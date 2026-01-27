 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Иракская разведка заметила резкий рост числа боевиков ИГИЛ

WP: разведка Ирака заметила резкий рост числа боевиков ИГИЛ в Сирии
Количество боевиков «Исламского государства» в Сирии выросло в прошлом году, заявил глава иракской разведки. По его словам их количество увеличилось в пять раз. Вашингтон, выводящий войска из Ирака, приводит более скромные оценки
Фото: Warrick Page / Getty Images
Фото: Warrick Page / Getty Images

На территории Сирии резко выросло количество боевиков «Исламского государства» (ИГ, признано в России террористической организацией и запрещено). Об этом сообщил The Washington Post глава иракской разведки Хамид аль-Шатри.

По оценке Шатри, за чуть более чем год численность боевиков «Исламского государства» в Сирии выросла примерно с 2 тыс. до 10 тыс.

«Это, безусловно, представляет опасность для Ирака, потому что ИГИЛ — будь то в Сирии, Ираке или где-либо еще в мире — это единая организация, и она, безусловно, попытается снова закрепиться на территории страны для совершения нападений», — сказал аль-Шатри.

В 2024 году Центральное командование США (CENTCOM) подсчитало, что в Сирии и Ираке на свободе остаются около 2,5 тыс. боевиков ИГ. Командование отказалось предоставить газете актуальную информацию о количестве террористов ИГ в Сирии. 

Некоторые иракские чиновники поделились с WP опасениями, что ИГ сможет вновь закрепиться на территории Ирака, которую контролировали террористы в период своего рассвета.

Глава иракской разведки рассказал, что после отказа США поддерживать борьбу сирийских курдов с новым правительством, свергнувшем Башара Асада, встал вопрос безопасности курдских тюрем в Сирии, где содержались боевики ИГ.  Ирак согласился принять 7 тыс. боевиков «Исламского государства» , которые содержались там. Хамид аль-Шатри утверждает, что иракская программа по реабилитации боевиков оказалось успешной, при этом сохраняется проблема прекращения финансирования программы со стороны США. 

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Илья Трапезников
Ирак Сирия ИГИЛ разведка
