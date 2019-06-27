ИГ взяло ответственность за теракты в Тунисе

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла ответственность за взрывы в Тунисе, сообщает Reuters со ссылкой на близкое к боевикам агентство Amaq, а также портал SITE Intelligence Group, отслеживающий активность террористов в соцсетях.
Взрывы в столице Туниса произошли днем 27 июня. Один случился неподалеку от посольства Франции, по данным СМИ, целью смертников были сотрудники силовых ведомств. Второй взрыв произошел неподалеку от входа в казармы Главного управления национальной безопасности Туниса. Террорист пытался проникнуть внутрь здания, но был остановлен охраной.
В результате взрывов погиб полицейский, пострадали, по последним данным, девять человек. Посольство России в Тунисе сообщило, что среди пострадавших россиян нет.
Позднее стало известно, что 92-летнего президента Туниса Бежи Каида ас-Себси госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, его доставили в военный госпиталь.