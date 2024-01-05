МВД Ирана: арестованы подозреваемые в теракте в городе Керман с 89 погибшими

В Иране арестовали подозреваемых в теракте с 89 погибшими

Полиция Ирана в пяти городах произвела задержания подозреваемых в теракте на траурной церемонии в честь генерала КСИР. Тегеран пообещал виновникам взрывов суровый ответ

Церемония похорон в Кермане, Иран (Фото: West Asia News Agency / Reuters)

Задержаны несколько подозреваемых в причастности к теракту в городе Керман, сообщил глава иранского МВД Ахмад Вахиди, передает Tasnim.

Он пообещал, что силовики задержат всех имеющих отношение к взрывам. Подозреваемые арестованы в пяти городах пяти провинций, уточнили в иранском МВД.

Теракт произошел 3 января на памятной церемонии в честь погибшего генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Первый взрыв произошел в 700 м от могилы Сулеймани, второй — в километре от нее. По последним данным, погибли 89 человек, в том числе девять детей, еще около 300 были ранены, некоторые из них в критическом состоянии.

Ответственность за взрывы взяло на себя террористическое и запрещенное в России «Исламское государство» (ИГ). Оба взрыва произвели террористы-смертники.

Власти Ирана пообещали суровый ответ организаторам взрыва, иранский президент Ибрагим Раиси в телеобращении упомянул США и Израиль, но не выдвинул прямых обвинений в их сторону. По сведениям New York Times, иранские власти приказали вооруженным силам проявить «стратегическое терпение» и не допустить прямого столкновения с США.

Сулеймани возглавлял силы «Кудс» (экспедиционное подразделение КСИР) и курировал сеть поддерживаемых Ираном прокси-группировок на Ближнем Востоке, которые действовали в интересах Тегерана в Ливане, Ираке, Сирии и Йемене. Он был убит 3 января 2020 года американским беспилотником близ Багдада, Ирак. Через несколько дней после убийства Сулеймани Иран нанес ракетный удар по американской базе в Ираке, в результате чего были ранены десятки военнослужащих США.