The New York Times сообщила, что выйти на след аль-Багдади удалось благодаря показаниям одной из его жен, а также некоего законспирированного агента. Reuters сообщил, что раскрыть аль-Багдади помог его помощник Исмаил аль-Этави, ранее арестованный турецкими властями и переданный иракской стороне.

Через несколько часов после обращения Трампа командующий курдскими Сирийскими демократическими силами (SDF) Абди Мазлум заявил, что при авиаударе ВВС США на севере Сирии ликвидирован «правая рука» аль-Багдади Абу Хассан аль-Мухаджир. Это произошло в деревне Айн Аль-Байда около города Джераблус на подконтрольных SDF территориях. Курдские СМИ опубликовали кадры с места удара, а также фотографию тела Аль-Мухаджира.

Вопросы к операции

Россия, по словам Трампа, оказала помощь авиации США при пролете над той частью Сирии, которую контролирует ее армия. Российские военные не знали цели операции, уточнил он. В Минобороны России на это заявили, что ничего не знают о «содействии пролету авиации США». Также в министерстве указали, что за последние время никаких ударов с воздуха с американской стороны или коалиции в сирийской провинции, где был ликвидирован аль-Багдади, не зафиксировано. И отметили, что не имеют подтверждений его ликвидации.

Опровержение слов Трампа можно объяснить желанием России «нивелировать успех США», считает эксперт РСМД Антон Мардасов, а также «неспособностью признать, что российская разведка пропустила транзит» аль-Багдади с сирийско-иракской границы в Идлиб. Кроме того, в 2017 году российское Минобороны само объявляло о его уничтожении — эта информация подтверждения не нашла.

Как следует из заявления Трампа, аль-Багдади прятался в Идлибе — последней из неподконтрольных Дамаску зон деэскалации, которая относится к сфере влияния Турции. Ранее считалось, что лидер ИГ должен находиться на сирийско-иракской границе, где у боевиков развитое подполье. Практически весь Идлиб контролирует враждебная ИГ террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам», ранее известная под названием «Джебхат ан-Нусра» — бывший филиал «Аль-Каиды» в Сирии (все организации запрещены в России).

Аль-Каида официально отреклась от организации Аль-Багдади и вступила с ним в войну еще в 2014 году, после того как, получив влияние в Сирии, он потребовал, чтобы ИГ присягнули и подчинились филиалы Аль-Каиды, в частности «Джебхат ан-Нусра». Обе группировки тогда выпускали фетвы и обвиняли друг друга в отступничестве. У них были серьезные расхождения, связанные с разной трактовкой священных текстов и пророчеств. Как аль-Багдади оказался в Идлибе и почему вообще решил там прятаться, остается неясным.

Подлинность ДНК-опознание аль-Багдади тоже вызывает вопросы. Его биологические материалы США гипотетически могли получить в 2004 году: после вторжения в Ирак американских войск аль-Багдади был задержан и несколько лет просидел в американском лагере для военнопленных Букка. Одна из немногих известных фотографий будущего лидера ИГ сделана именно там.

Спикеры ИГ и связанные с ним медиа о гибели лидера пока не сообщали. Аль-Багдади последний раз появился на видео в апреле этого года. В опубликованном медиацентром «Аль-Фуркан» ролике он приветствовал пасхальные теракты 2019 года на Шри-Ланке (в результате серии атак смертников погибли 259 человек) и заявил, что джихад будет продолжен.

Смерть лидера ИГ скорее всего не повлияет на боеспособность группировки, считают опрошенные РБК эксперты, которая и без того переживает не лучшие времена. «Оттуда много кто разбежался, много кто был убит. Но сам образ Исламского государства вечно живой. Как и где оно возродится в следующий раз, сказать пока трудно, но для этого есть определенные территории и в Африке, и в Азии, где, я более чем уверен, по прошествии какого-то времени будет то же самое, но только с учетом опыта ИГ», — отмечает руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. Аль-Багдади, считает он, в отличие от Усамы бен Ладена — достаточно заурядная личность. «Поэтому я не думаю, что его смерть вызвала бы какой-то катаклизм в душах сторонников ИГ. Так что я тут не вижу какого-то эпохального события», — отметил эксперт.

Newsweek, которое первым написало, что США провели операцию по ликвидации аль-Багдади, со ссылкой на свои источники в региональной разведке, а также близкое к ИГ агентство Amaq сообщило, что новым лидером террористической организации станет Абдулла Кардаш, известный также как Хаджи Абдулла аль-Афари. Со ссылкой на информацию Amaq издание отмечает, что аль-Багдади назначил Кардаша своим преемником еще в августе. Его источники уверяют, что к моменту гибели роль аль-Багдади как лидера группировки была уже символической.