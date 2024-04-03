Львова-Белова: число погибших детей при теракте в «Крокусе» увеличилось до шести

Число погибших детей при теракте в «Крокусе» выросло до шести

Шестеро детей погибли, еще семь пострадали в результате теракта в «Крокусе», сообщила Мария Львова-Белова. Общее число погибших выросло до 145 человек

Фото: Андрей Любимов / РБК

Количество детей, погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», увеличилось до шести, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает ТАСС. Ранее в подмосковном МЧС сообщали о гибели пятерых детей, еще 15 пострадали.

«На данный момент у нас данные о шести погибших детях, семеро пострадавших», — сказала Львова-Белова. По ее словам, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести, еще двое проходят амбулаторное лечение. Врачи озвучивают положительные прогнозы о состоянии их здоровья, добавила омбудсмен.

Таким образом, общее число погибших в результате теракта выросло до 145 человек. Ранее в подмосковном МЧС сообщали о 144 погибших и 551 пострадавшем.

Атака на «Крокус» произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. Пожар удалось потушить спустя сутки, концертный полностью выгорел. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское Государство» (запрещена в России).

По делу о теракте проходят 12 человек, в том числе четверо непосредственных участников атаки — граждане Таджикистана Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсиддин Фаридуни. Последних арестовали до 22 мая, им грозит пожизненное лишение свободы.