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Трамп сообщил о смерти лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади Какие вопросы остались к спецоперации американского спецназа
О ликвидации лидера Исламского государства объявляли не раз и СМИ, и разные страны, в том числе Россия. Но еще никогда это не делал президент США в специальном обращении. Какие вопросы остались к операции в Идлибе — в тексте РБК

Как проходила операция

В воскресенье президент США Дональд Трамп выступил со специальным видео-обращением из Белого дома, в котором объявил о ликвидации главаря Исламского государства (запрещенная в России террористическая организация, ИГ) Абу Бакра аль-Багдади. Он якобы прятался в Идлибе.

«Прошлой ночью США осуществили правосудие в отношении лидера террористов номер один. Абу Бакр аль-Багдади мертв», — так начал американский президент свою речь.

По словам Трампа, помешать ликвидации лидера ИГ хотела многочисленная охрана, с которой вступил в бой американский спецназ. В перестрелке все охранники Аль-Багдади были перебиты, а дом, где он находился, был взят штурмом. Лидер ИГ попытался скрыться в тоннеле с тремя своими детьми, однако, поняв безвыходность ситуации, совершил самоподрыв. Тоннель обрушился — семья аль-Багдади погибла. Спецназовцы взяли его биоматериалы для ДНК-теста, который подтвердил, что погибший является именно халдиф Исламского государства, за голову которого США объявило награду в $10 млн. После ликвидации американские военные уничтожили дом, где находился аль-Багдади. «Он умер, как пес, он умер, как трус. Мир теперь гораздо безопаснее, — сказал американский президент. — Он скулил, плакал и кричал всю дорогу».

За ходом операции Трамп наблюдал сам — Белый дом опубликовал фото, где президент в окружении своей администрации смотрит трансляцию боя. В 2011 году за операцией по устранению Усамы бен Ладена наблюдал предыдущий президент США Барак Обама.

The New York Times сообщила, что выйти на след аль-Багдади удалось благодаря показаниям одной из его жен, а также некоего законспирированного агента. Reuters сообщил, что раскрыть аль-Багдади помог его помощник Исмаил аль-Этави, ранее арестованный турецкими властями и переданный иракской стороне.

Через несколько часов после обращения Трампа командующий курдскими Сирийскими демократическими силами (SDF) Абди Мазлум заявил, что при авиаударе ВВС США на севере Сирии ликвидирован «правая рука» аль-Багдади Абу Хассан аль-Мухаджир. Это произошло в деревне Айн Аль-Байда около города Джераблус на подконтрольных SDF территориях. Курдские СМИ опубликовали кадры с места удара, а также фотографию тела Аль-Мухаджира.

Вопросы к операции

Россия, по словам Трампа, оказала помощь авиации США при пролете над той частью Сирии, которую контролирует ее армия. Российские военные не знали цели операции, уточнил он. В Минобороны России на это заявили, что ничего не знают о «содействии пролету авиации США». Также в министерстве указали, что за последние время никаких ударов с воздуха с американской стороны или коалиции в сирийской провинции, где был ликвидирован аль-Багдади, не зафиксировано. И отметили, что не имеют подтверждений его ликвидации.

Опровержение слов Трампа можно объяснить желанием России «нивелировать успех США», считает эксперт РСМД Антон Мардасов, а также «неспособностью признать, что российская разведка пропустила транзит» аль-Багдади с сирийско-иракской границы в Идлиб. Кроме того, в 2017 году российское Минобороны само объявляло о его уничтожении — эта информация подтверждения не нашла.

Как следует из заявления Трампа, аль-Багдади прятался в Идлибе — последней из неподконтрольных Дамаску зон деэскалации, которая относится к сфере влияния Турции. Ранее считалось, что лидер ИГ должен находиться на сирийско-иракской границе, где у боевиков развитое подполье. Практически весь Идлиб контролирует враждебная ИГ террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам», ранее известная под названием «Джебхат ан-Нусра» — бывший филиал «Аль-Каиды» в Сирии (все организации запрещены в России).

Аль-Каида официально отреклась от организации Аль-Багдади и вступила с ним в войну еще в 2014 году, после того как, получив влияние в Сирии, он потребовал, чтобы ИГ присягнули и подчинились филиалы Аль-Каиды, в частности «Джебхат ан-Нусра». Обе группировки тогда выпускали фетвы и обвиняли друг друга в отступничестве. У них были серьезные расхождения, связанные с разной трактовкой священных текстов и пророчеств. Как аль-Багдади оказался в Идлибе и почему вообще решил там прятаться, остается неясным.

Подлинность ДНК-опознание аль-Багдади тоже вызывает вопросы. Его биологические материалы США гипотетически могли получить в 2004 году: после вторжения в Ирак американских войск аль-Багдади был задержан и несколько лет просидел в американском лагере для военнопленных Букка. Одна из немногих известных фотографий будущего лидера ИГ сделана именно там.

Спикеры ИГ и связанные с ним медиа о гибели лидера пока не сообщали. Аль-Багдади последний раз появился на видео в апреле этого года. В опубликованном медиацентром «Аль-Фуркан» ролике он приветствовал пасхальные теракты 2019 года на Шри-Ланке (в результате серии атак смертников погибли 259 человек) и заявил, что джихад будет продолжен.

Смерть лидера ИГ скорее всего не повлияет на боеспособность группировки, считают опрошенные РБК эксперты, которая и без того переживает не лучшие времена. «Оттуда много кто разбежался, много кто был убит. Но сам образ Исламского государства вечно живой. Как и где оно возродится в следующий раз, сказать пока трудно, но для этого есть определенные территории и в Африке, и в Азии, где, я более чем уверен, по прошествии какого-то времени будет то же самое, но только с учетом опыта ИГ», — отмечает руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. Аль-Багдади, считает он, в отличие от Усамы бен Ладена — достаточно заурядная личность. «Поэтому я не думаю, что его смерть вызвала бы какой-то катаклизм в душах сторонников ИГ. Так что я тут не вижу какого-то эпохального события», — отметил эксперт.

Newsweek, которое первым написало, что США провели операцию по ликвидации аль-Багдади, со ссылкой на свои источники в региональной разведке, а также близкое к ИГ агентство Amaq сообщило, что новым лидером террористической организации станет Абдулла Кардаш, известный также как Хаджи Абдулла аль-Афари. Со ссылкой на информацию Amaq издание отмечает, что аль-Багдади назначил Кардаша своим преемником еще в августе. Его источники уверяют, что к моменту гибели роль аль-Багдади как лидера группировки была уже символической.

Абу Бакр аль-Багдади родился в 1971 году в Ираке под городом Самарра. Получил религиозное образование в Багдаде. В 2004 году после вторжения в Ирак американских войск был задержан и несколько лет содержался в концентрационном лагере Букка, — уже тогда он исповедовал ислам радикального толка. В 2010 году, после смерти предшественника, Абу Умара аль-Багдади, возглавил группировку Исламское государство Ирака. В 2013 году она была переименована в Исламское государство Ирака и Шама.

В начале лета 2014 года группировка контролировала значительную часть северного Ирака, включая второй по величине город страны Мосул. Через несколько дней после захвата Мосула 29 июня с кафедры мечети аль-Нури -альБагдади произнес следующие слова: «Вперед, мусульмане, за свою страну. Да, ведь это ваша страна. Вперед, потому что Сирия не принадлежит сирийцам, а Ирак не принадлежит иракцам». Так проповедник объявил о создании халифата — первого со времен Османской империи.

С этого времен международное сообщество начало активную борьбу против ИГ. В 2015 году в войну с группировкой вступила Россия. В 2019 году был уничтожен последний очаг сопротивления ИГ в Сирии и Исламское государство полностью перешло на партизанское положение.

Авторы: Александр Атасунцев, Любовь Порываева
Теги: ИГ, «Аль-Каида», Абу Бакр аль-Багдади, Дональд Трамп
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