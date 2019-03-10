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Политика ,  
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Сирийская оппозиция заявила об атаке на последний подконтрольный ИГ город
Действующие при поддержке США «Cирийские демократические силы» наступают на город Багуз, расположенный на востоке Сирии. Операцию неоднократно откладывали для эвакуации местных жителей
Член SDF на фоне колонны людей, эвакуирующихся из Багуза (Фото: Gabriel Chaim / AP)

Поддерживаемые США «Сирийские демократические силы» (SDF, вооруженное формирование) начали наступление на город Багуз — это последний в стране населенный пункт, удерживаемый боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), передает Reuters со ссылкой на заявление SDF.

«Военная операция началась. Наши силы сейчас ведут бой с террористами», — заявил агентству Мустафа Бали, представитель SDF. По его словам, за последний месяц сдались более 4 тыс. боевиков, а город покинули десятки тысяч жителей.

Как отмечает Reuters, силы SDF были готовы атаковать Багуз уже несколько недель, но операция неоднократно откладывалась из-за эвакуации людей из города. Агентство называет Багуз «последним куском населенной земли», удерживаемым джихадистами, но подчеркивает, что ИГ все еще представляет большую угрозу в отдаленных частях Сирии.

Политика
В Сирии сдались 500 боевиков «Исламского государства»

В последний раз о начале наступления на Багуз в SDF сообщали 11 февраля. Тогда представитель «Сирийских демократических сил» говорил, что в городе находятся от 400 до 600 боевиков ИГ и от 500 до 1 тыс. мирных жителей. Телеканал CNN тогда отмечал, что под контролем боевиков в Сирии остается территория площадью около 4 кв. км.

Президент США Дональд Трамп объявил о выводе из Сирии американских военных в декабре 2018-го. По его словам, Вашингтон выполнил свою задачу в регионе и добился победы над ИГ. В начале марта Трамп сказал, что силы террористов будут разбиты «сегодня или завтра».

В начале марта сирийское государственное информагентство SANA со ссылкой на источники сообщило, что международная коалиция применила в Багузе боеприпасы с запрещенным белым фосфором, однако официальных подтверждений этой информации не последовало.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Сирия
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