Что такое «Талибан»? История и идеология исламистской организации

Генпрокуратура попросила приостановить запрет деятельности «Талибана» в России. Он находится в списке запрещенных террористических организаций более 20 лет. Чем известен «Талибан» и какова его идеология — в материале РБК

Сторонники Талибана отмечают двухлетнюю годовщину их прихода к власти в стране, Кабул, Афганистан, 2023 год (Фото: Nava Jamshidi / Getty Images)

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Что такое «Талибан»

«Талибан» (дословно — «студенты», от арабского корня «таляба» (طلب) — просить, требовать [знаний]) — это созданное в 1994 году афганское военизированное религиозно-политическое движение, захватившее силовым путем власть в Афганистане в 2021 году. Движение признано террористическим и запрещено в России и ряде других стран мира. Многие лидеры талибов находятся в международном розыске и под санкциями ООН.

Кто такие талибы

Талибы — это участники движения «Талибан», мусульмане-сунниты, в основном представители пуштунов — этнического большинства в Афганистане. Руководящую роль в движении играют выходцы из провинции Кандагар на юге Афганистана. С захватом власти в стране в 2021 году они подчинили себе весь государственный аппарат, армейские, военизированные и разведывательные структуры, а также образовательные учреждения и СМИ. В годы вооруженного сопротивления численность талибов не превышала 30–35 тыс. Сегодня в подконтрольных им вооруженных силах состоят на службе 150 тыс. военных.

Старые танки талибов на окраине города Кабул, Афганистан, 2021 год (Фото: Trent Inness / Shutterstock)

История движения «Талибан»

Движение возникло в середине 1990-х годов в окрестностях города Кандагар на юге Афганистана. Его костяк составляли преимущественно выпускники медресе (религиозных училищ) в соседнем Пакистане. После захвата Кандагара в конце 1994 года число талибов возросло до 2–3 тыс. человек, а к началу января 1995-го к движению присоединились еще 12 тыс. сторонников из афганских и пакистанских медресе.

К осени 1996 года боевики захватили Кабул (столицу Афганистана), а в течение следующих лет — почти всю территорию страны. Считается, что в создании и оснащении группировки приняли участие структуры Межведомственной разведки Пакистана.

В 2001 году после терактов 11 сентября США и их союзники начали операцию против союзной талибам группировки «Аль-Каида» (запрещена в России), которая была ответственна за эти нападения и скрывалась во главе со своим лидером Усамой бен Ладеном на афганской территории. В результате к концу 2001 года талибы потеряли Кабул и другие крупнейшие города и перешли к подпольной вооруженной борьбе.

Люди эвакуируются с территории Всемирного торгового центра после того, в него врезались два самолета, Нью-Йорк, 11 сентября 2001 года (Фото: Mario Tama / Getty Images)





В 2021 году на фоне сворачивания американского присутствия в Афганистане талибы перешли в масштабное наступление и к концу августа захватили всю территорию страны. Исламская Республика Афганистан прекратила существование, на ее месте талибы уже второй раз в истории провозгласили создание «Исламского Эмирата Афганистан». В сформированное талибами временное правительство Афганистана вошли только представители движения, в подавляющем большинстве — пуштуны.

Приход к власти талибов в 1990-е годы

После войны 1979–1989 годов в Афганистане на первый план вышли группировки так называемых моджахедов — повстанцев, воевавших против официальных властей и поддерживающей их Советской армии. Но подчинить всю территорию страны моджахедам, представлявшим в основном таджиков и узбеков, не удалось. Талибы, которые главным образом состояли из пуштунов, заявили о себе как об альтернативе неупорядоченной власти полевых командиров моджахедов, продвигая «традиционные исламские ценности» и противопоставляя себя Западу.

С 1994 по 1996 год «Талибану» удалось установить контроль более чем над 90% афганской территории, но в ряде северных провинций продолжалось сопротивление антиталибских групп под командованием Ахмада Шаха Масуда, которые получили название «Северный альянс» и базировались в Панджшерском ущелье на северо-востоке страны.

Придя к власти, талибы ввели массу ограничений против женщин, практиковали телесные наказания и публичные казни, преследовали этнические и конфессиональные меньшинства, на территории «Талибана» разместились тренировочные лагеря исламистской «Аль-Каиды» (запрещена в России). В то же время режим талибов был официально признан Пакистаном, Саудовской Аравией и ОАЭ.

Падение режима после 2001 года

В октябре 2001 года коалиция во главе с США вторглась в Афганистан и к декабрю того же года в сотрудничестве с Северным альянсом подавила сопротивление «Талибана». Введение войск в Афганистан в 2001 году США обосновали тем, что в управлявшейся талибами стране получил убежище международный террорист Усама бен Ладен, который взял на себя ответственность за теракты во Всемирном торговом центре и Пентагоне. Отряды «Талибана» временно ушли в подполье и частично перебазировались на территорию Пакистана, в частности в горную местность на севере региона Вазиристан, управлявшуюся племенными властями.

Бывшие боевики движения «Талибан» во дворе тюремного комплекса спустя неделю после того, как они сдались Северному альянсу, Шебаргане, Афганистан, 2001 год (Фото: Олег Никишин / Getty Images)

С 2004–2005 годов «Талибан» вновь начал расширять присутствие в Афганистане, особенно на юге страны, в провинции Гильменд, сосредоточившись на поэтапном установлении контроля над сельской местностью. К ноябрю 2017 года группировка контролировала 73 из 407 округов страны и присутствовала еще в 117, где сформировала параллельные органы власти и судопроизводства. В 2018 году талибам удалось на короткое время захватить административные центры двух провинций. Боевые действия в стране продолжались до 2021 года, когда США объявили о выводе своего контингента из Афганистана, а талибы перешли в наступление и быстро захватили Кабул.

Возвращение к власти в 2021 году

Окончательно талибы никогда не покидали территорию Афганистана, где с середины 2000-х годов расширяли диверсионную, партизанскую и террористическую активность, а афганским властям и их иностранным союзникам не удалось искоренить присутствие группировки. Поэтому с 2010 года «Талибан» участвовал в нескольких раундах переговоров с представителями США и властей в Кабуле по поводу прекращения огня и мирного урегулирования, с 2018 года они проходили в Дохе (Катар). В начале 2020 года США и «Талибан» достигли сделки, в соответствии с которой США обязывались вывести войска из Афганистана, а «Талибан» гарантировал начало мирного процесса.

Летом 2021 года Вашингтон заявил о выводе 90% своего контингента, после чего талибы перешли в наступление и примерно через месяц захватили Кабул, сформировав там временное правительство, движение вернуло стране название «Исламский Эмират Афганистан». Из страны началось массовое бегство и эвакуация людей, связанных с официальным правительством в Кабуле. Президент Афганистана Ашраф Гани нашел убежище в ОАЭ.

ВВС США организует эвакуацию населения из Афганистана в в Международном аэропорту имени Хамида Карзая, Кабул, Афганистан, 2021 год (Фото: Master Sgt. Donald R. Allen / U.S. Air Forces Europe-Africa / Getty Images)

В Афганистане талибы позиционируют себя освободителями страны от иностранной оккупации. Однако после прихода к власти движение столкнулось с тяжелым экономическим и гуманитарным кризисом, связанным с заморозкой внешней помощи и золотовалютных резервов центрального банка Афганистана.

Идеология «Талибана»

«Талибан» отталкивается от резкого неприятия «западных» ценностей и либеральной демократии и ориентируется на построение в Афганистане ультраконсервативного теократического исламского государства. Вместе с тем по причине своей неоднородности движение не выработало четких позиций по ряду вопросов государственного строительства, организации политической власти, социальной и культурной политики.

Считается, что в основе идеологии, на которую опирается движение, лежит суннитское течение деобандизм, появившееся в 1867 году в Британской Индии и распространившееся в Пакистане, где в связанных с деобанди медресе обучались многие афганцы. Оно отличается консерватизмом и неприятием ряда направлений в исламе, в особенности суфизма. Другой источник идеологии талибов — это нормы традиционного кодекса чести пуштунов — пуштунвали, в особенности заимствованные оттуда представления о чести, позоре, мести и др., которыми большинство пуштунов, в том числе и талибы, руководствуются в частной и общественной жизни.

Шариат в Афганистане

Шариат — это система норм и правил, которые лежат в основе исламского права. Он базируется на священной книге мусульман Коране, а также на Сунне — сборнике изречений о словах и поступках пророка Мухаммеда, но толкование и применение этих норм сильно отличается в зависимости от той или иной правовой школы, или мазхаба, и обычаев страны или региона. Афганцы, как и большинство жителей Центральной Азии, являются приверженцами ханафитской школы исламского права.

Талибы внедряют в стране нормы шариата в трактовке богословов ханафитского толка, при этом придерживаясь наиболее строгих и радикальных толкований. За внедрение и соблюдение норм шариата в интерпретации связанных с «Талибаном» богословов ответственно Министерство по распространению добродетели и предотвращению порока, созданное после возвращения талибов к власти в 2021 году (ранее орган с похожим названием действовал с декабря 1996-го по 2001 год).

Афганская девушка, которая была заключена в тюрьму за супружескую измену по законам шариата времен «Талибана», умоляет освободить ее. Президент Афганистана Хамид Карзай освободил 21 заключенную женщину в качестве жеста доброй воли во время Рамадана, Кабул, Афганистан, 2002 год (Фото: Paula Bronstein / Getty Images)

После прихода к власти талибы начали вводить в стране ряд запретов и ограничений, в том числе по поводу внешнего вида граждан. К примеру, талибы запретили ношение галстука, сочтя его христианским символом, и обязали государственных служащих отпускать бороды.

Наиболее строгие меры введены в отношении женщин, в отношении которых было принято в общей сложности более 80 декретов и административных распоряжений. Например, их обязали носить хиджабы или другую одежду, которая полностью скрывает тело. Эти ограничения были систематизированы в принятой в 2024 году первой официальной Декларации законов о пороках и добродетелях, раскритикованной международными правозащитными организациями, в том числе ООН, за дискриминацию и нарушение прав женщин. Кроме того, в стране узаконили публичные телесные наказания и казни.

Женщина в парандже покупает еду в ларьке на рынке Бамиана, Афганистан, 2024 год (Фото: eyetravelphotos / Shutterstock)

Отличия от других современных движений в исламе

В отличие от ряда движений салафи-джихадистской направленности (в особенности запрещенных в России «Аль-Каиды» и «Исламского государства»), талибы являются ханафитами-матуридитами и представляют собой организацию скорее радикального традиционалистского толка, испытавшую влияние ряда суфийских практик и местных обычаев (что для салафитов неприемлемо), а их амбиции в основном ограничены территорией Афганистана.

Вместе с тем в военных и силовых структурах «Талибана» влиятельна так называемая сеть Хаккани — действующая с 1980-х годов автономная джихадистская структура, которую связывают с «Аль-Каидой». После прихода к власти, по оценкам ООН, «Талибан» стремится минимизировать присутствие и влияние этой организации в Афганистане, однако полностью отмежеваться от этой террористической структуры талибам не удалось. В частности, в июле 2022 года в Кабуле был ликвидирован лидер группировки Айман аз-Завахири.

Структура и лидеры «Талибана»

«Талибан» — сложное и неоднородное движение, оно представляет собой коалицию группировок и сил, которые опираются на разные племенные и этно-региональные структуры, чьи позиции по целому ряду вопросов управления страной могут существенно расходиться.

Среди них исследователи условно выделяют две фракции: это «сеть Хаккани», опирающаяся на юго-восточные и восточные районы страны, и «кандагарцы», влиятельные на юге Афганистана и особенно в одноименной провинции с центром в Кандагаре (к ним примыкает верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада).

Поэтому после прихода к власти верховный лидер и его административный аппарат разместились в Кандагаре, в то время как официальные министерские органы и учреждения остались в Кабуле.

Лидер талибов носит титул амир аль-муминин («повелитель правоверных»). Первый руководитель движения — мулла Омар — возглавлял талибов с середины 1990-х до своей смерти, но c 2001 года о нем было ничего неизвестно. Официально смерть Омара подтвердили лишь в 2015-м.

На 2024 год пост верховного лидера «Талибана» занимает мулла Хайбатулла Ахундзада, вместе со своим аппаратом и ближайшими сторонниками постоянно проживающий в Кандагаре. Он возглавил группировку в 2016 году после ликвидации его предшественника — муллы Ахтара Мохаммеда Мансура.

Хайбатулла Ахундзада (Фото: Reuters)

Верховный лидер оказывает существенное влияние на принятие решений, занимается назначением и утверждением должностных лиц в центральном аппарате правительства и в руководстве провинций, с 2022 года он утверждает решения министерств.

Среди самых влиятельных руководителей «Талибана» — три заместителя верховного лидера:

Абдул Гани Барадар — руководитель политического крыла движения и заместитель премьер-министра, ранее занимал должность главы офиса движения в Дохе (Катар);

Сираджуддин Хаккани, руководитель одноименной сети и боевого крыла организации, ныне занимает должность и.о. министра внутренних дел талибанского правительства в Афганистане;

Мохаммад Якуб, военачальник и старший сын основателя «Талибана» муллы Омара, в талибанском правительстве занимает пост министра обороны.

При эмире действует консультативный совет — шура. Это совещательный, но достаточно влиятельный орган из порядка трех десятков высокопоставленных деятелей движения. Первую шуру сформировал мулла Омар, после потери талибами власти в 2001 году она базировалась в пакистанском городе Кветта. Однако со второй половины 2000-х годов автономно от нее действовали еще несколько административных и военных советов.

Солдаты морской пехоты США участвуют в «шуре» с афганскими фермерами в городе Каландарабад, Афганистан, 2009 год (Фото: John Moore / Getty Images)

Талибы так и не сформировали правительства, равномерно представлявшего бы интересы всех этнических, конфессиональных и социальных групп, и не предложили стране новой конституции. Группировка руководствуется разработанной талибанскими богословами временной конституцией (Дастар) 1998 года, которая была утверждена в 2005 году в противовес официальной светской Конституции Афганистана 2004 года.

Влияние «Талибана» на Афганистан

После возвращения к власти лидеры талибов заявляли о приверженности правам человека и пытались дистанцироваться от репутации, заработанной в 1990-е годы. Однако в течение 2022–2023 годов талибанские власти, хотя и в более мягкой форме, вернули многие ограничения, действовавшие в период их контроля над страной в 1996–2001 годах. Многие из них соответствуют консервативным взглядам духовенства, распространенным на территориях так называемого Большого Кандагара (провинции Кандагар, Гильменд и Урузган), и не встречают одобрения в Кабуле и ряде непуштунских районов Афганистана. В стране официально запретили театр, кино, музыку и практически все виды декоративного и исполнительского искусства, возобновились преследования религиозных и сексуальных меньшинств. В наиболее тяжелом положении оказались афганские женщины и девочки, которые лишились практически всех прав, полученных за время существования республики. Они обязаны носить закрывающую тело и лицо одежду, им отказано в получении высшего образования и в официальном трудоустройстве.

Афганские женщины протестуют против нового запрета движения «Талибан» на доступ женщин к университетскому образованию, Кабул, Афганистан, 2022 год (Фото: Getty Images)

Отношения «Талибана» с Россией и другими странами

Правительство «Талибана» официально не признано ни одной страной мира, а само движение в ряде стран находится под запретом. В частности, с 2003 года «Талибан» фигурирует в российских списках террористических организаций. ООН признает легитимной властью в стране правительство президента Ашрафа Гани, а право голоса страны в организации приостановлено из-за неуплаты взносов. Евросоюз, в свою очередь, тоже не признает власть «Талибана», но выражал готовность работать с отдельными представителями фактической власти в Афганистане.

Препятствием к признанию правительства «Талибана» стали факты дискриминации прав женщин и меньшинств и отказ движения от формирования инклюзивного правительства (в сформированном в 2021 году переходном кабинете из 33 министров оказалось тридцать пуштунов, два таджика и один узбек, все — выпускники пакистанских медресе, члены «Талибана» или близкие им лица).

Несмотря на это, ряд стран региона поддерживают контакты с де-факто властями Афганистана по гуманитарным вопросам и вопросам безопасности. О готовности работать с «Талибаном» заявляли Бангладеш, Китай и Индонезия, выдвигая в качестве условия формирование инклюзивного правительства и возвращение прав женщинам. Тегеран и Пекин аккредитовали дипломатических представителей «Талибана» в своих странах. Аналогичные дипломатические отношения наладили с движением Туркменистан и Объединенные Арабские Эмираты.

Наиболее тесные отношения у группировки сложились с Катаром, который оказывал поддержку талибам еще в период их «изгнания» из Афганистана, с 2013 года в Дохе у «Талибана» был политический офис. Там же, в Дохе, 29 февраля 2020 года США и талибы подписали соглашение о том, что боевики движения не будут препятствовать выводу американского контингента из Афганистана. В конце 2023 года Казахстан, а в следующем году Киргизия исключили движение из списков запрещенных организаций.

В течение 1996–2001 годов, когда талибы находились у власти в Афганистане, Россия занимала критическую позицию в отношении движения и поддерживала антиталибский Северный альянс. Одной из причин стало признание талибанскими властями Афганистана самопровозглашенной «Чеченской республики Ичкерия» в январе 2000 года, а также многочисленные нарушения прав человека на подконтрольных талибам территориях.

После возвращения талибов к власти в 2021 году в МИД России заявили о необходимости налаживать связи с новым афганским руководством. Весной 2022 года Россия признала первого дипломата от талибов. В 2024 году Москва приняла решение об исключении движения из реестра террористических, однако взяла время на согласование правовых аспектов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожимает руку исполняющему обязанности министра иностранных дел афганского движения «Талибан» Амиру Хану Муттаки во время встречи в Москве, Россия, октябрь 2024 года (Фото: Министерство иностранных дел Российской Федерации)

31 марта 2025 года Генпрокуратура попросила Верховных суд приостановить запрет деятельности «Талибана» в России. С аналогичным предложением к Владимиру Путину обратились МИД и Минюст.

Чем «Талибан отличается от ИГИЛ



Противостояние с ИГИЛ

Несмотря на определенные сходства в методах и практиках, «Талибан» доктринально существенно расходится с «Исламским государством» (ИГ; запрещено в России), и отношения этих организаций резко конфронтационные. После того как в Афганистане в 2014–2015 годах появились ячейки ИГ, оформившиеся в так называемый Хорасанский филиал этой организации, талибы отказались поддерживать ИГ и допускать любое присутствие группировки в Афганистане.

Базой «ИГ-Хорасан» стали восточные провинции Афганистана, в том числе пакистанское пограничье, а его основу составили боевики-перебежчики из пакистанской группировки «Техрик-е Талибан Пакистан», вытесненные в Афганистан в 2014 году в ходе операций пакистанских силовиков, и присягнувшие ИГ члены других радикальных движений региона (в том числе некоторые талибы). В течение 2018–2020 годов «Талибан» независимо от афганского правительства и его союзников проводил операции против баз и ячеек ИГ на севере и востоке Афганистана, на которые «ИГ-Хорасан» отвечал террористическими актами против мирного населения и иностранцев. Противостояние продолжилось после захвата власти талибами в августе 2021 года.

«Талибан» и ИГИЛ

Эти движения расходятся не только потому, что являются прямыми конкурентами друг другу, но и по идейно-доктринальным соображениям. ИГ добивается распространения влияния на весь исламский мир, поставив целью объединение всех национальных государств в единый халифат. «Талибан» же нацелен на строительство теократического национального государства в пределах Афганистана, что неприемлемо с точки зрения ИГ.