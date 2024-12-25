Кто такие курды и в чем заключается проблема Курдистана

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Кто такие курды

Курды — это ираноязычный народ на Ближнем Востоке. Они проживают преимущественно на сопредельных территориях Турции, Ирака, Ирана и Сирии, а также в Армении, Азербайджане и других странах. Общая численность оценивается примерно в 30 млн человек, из них более половины — в Турции. Большинство курдов — мусульмане-сунниты, значительно число сторонников различных течений суфизма и неортодоксальных сект ислама, в том числе алевитов и последователей ахл-и хакк. Территории компактного расселения курдов принято называть Курдистаном. В некоторых странах действуют военные и политические движения за самоопределение или автономию курдских территорий. К курдам иногда относят обособленное этноконфессиональное меньшинство — езидов, которые исповедуют собственную религию, сформировавшуюся на основе зороастризма и манихейства. Происхождение этнонима «курд» дискуссионно.

Где живут курды

Курды компактно проживают в Западной Азии. Этот горный регион включает горы Загрос на северо-западе Ирана, горы Тавр на юго-востоке Турции, северо-восток Ирака и северные районы Сирии. Также они проживают на севере Хорасана на северо-востоке Ирана, в Стамбуле и центральной Анатолии, в юго-западном Азербайджане, на юго-западе Армении, в Грузии (преимущественно в Тбилиси), Афганистане; крупная курдская община сформировалась в Германии. Больше всего курдов живет в Турции, где они составляют 18–20% населения и насчитывают 15–18 млн.

Где находится Курдистан

Курды компактно проживают в нескольких регионах Ближнего Востока. Это историческая область в пределах Иранского и Армянского нагорий, которая известна с XII века под названиями Курдистан или «Земля курдов» (араб. «биляль аль-акрад»). Впервые она административно оформилась в XII веке как провинция Сельджукской империи с центром в городе-крепости Бахар, ею управляли несколько курдских династий. В XVI веке курдские территории оказались разделены между Османской империей и Сефевидским Ираном.

В международной политике проблема Курдистана впервые появилась в 1920 году с подписанием Севрского договора, оформившего распад Османской империи, его положения предусматривали создание отдельного курдского государства. Это условие реализовано не было, и следующий (Лозаннский) договор 1923 года уже не включал подобных статей — большая часть курдских территорий отошла Турции, остальные были включены в состав британского подмандатного Ирака.

В истории было несколько прецедентов создания курдской государственности. С начала XVI и до середины — второй половины XIX века территория Курдистана состояла из нескольких полуавтономных княжеств (эмиратов) в составе Ирана и Османской империи. На рубеже XIX—XX веков у курдов существовали мощные протогосударственные племенные конфедерации милли и миран, а в 1922–1924 годах существовало самопровозглашенное королевство Курдистан со столицей в Сулеймании. Проект автономии был и в СССР: в 1923–1929 годах существовал Курдистанский уезд, а в 1930-м — одноименный округ в составе Азербайджана, однако в 1930–40-х годах курдская интеллигенция была репрессирована, а население депортировано в Центральную Азию. В Иране в январе—декабре 1946 года при поддержке СССР в зоне советской оккупации существовала непризнанная курдская республика со столицей в Мехабаде.

Сколько Курдистанов на Ближнем Востоке и какой у них статус

В настоящее время Курдистан входит в четыре независимые государства, в каждом из которых курды составляют этническое меньшинство, поэтому чаще всего выделяют четыре региона в составе так называемого Большого Курдистана. Статус некоторых из этих территорий законодательно урегулирован, однако большинство курдских политических и военно-политических сил находятся в напряженных отношениях с центральными правительствами своих государств. Фиксированных границ Курдистан не имеет.

Иранский Курдистан

В Иране курды компактно проживают на северо-западе страны, которая неофициально называется Иранским (или Восточным) Курдистаном. В его составе — провинция (остан) Курдистан (Кордестан, перс. کردستان), а также Керманшах, Западный Азербайджан и Элам. Также курды проживают на севере Хорасана — региона на северо-востоке Ирана неподалеку от границы с Туркменией, куда они были переселены шахом Аббасом I в XVII веке для защиты от набегов узбеков. Разные политические организации безуспешно добивались автономии для курдских территорий Ирана. В настоящее время курдские регионы — одни из беднейших и наименее развитых областей Ирана с высокой безработицей и значительной долей неформального сектора и трансграничной контрабандной торговли в доходах населения.

Иракский Курдистан

В наибольшей степени автономистские притязания курдов реализованы в Ираке, где существует Курдский автономный район (КАР), неофициально называющийся Иракским (или Южным) Курдистаном. Курды вели борьбу за самоопределение начиная с 1940–50-х годов, которая завершилась соглашением о создании автономии в 1970 году, однако к 1974 году переговоры зашли в тупик, и первые институты самоуправления сформировались только к 1992 году после поражения Саддама Хусейна в Войне в Персидском заливе и создания бесполетной зоны над КАР.

В современном виде регион оформился после вторжения США в Ирак, его статус закреплен в Конституции 2005 года. В его составе — провинции (мухафазы) Эрбиль, Сулеймания, Дахук, Халабджа, административная столица расположена в городе Эрбиль. Значительную роль в регионе играют политические кланы Барзани и Талабани, которые, соответственно, связаны с Демократической партией Курдистана и Патриотическим союзом Курдистана — двумя ведущими политическими силами региона.

В январе 2013-го регион запустил прямые поставки энергоносителей в Ирак, что спровоцировало кризис в отношениях с Багдадом, урегулированный в следующем году. В сентябре 2017 года в КАР прошел референдум о независимости, на котором 92,73% жителей при явке 78,7% высказались за выход из состава Ирака, однако дальнейших мер по сецессии власти региона не предпринимали. Ирак, Иран и Турция не признали референдума и пригрозили КАР санкциями и блокадой. Одними из главных причин напряженности с официальным Багдадом являются контроль над спорной нефтеносной провинцией Киркук и над нефтедобывающей инфраструктурой в самом КАР, вопрос о распределении доходов бюджета, проблема продажи нефти в Турцию в обход иранских властей.

Турецкий Курдистан

Турецкий (Северный) Курдистан расположен в юго-восточной Турции. Неофициальной столицей Турецкого Курдистана (как и Курдистана вообще) считается город Диярбакыр — административный центр одноименного иля. Долгое время Анкара проводила политику ассимиляции курдов и отрицала за ними статус этнического меньшинства, считая курдов «горными турками». Ее позиция стала меняться только с 1991 года, когда был снят запрет на использование курдского языка. С 2002 года под давлением Евросоюза Турция разрешила телерадиовещание и преподавание на курдском языке, однако вопрос автономии остается одним из самых острых внутриполитических проблем страны и региона и одним из главных препятствий для вступления в ЕС.

Сирийский Курдистан

В Сирии курды населяют северные и северо-восточные районы страны, которые получили неофициальное название Рожава (буквально — «Запад» на диалекте курманджи), или Западный Курдистан. Это северная часть сирийского Заевфратья, районы городов Джизре, Кобани и Африна, треугольник Тель-Абьяд — Рас эль-Айн (или Серекане), курдские кварталы города Алеппо. Административно они находятся в провинциях (мухафазах) Хасака, Ракка и Алеппо. В 1962 году по итогам переписи в Хасаке сирийские власти лишили гражданства 120 тыс. курдов, которые не смогли доказать проживание там до 1945 года. В 1974 году правительство Хафеза Асада выступило с проектом создания «арабского пояса» на границе с Турцией, чтобы вытеснить курдов из богатых нефтяными ресурсами районов. После начала гражданской войны в Сирии президент Башар Асад пошел на уступки и издал указ № 46 о предоставлении гражданства сирийским курдам.

Вскоре правительственные войска были выведены из курдских районов, и на части этих территорий образовалась и действует непризнанная Автономная администрация Северо-Восточной Сирии. Это сложное политическое образование, сочетающее в себе черты прямой демократии и военно-директивных методов управления.

Первая переходная автономия была сформирована к ноябрю 2013 года и официально провозглашена 30 января 2014 года. Ее составили три изолированных друг от друга округа (кантона) — Джезире, Кобани и Африн, в каждом из которых были сформированы законодательные, исполнительные и судебные органы власти, вооруженные формирования и силы общественной безопасности (асаиш). В следующем году курдские силы выдержали осаду Кобани и освободили от боевиков ИГ («Исламское государство», организация признана в России террористической и запрещена) город Тель-Абьяд, соединив его с кантоном Джезире. 17 марта 2016 года был создана так называемая Демократическая федерация Рожавы — Северная Сирия. После того как по мере продвижения на запад под курдским контролем оказались преимущественно арабские районы, с декабря 2016 года она стала называться Демократической федерацией Северной и Восточной Сирии, а курдское название Рожава из политических соображений было отброшено. С сентября 2018 года используется упрощенное название — Северная и Восточная Сирия.

Турция не проводит различий между властями сирийской курдской автономии и запрещенной «Рабочей партией Курдистана», поэтому с 2016 года регулярно осуществляет наземные операции и наносит воздушные удары по подконтрольным сирийским курдам центрам.

В 2016 году Анкара начала интервенцию на севере Алеппо и захватила у боевиков «Исламского государства» город Джераблус, чтобы перекрыть западный берег Евфрата и исключить соединение курдских анклавов, в 2018 году оккупировала Африн, а в 2019 году в ходе операции «Источник мира» приступила к созданию 30-километровой «зоны безопасности» вдоль границы. В 2024 году в результате наступления протурецких оппозиционных сил курды потеряли контроль над городом Манбиджем.

Одна из главных проблем автономии — конфликт с Турцией и союзными ей группировками сирийской оппозиции, а также напряженность в отношениях с арабскими племенами, составляющими значительную часть населения; в частности, арабы преобладают в таких крупных городах автономии, как Ракка (Эр-Ракка) и Табка.

Политические партии курдов

С начала XX века в Османской империи формировались первые общественно-политические организации этнических курдов. С середины XX века в курдских регионах Ближнего Востока сформировалось несколько национальных политических партий автономистского и сепаратистского толка. Они выступали против политики ассимиляции, проводимой властями Ирана и новыми национальными государствами (Турцией, Сирией, Ираком).

В курдских регионах неоднократно вспыхивали антиправительственные восстания, в том числе в Ираке (1924, 1927–1928, 1931–1932, 1944–1945, 1960-е), Турции (1919, 1924, 1925, 1927–1930, 1937) и Иране (1923–1924, 1930, 1967–1968, 1979, 1982–1983). После 1945 года подавляющее большинство партий, движений и организаций выступают за культурную, политическую и финансово-бюджетную автономию своих регионов.

Курдские партии в Турции

В Турции главной легальной прокурдской силой считается левая Народная партия равенства и демократии (ранее — Демократическая партия народов, ДПН), она находится в оппозиции правящей Партии справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана, ее структуры, сторонники и лидеры регулярно подвергаются арестам и преследованиям по подозрению в связях с РПК. Другой партией прокурдской ориентации считается Демократическая партия регионов.

Что такое «Рабочая партия Курдистана» (РПК) и какие у нее цели

Среди турецких и сирийских курдов значительное влияние имеет «Рабочая партия Курдистана» (РПК) — военно-политическая организация леворадикального (первоначально — марксистско-ленинского) толка, которая с августа 1984 года вела партизанско-террористическую борьбу с правительством и турецкой армией за создание независимого Курдистана, на которую власти отвечали неизбирательным насилием и разрушением целых поселений. После того как к 1998–1999 годам ее отряды были в основном разгромлены, а лидер РПК Абдулла Оджалан арестован, она отказалась от террористических методов и требований независимости, а в идеологическом плане переориентировалась на так называемый демократический конфедерализм. В 2004 году РПК вернулась к вооруженной борьбе.

В течение 2007–2008 годов Турция провела операции в Ираке против формирований и лагерей РПК, однако в 2009–2011 годах и с конца 2012-го стороны вели секретные переговоры, которые завершились заключением в 2013 году перемирия, которое действовало до 2015-го. Оно было сорвано, после того как связанные с РПК формирования сирийских курдов расширили контроль над территориями на северо-востоке соседней Сирии.

C 1990-х годов основные лагеря и базы РПК находятся в горах Кандиль в Иракском Курдистане, Турция регулярно наносит удары по позициям РПК в этом регионе. Последняя крупная воздушная операция «Коготь-меч» была проведена в 2022 году. По некоторым оценкам, боевые действия между РПК и турецкими войсками унесли жизни 40 тыс. человек. РПК признана террористической организацией в Турции, США, ЕС; ряд других стран оспаривают эту квалификацию.

Партии Иракского Курдистана

В Ираке ведущая политическая партия курдов — это Демократическая партия Курдистана (основана в 1946 году). Ее ближайший конкурент — Патриотический союз Курдистана (ПСК), отделившийся от ДПК в 1970-х годах. С 1994 года эти партии вели вооруженную борьбу друг с другом, мир был достигнут только в 1998-м при посредничестве США. ДПК контролирует Духок и «столичную» провинцию Эрбиль (там доминирует субгруппа, говорящая на диалекте сорани), а позиции ПСК сильны в мухафазе Сулеймания, где доминируют курды, говорящие на курманджи. ДПК и ПСК связаны с политическими кланами Барзани и Талабани соответственно.

С момента образования автономии ДПК занимает доминирующие позиции в однопалатном региональном парламенте, сейчас она имеет там 45 мест. ПСК имеет 21 мандат, ее представительница Реваз Файек Хусейн занимает должность спикера этого законодательного органа. Последние выборы в региональный парламент состоялись 20 октября 2024 года. Должность премьер-министра в региональном правительстве занимает глава ДПК Масрур Барзани. Правительство контролирует большинство вопросов внутреннего управления, под его контролем находятся военизированные формирования пешмерга.

Курдские партии Ирана

В Иране курдские партии официально запрещены, их руководящие структуры в основном базируются в соседнем Иракском Курдистане. Сразу после ликвидации «Мехабадской республики» в 1946 году была основана Демократическая партия Иранского Курдистана, которая в 1968–1969 годах и в 1979-м поднимала восстания с требованием автономии. К 1983 году очередное восстание было подавлено революционными властями, а партия оказалась под запретом. Еще одна партия левой ориентации, «Комала», тоже признана террористической и запрещена. Штаб-квартиры обеих партий базируются в Иракском Курдистане. В 2022 году Иран нанес ракетные удары по центрам этих партий в Ираке. Среди других партий — основанная в 2004-м Партия за свободную жизнь Курдистана, которая связана с РПК и также имеет подпольные и вооруженные структуры.

Курдские партии Сирии

В Сирии ведущую роль играет Партия демократического единства (или партия «Демократический союз», известна по аббревиатуре PYD), сформированная в 2003 году сирийскими сторонниками РПК. Боевое крыло PYD — отряды народной самообороны (YPG, от курд. Yekineyen Parastina Gel) и женские отряды самообороны (YPJ, от курд. Yekîneyên Parastina Jin). В июле 2012 года эти формирования взяли под контроль город Кобани (Эйн-аль-Араб). 30 января 2014 года PYD провозгласила создание курдской автономии в составе трех изолированных друг от друга кантонов с центром в городе Камышлы в кантоне Джезире. Под эгидой «Демократического союза» сформировался и действует квазипарламентский орган «Движение за демократическое общество» (TEV-DEM) — коалиция, состоящая из союзных ему представителей партий, движений и общественных организаций.

YPG составляют основу так называемых Сирийских демократических сил, сформированных в октябре 2015-го при участии США из курдских, арабских, ассирийских и туркменских формирований для борьбы с «Исламским государством» (признано террористическим и запрещено в России). Его политическим крылом стал созданный в декабре 2015 года Сирийский демократический совет, ведущую роль в котором играет PYD, он во многом дублирует роль подконтрольного PYD альянса TEV-DEM. Турция считает PYD «сирийским филиалом» запрещенной РПК, поэтому вопрос курдской автономии на севере Сирии вызывает постоянную напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона.