Что такое система спутниковой связи Starlink

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

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Что такое Starlink

Starlink — это глобальная система спутниковой связи. Она разворачивается компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростного широкополосного интернета из любой точки мира. Принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску. Запуски спутников проводятся с помощью ракет SpaceX.

История развития спутникового интернета от SpaceX

Проект Starlink был впервые публично анонсирован в январе 2015-го. По признанию самого Илона Маска, название было вдохновлено романом американского писателя Джона Грина «Виноваты звезды» (2012).

Разработка и производство спутниковых аппаратов осуществляются на заводе в городе Редмонд (штат Вашингтон, США). В ноябре 2016-го компания подала заявку в Федеральную комиссию по связи на развертывание первой группировки из 4425 аппаратов. Первый пробный пуск состоялся в феврале 2018-го, а первую группу из 60 аппаратов Маск запустил в мае 2019 года. В ноябре 2020-го публике стала доступна бета-версия технологии. Коммерческое использование Starlink началось с 2021 года. В ноябре 2023 года Илон Маск впервые заявил, что сеть стала безубыточной. К сентябрю 2024 года у сервиса, по заявлению компании, было уже около 4 млн пользователей.

Как выглядит и работает Starlink

Сеть Starlink обеспечивает доступ в интернет из любой точки мира. Терминалы способны принимать сигналы в удаленных и труднодоступных регионах с неразвитой инфраструктурой связи. Скорость трафика составляет 1 Гбит/с, что соответствует стандарту пятого поколения мобильной связи (5G).

Несколько тысяч аппаратов расположено на низкой околоземной орбите, то есть на расстоянии до 550 км от поверхности Земли, в то время как другие аппараты находятся значительно выше. Срок службы каждого спутника составляет около трех с половиной лет. Связь на земле принимает терминал, который представляет собой белую тарелку, в комплекте с ним идут Wi-Fi-роутер, блок питания и кабели. Наземная инфраструктура включает центры управления сетью, которые координируют работу абонентских и шлюзовых станций.

Стандартная ежемесячная абонентская плата для жилых помещений в настоящее время составляет $120, стоимость комплекта оборудования без учета установки начинается с $349.

SpaceX регулярно проводит запуски мини-спутников Starlink на орбиту партиями по несколько десятков аппаратов. Всего компания планирует развернуть около 12 тыс. спутников, а в перспективе нарастить группировку до 42 тыс. аппаратов.

Более защищенный вариант сети Starlink — система Starshield, предназначенная для военных, разведывательных и правительственных нужд. О ее разработке впервые стало известно в конце 2022 года. В сентябре 2023 года Космические силы США заключили первый контракт со SpaceX о предоставлении военным этой системы связи. В 2024 году Reuters сообщил, что в 2021 году SpaceX заключила контракт с Национальным разведывательным управлением США на создание сети спутников-шпионов.

В июле 2022-го Starlink запустила высокоскоростной интернет-сервис Maritime для морских судов, в том числе лодок, кораблей и океанских яхт.

Планы SpaceX по развитию Starlink

В январе 2025 года Илон Маск заявил о планах провести бета-тестирование технологии прямой связи между спутником и смартфоном (Direct to Cell, DTC). При этом традиционные операторы связи не ожидают угрозы для своей выручки в ближайшие несколько лет.

В то же время проект подвергается критике из-за большого количества спутников на околоземной орбите. В планах компании — вывести не менее 42 тыс. спутников. В то же время аппараты компании уже создают препятствия работе и движению других спутников, провоцируют ЧП, мешают астрономическим наблюдениям и попросту «захламляют» орбиту планеты. По некоторым оценкам, уже в 2021 году аппараты компании были ответственны за половину инцидентов опасного сближения, в перспективе по мере наращивания «созвездия» эта доля может вырасти до 90%.

Где доступен Starlink

В сентябре 2022-го Илон Маск заявил, что сеть Starlink заработала на всех континентах. Сейчас Starlink доступен в США, Канаде, Австралии, странах Европы, некоторых государствах Латинской Америки и Африки. В частности, с января 2023 года Starlink стал доступен в самой густонаселенной стране Африки — Нигерии.

В разное время сообщалось об использовании Starlink в ходе межэтнических конфликтов в штате Манипур (Индия), участниками боевых действий в Судане, а также в Йемене, Венесуэле, Мьянме и других странах, где наблюдаются трудности с доступом к обычному интернету. При этом йеменское движение «Ансар Аллах» считает сеть Starlink угрозой внутренней безопасности и обещает противодействовать ее работе.

Можно ли использовать Starlink в России

В России терминалы Starlink не сертифицированы и официально в страну не поставляются. Однако, по данным Bloomberg, в России терминалы Starlink можно приобрести на маркетплейсах. Они работают через подписку, оформленную на имена жителей стран Европы, а связь доступна в приграничных районах.

Использование Starlink в боевых действиях на Украине

Технология Starlink широко применяется украинскими войсками (ВСУ) с начала боевых действий на Украине в 2022 году. Она используется для коммуникации военнослужащих, навигации беспилотников, безэкипажных катеров и для других целей. По состоянию на апрель 2023-го, у украинской стороны было 42 тыс. терминалов. Кроме того, ряд украинских терминалов подключены к более защищенной версии — Spaceshield. В конце 2024-го Пентагон заключил контракт со SpaceX о расширении доступа к этой версии — в 2025-м в дополнение к 500 уже действующим терминалам к этой сети планируется подключить еще 2500.

Вместе с тем в ряде случаев SpaceX ограничивала работу спутникового интернета Starlink для ВСУ, чтобы не допустить «эскалации конфликта». В частности, в сентябре 2024-го издание Wired сообщило, что Илон Маск не разрешил Украине использовать свои спутники для атаки на российский флот в Крыму в сентябре 2022 года.

В начале 2024-го появились сообщения, что российские военнослужащие тоже пользуются терминалами Starlink, только без лицензии. Украинская сторона использует терминалы официально (в июне 2023 года Пентагон и SpaceX заключили контракт на поставку Starlink на Украину на сумму $23 млн).

В мае 2024-го российским средствам радиоэлектронной борьбы впервые с февраля 2022-го удалось замедлить и на короткое время вывести из строя связь Starlink. В том же году в России разработали систему «Калинка», которая позволяет вычислять сигналы Starlink.

Конкуренты Starlink в разных странах

Помимо Starlink, в США разработкой низкоорбитальных систем занимается Amazon через свою дочернюю компанию Kuiper Systems, проект был одобрен Федеральной комиссией по связи США в 2020 году. Компания планирует создать группировку из 3 тыс. аппаратов. Первые аппараты отправились в космос в октябре 2023 года.

Еще одним конкурентом Starlink считается производитель спутников AST SpaceMobile (ASTS). Компания разрабатывает широкополосные сети сотовой связи на основе спутниковых технологий.

Аналогичные или похожие проекты также разрабатывают американские HughesNet, Viasat, британская OneWeb и канадская Telesat.

В Китае за реализацию аналогичных решений отвечает несколько частных и государственных компаний. В планах страны — создание трех «десятитысячных спутниковых созвездий».

Среди них — мегасозвездие «Гован» (GW; сокращение от «Чжунго вэйсин ванло», кит. 中国卫星网络 — «Национальная спутниковая сеть»), за которую отвечает одноименная государственная компания. Она планирует запустить почти 13 тыс. спутников.

Второй проект — это группировка полярно-орбитальных спутников «Цяньфань» (кит. 千帆, «Тысяча парусов», или G60 Starlink). За ее создание отвечает шанхайская компания Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST). Первая партия спутников для системы «Цяньфань» была запущена в августе 2024-го, всего до 2030-го планируется развернуть до 15 тыс. аппаратов с выходом на глобальное покрытие к 2027 году.

Третьим проектом является созвездие «Хунху-3» частной компании Landspace (в составе шанхайской Lanjian Hongqing Technology Company), которая собирается развернуть 10 тыс. спутников в 160 орбитальных плоскостях.

В Индии аналогом считается система SpaceFiber, которую разработала телекоммуникационная компания Reliance Jio, однако ее спутники расположены на средней, а не низкоорбитальной высоте.

Евросоюз до 2030-го планирует создать собственную систему IRIS-2 — аналог Starlink. Это многоорбитальная сеть из 290 спутников, из них 264 аппарата — на низко- и 18 — на среднеорбитальной высоте. Для этого Еврокомиссия и Европейское космическое агентство заключили контракт с консорциумом SpaceRISE на сумму 10,6 млрд евро.

Россия прорабатывает планы развертывания собственной группировки спутников «Бюро 1440», за проект отвечает одноименная аэрокосмическая компания (в составе «ИКС Холдинг»). Первоначально к концу 2030 года она планирует запустить 292 спутников, всего же предстоит запустить 383 спутника (в том числе 91 аппарат на замену выходящих из строя). Для этого потребуется провести 24 пуска ракет. Затраты на создание российского аналога Starlink оценили почти в 445 млрд руб.