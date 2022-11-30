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ИГ заявило о гибели своего лидера
ИГ заявило о гибели своего лидера аль-Курейши
Изображение жилого комплекса лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курейши на северо-западе Сирии после рейда, проведенного спецназом США, 2 февраля 2022
Лидер запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курейши убит, сообщил представитель ИГ, передает Al Arabiya. Подробности пресс-секретарь террористической организации не привел.
ИГ уже назначило преемника.
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