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ИГ взяло ответственность за теракты в Тунисе
Террористическая группировка взяла на себя ответственность за два взрыва в столице Туниса, в результате которых погиб полицейский и пострадали девять человек
Фото: Zoubeir Souissi / Reuters

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла ответственность за взрывы в Тунисе, сообщает Reuters со ссылкой на близкое к боевикам агентство Amaq, а также портал SITE Intelligence Group, отслеживающий активность террористов в соцсетях.

Взрывы в столице Туниса произошли днем 27 июня. Один случился неподалеку от посольства Франции, по данным СМИ, целью смертников были сотрудники силовых ведомств. Второй взрыв произошел неподалеку от входа в казармы Главного управления национальной безопасности Туниса. Террорист пытался проникнуть внутрь здания, но был остановлен охраной.

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В результате взрывов погиб полицейский, пострадали, по последним данным, девять человек. Посольство России в Тунисе сообщило, что среди пострадавших россиян нет.

Позднее стало известно, что 92-летнего президента Туниса Бежи Каида ас-Себси госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, его доставили в военный госпиталь.

Автор: Юлия Выродова
Теги: «Исламское государство», Тунис, теракты, взрывы
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