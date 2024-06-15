США нанесли авиаудар по главному лидеру ИГИЛ

Пентагон ударил по боевикам в Сомали, но не знает, удалось ли ликвидировать цель. Вашингтон полагает, что террористы все больше интересуются Африкой из-за поражений в Сирии и Ираке

Абдулкадир Мумин (Фото: dni.gov)

Военные США нанесли авиаудар по главному лидеру «Исламского государства» (ИГ, признана террористической и запрещена в России) Абдулкадиру Мумину, но пока не могут подтвердить его гибель, сообщил NBC со ссылкой на источники.

Официально США называют Мумина лидером сомалийской ячейки террористов, однако непублично двое чиновников рассказали, что тот в 2023 году возглавил всю организацию. Вашингтон считает его ответственным за убийства по всему Сомали, включая убийство судьи в 2019 году и многомесячную оккупацию города в провинции Пунтленд в 2016 году.

Мумин сменил на должности лидера террористов Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Кураши, который погиб в бою в Сирии в конце 2022 года.

Удар по Мумину нанесли в конце мая на территории Сомали. Африканское командование войск США (АФРИКОМ) отчиталось 31 мая об авиаударе по боевикам ИГИЛ и гибели трех террористов, никто из гражданских не погиб. Однако в заявлении не уточнялось, кто был целью удара,как и личности погибших боевиков.

Ячейка ИГИЛ в Сомали относительно невелика — от 100 до 200 боевиков, и все они находятся на севере страны, выяснил NBC. Другие небольшие группы террористов расположены также в Ливии, Конго, Мозамбике и других частях Африки. Спецслужбы США полагают, что в ИГИЛ до сих пор состоят тысячи боевиков, в основном на севере Ирака и северо-востоке Сирии.

Однако, как пояснил телеканалу источник, поскольку США эффективно противостоят группировке в Сирии и Ираке, лидеры ИГИЛ рассматривают Африку как потенциальную площадку для расширения, где они будут чувствовать себя «лучше и свободнее».

ФБР признает, что правительство Сомали не сможет в одиночку победить террористов.

Больше половины жителей Сомали (54,4%) живут за чертой бедности.