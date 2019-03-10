Сирийская оппозиция заявила об атаке на последний подконтрольный ИГ город

Поддерживаемые США «Сирийские демократические силы» (SDF, вооруженное формирование) начали наступление на город Багуз — это последний в стране населенный пункт, удерживаемый боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), передает Reuters со ссылкой на заявление SDF.
«Военная операция началась. Наши силы сейчас ведут бой с террористами», — заявил агентству Мустафа Бали, представитель SDF. По его словам, за последний месяц сдались более 4 тыс. боевиков, а город покинули десятки тысяч жителей.
Как отмечает Reuters, силы SDF были готовы атаковать Багуз уже несколько недель, но операция неоднократно откладывалась из-за эвакуации людей из города. Агентство называет Багуз «последним куском населенной земли», удерживаемым джихадистами, но подчеркивает, что ИГ все еще представляет большую угрозу в отдаленных частях Сирии.
В последний раз о начале наступления на Багуз в SDF сообщали 11 февраля. Тогда представитель «Сирийских демократических сил» говорил, что в городе находятся от 400 до 600 боевиков ИГ и от 500 до 1 тыс. мирных жителей. Телеканал CNN тогда отмечал, что под контролем боевиков в Сирии остается территория площадью около 4 кв. км.