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«Исламское государство» выбрало нового лидера после гибели аль-Багдади
Новым лидером запрещенной в России террористической организации стал Аби Ибрахим аль-Хашеми аль-Кураши. ИГ подтвердило гибель бывшего главаря организации аль-Багдади
Последствия авиаудара, где укрывался Абу Бакра аль-Багдади (Фото: EPA / ТАСС)

Новым лидером запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» стал Аби Ибрахим аль-Хашеми аль-Кураши. Об этом говорится в сообщении близкого к ИГ информационного агентства AMAQ, сообщает Reuters. Также ИГ подтвердила смерть бывшего главаря организации Абу Бакра аль-Багдади.

Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации лидера террористической организации 27 октября. По его словам, аль-Багдади был убит во время специальной операции американских военных в Сирии. В Пентагоне заявляли, что дом лидера ИГ находился в провинции Идлиб в 6 км от границы Сирии и Турции. Позднее в Вашингтоне сообщили о ликвидации возможного преемника аль-Багдади. Reuters называло возможными преемниками главы ИГ офицеров армии бывшего лидера Ирака Саддама Хусейна — Лияда аль-Обаиди и Аяйда аль-Джумаили.

Политика
Пентагон раскрыл детали уничтожения лидера ИГ аль-Багдади

В российском Минобороны отмечали, что не располагают достоверными данными об уничтожении аль-Багдади, указав на то, что Идлиб находится под контролем у боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял об отсутствии официальных подтверждений аль-Багдади.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: «Исламское государство»
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Трамп заявил о ликвидации лидера «Исламского государства»
Политика
Пентагон раскрыл детали уничтожения лидера ИГ аль-Багдади
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