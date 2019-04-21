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Общество ,  
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Взрывы в церквях и отелях на Шри-Ланке во время Пасхи. Главное
В воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке прогремел ряд взрывов — в нескольких отелях и в церквях, где католики отмечали Пасху. По данным местных СМИ, погибли 160 человек. Главное о произошедшем — в обзоре РБК
Церковь Святого Антония в Коломбо после взрывов (Фото: Eranga Jayawardena / AP)

Что произошло

  • Первые сообщения о взрывах стал появляться около 8:00 мск (на Шри-Ланке было около 10 утра).
  • Власти заявили, что всего произошло шесть взрывов. По данным СМИ, устройства сработали в трех люксовых отелях и одной церкви в столице Шри-Ланки Коломбо (всего, по информации портала News First, в городе погибли 40 человек), в церкви в западной провинции Катана (издание приводит данные о 93 жертвах) и в Баттикалоа, где сообщается о 27 погибших. Таким образом, общее количество жертв случившегося, по данным портала, достигло 160 человек. Агентство France Press со ссылкой на источник в полиции сообщило не менее чем о 130 погибших.
  • В католических церквях Шри-Ланки отмечали Пасху.
  • Среди погибших есть иностранцы, сообщил глава Министерства экономических реформ страны Харша де Силва. О гражданах каких стран может идти речь, пока не известно.
  • В ассоциации «Турпомощь» сообщили РБК, что в стране сейчас нет организованных туристических групп россиян. Там не исключили, что на Шри-Ланке могут находиться самостоятельные туристы из России. В МИДе заявили об отсутствии россиян среди погибших и пострадавших.

Реакция

  • Премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе осудил «трусливые атаки», унесшие жизни десятков людей. Он призвал граждан проявить единение и избегать распространения непроверенной информации.
  • В международном аэропорту Коломбо усилили меры безопасности.
  • В МИД Австрии выразили соболезнования родным и друзьям погибших при взрывах на Шри-Ланке.

Материал дополняется

Автор: Анастасия Антипова
Теги: взрыв, Шри-Ланка
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