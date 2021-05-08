Россия призвала спасти детей из лагеря в Сирии из-за вспышки COVID-19

Россия призвала международное сообщество спасти детей из лагеря беженцев Эль-Холь, который находится в Сирии, из-за вспышки коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделал зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин, его слова передает «РИА Новости».

«Призываем международное сообщество предпринять практические шаги по защите жизней ни в чем не повинных детей», — сказал Кузьмин.

Он также напомнил, что «в соответствии с международным правом, включая Конвенцию по правам ребенка, государства обязаны репатриировать своих граждан, а также предпринимать шаги, с тем чтобы дети их граждан не стали лицами без гражданства».

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