течение деобандизм, появившееся в 1867 году в Британской Индии и распространившееся в Пакистане, где в связанных с деобанди медресе обучались многие афганцы. Оно отличается консерватизмом и неприятием ряда направлений в исламе, в особенности суфизма. Другой источник идеологии талибов — это нормы традиционного кодекса чести пуштунов — пуштунвали, в особенности заимствованные оттуда представления о чести, позоре, мести и др., которыми большинство пуштунов, в том числе и талибы, руководствуются в частной и общественной жизни.
Шариат в Афганистане
Шариат — это система норм и правил, которые лежат в основе исламского права. Он базируется на священной книге мусульман Коране, а также на Сунне — сборнике изречений о словах и поступках пророка Мухаммеда, но толкование и применение этих норм сильно отличается в зависимости от той или иной правовой школы, или мазхаба, и обычаев страны или региона. Афганцы, как и большинство жителей Центральной Азии, являются приверженцами ханафитской школы исламского права.
Талибы внедряют в стране нормы шариата в трактовке богословов ханафитского толка, при этом придерживаясь наиболее строгих и радикальных толкований. За внедрение и соблюдение норм шариата в интерпретации связанных с «Талибаном» богословов ответственно Министерство по распространению добродетели и предотвращению порока, созданное после возвращения талибов к власти в 2021 году (ранее орган с похожим названием действовал с декабря 1996-го по 2001 год).
После прихода к власти талибы начали вводить в стране ряд запретов и ограничений, в том числе по поводу внешнего вида граждан. К примеру, талибы запретили ношение галстука, сочтя его христианским символом, и обязали государственных служащих отпускать бороды.
Наиболее строгие меры введены в отношении женщин, в отношении которых было принято в общей сложности более 80 декретов и административных распоряжений. Например, их обязали носить хиджабы или другую одежду, которая полностью скрывает тело. Эти ограничения были систематизированы в принятой в 2024 году первой официальной Декларации законов о пороках и добродетелях, раскритикованной международными правозащитными организациями, в том числе ООН, за дискриминацию и нарушение прав женщин. Кроме того, в стране узаконили публичные телесные наказания и казни.
Отличия от других современных движений в исламе
В отличие от ряда движений салафи-джихадистской направленности (в особенности запрещенных в России «Аль-Каиды» и «Исламского государства»), талибы являются ханафитами-матуридитами и представляют собой организацию скорее радикального традиционалистского толка, испытавшую влияние ряда суфийских практик и местных обычаев (что для салафитов неприемлемо), а их амбиции в основном ограничены территорией Афганистана.
Вместе с тем в военных и силовых структурах «Талибана» влиятельна так называемая сеть Хаккани — действующая с 1980-х годов автономная джихадистская структура, которую связывают с «Аль-Каидой». После прихода к власти, по оценкам ООН, «Талибан» стремится минимизировать присутствие и влияние этой организации в Афганистане, однако полностью отмежеваться от этой террористической структуры талибам не удалось. В частности, в июле 2022 года в Кабуле был ликвидирован лидер группировки Айман аз-Завахири.
Структура и лидеры «Талибана»
«Талибан» — сложное и неоднородное движение, оно представляет собой коалицию группировок и сил, которые опираются на разные племенные и этно-региональные структуры, чьи позиции по целому ряду вопросов управления страной могут существенно расходиться.
Среди них исследователи условно выделяют две фракции: это «сеть Хаккани», опирающаяся на юго-восточные и восточные районы страны, и «кандагарцы», влиятельные на юге Афганистана и особенно в одноименной провинции с центром в Кандагаре (к ним примыкает верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада).
Поэтому после прихода к власти верховный лидер и его административный аппарат разместились в Кандагаре, в то время как официальные министерские органы и учреждения остались в Кабуле.
Лидер талибов носит титул амир аль-муминин («повелитель правоверных»). Первый руководитель движения — мулла Омар — возглавлял талибов с середины 1990-х до своей смерти, но c 2001 года о нем было ничего неизвестно. Официально смерть Омара подтвердили лишь в 2015-м.
На 2024 год пост верховного лидера «Талибана» занимает мулла Хайбатулла Ахундзада, вместе со своим аппаратом и ближайшими сторонниками постоянно проживающий в Кандагаре. Он возглавил группировку в 2016 году после ликвидации его предшественника — муллы Ахтара Мохаммеда Мансура.
Верховный лидер оказывает существенное влияние на принятие решений, занимается назначением и утверждением должностных лиц в центральном аппарате правительства и в руководстве провинций, с 2022 года он утверждает решения министерств.
Среди самых влиятельных руководителей «Талибана» — три заместителя верховного лидера:
- Абдул Гани Барадар — руководитель политического крыла движения и заместитель премьер-министра, ранее занимал должность главы офиса движения в Дохе (Катар);
- Сираджуддин Хаккани, руководитель одноименной сети и боевого крыла организации, ныне занимает должность и.о. министра внутренних дел талибанского правительства в Афганистане;
- Мохаммад Якуб, военачальник и старший сын основателя «Талибана» муллы Омара, в талибанском правительстве занимает пост министра обороны.
При эмире действует консультативный совет — шура. Это совещательный, но достаточно влиятельный орган из порядка трех десятков высокопоставленных деятелей движения. Первую шуру сформировал мулла Омар, после потери талибами власти в 2001 году она базировалась в пакистанском городе Кветта. Однако со второй половины 2000-х годов автономно от нее действовали еще несколько административных и военных советов.
Талибы так и не сформировали правительства, равномерно представлявшего бы интересы всех этнических, конфессиональных и социальных групп, и не предложили стране новой конституции. Группировка руководствуется разработанной талибанскими богословами временной конституцией (Дастар) 1998 года, которая была утверждена в 2005 году в противовес официальной светской Конституции Афганистана 2004 года.
Влияние «Талибана» на Афганистан
После возвращения к власти лидеры талибов заявляли о приверженности правам человека и пытались дистанцироваться от репутации, заработанной в 1990-е годы. Однако в течение 2022–2023 годов талибанские власти, хотя и в более мягкой форме, вернули многие ограничения, действовавшие в период их контроля над страной в 1996–2001 годах. Многие из них соответствуют консервативным взглядам духовенства, распространенным на территориях так называемого Большого Кандагара (провинции Кандагар, Гильменд и Урузган), и не встречают одобрения в Кабуле и ряде непуштунских районов Афганистана. В стране официально запретили театр, кино, музыку и практически все виды декоративного и исполнительского искусства, возобновились преследования религиозных и сексуальных меньшинств. В наиболее тяжелом положении оказались афганские женщины и девочки, которые лишились практически всех прав, полученных за время существования республики. Они обязаны носить закрывающую тело и лицо одежду, им отказано в получении высшего образования и в официальном трудоустройстве.
Отношения «Талибана» с Россией и другими странами
Правительство «Талибана» официально не признано ни одной страной мира, а само движение в ряде стран находится под запретом. В частности, с 2003 года «Талибан» фигурирует в российских списках террористических организаций. ООН признает легитимной властью в стране правительство президента Ашрафа Гани, а право голоса страны в организации приостановлено из-за неуплаты взносов. Евросоюз, в свою очередь, тоже не признает власть «Талибана», но выражал готовность работать с отдельными представителями фактической власти в Афганистане.
Препятствием к признанию правительства «Талибана» стали факты дискриминации прав женщин и меньшинств и отказ движения от формирования инклюзивного правительства (в сформированном в 2021 году переходном кабинете из 33 министров оказалось тридцать пуштунов, два таджика и один узбек, все — выпускники пакистанских медресе, члены «Талибана» или близкие им лица).
Несмотря на это, ряд стран региона поддерживают контакты с де-факто властями Афганистана по гуманитарным вопросам и вопросам безопасности. О готовности работать с «Талибаном» заявляли Бангладеш, Китай и Индонезия, выдвигая в качестве условия формирование инклюзивного правительства и возвращение прав женщинам. Тегеран и Пекин аккредитовали дипломатических представителей «Талибана» в своих странах. Аналогичные дипломатические отношения наладили с движением Туркменистан и Объединенные Арабские Эмираты.
Наиболее тесные отношения у группировки сложились с Катаром, который оказывал поддержку талибам еще в период их «изгнания» из Афганистана, с 2013 года в Дохе у «Талибана» был политический офис. Там же, в Дохе, 29 февраля 2020 года США и талибы подписали соглашение о том, что боевики движения не будут препятствовать выводу американского контингента из Афганистана. В конце 2023 года Казахстан, а в следующем году Киргизия исключили движение из списков запрещенных организаций.
В течение 1996–2001 годов, когда талибы находились у власти в Афганистане, Россия занимала критическую позицию в отношении движения и поддерживала антиталибский Северный альянс. Одной из причин стало признание талибанскими властями Афганистана самопровозглашенной «Чеченской республики Ичкерия» в январе 2000 года, а также многочисленные нарушения прав человека на подконтрольных талибам территориях.
После возвращения талибов к власти в 2021 году в МИД России заявили о необходимости налаживать связи с новым афганским руководством. Весной 2022 года Россия признала первого дипломата от талибов. В 2024 году Москва приняла решение об исключении движения из реестра террористических, однако взяла время на согласование правовых аспектов.
31 марта 2025 года Генпрокуратура попросила Верховных суд приостановить запрет деятельности «Талибана» в России. С аналогичным предложением к Владимиру Путину обратились МИД и Минюст.
Чем «Талибан отличается от ИГИЛ
Противостояние с ИГИЛ
Несмотря на определенные сходства в методах и практиках, «Талибан» доктринально существенно расходится с «Исламским государством» (ИГ; запрещено в России), и отношения этих организаций резко конфронтационные. После того как в Афганистане в 2014–2015 годах появились ячейки ИГ, оформившиеся в так называемый Хорасанский филиал этой организации, талибы отказались поддерживать ИГ и допускать любое присутствие группировки в Афганистане.
Базой «ИГ-Хорасан» стали восточные провинции Афганистана, в том числе пакистанское пограничье, а его основу составили боевики-перебежчики из пакистанской группировки «Техрик-е Талибан Пакистан», вытесненные в Афганистан в 2014 году в ходе операций пакистанских силовиков, и присягнувшие ИГ члены других радикальных движений региона (в том числе некоторые талибы). В течение 2018–2020 годов «Талибан» независимо от афганского правительства и его союзников проводил операции против баз и ячеек ИГ на севере и востоке Афганистана, на которые «ИГ-Хорасан» отвечал террористическими актами против мирного населения и иностранцев. Противостояние продолжилось после захвата власти талибами в августе 2021 года.
«Талибан» и ИГИЛ
Эти движения расходятся не только потому, что являются прямыми конкурентами друг другу, но и по идейно-доктринальным соображениям. ИГ добивается распространения влияния на весь исламский мир, поставив целью объединение всех национальных государств в единый халифат. «Талибан» же нацелен на строительство теократического национального государства в пределах Афганистана, что неприемлемо с точки зрения ИГ.
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