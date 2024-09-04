Маск напомнил, почему отказался включить Starlink для ВСУ у Крыма

Американский предприниматель Илон Маск напомнил, что в 2022 году не предоставил украинским военным доступ к интернет-спутникам Starlink в районе Крыма, чтобы не нарушить санкции США.

Так он прокомментировал статью журнала Wired, в которой говорится, что основатель SpaceX (компания-оператор Starlink) отказался разрешить Украине использовать свои спутники для атаки на российский флот в Крыму в сентябре 2022 года. В статье отмечается, что такое решение вызвало опасения среди чиновников Пентагоне, так как частное лицо может радикально повлиять на военные операции США в будущих конфликтах, просто отключив доступ к Starlink для служб.

«В этой статье Wired в очередной раз повторяется неточность <...>. В то время Starlink было запрещено включать спутниковые каналы в Крыму, поскольку это нарушало бы санкции США против России!» — написал Маск в X.

Он рассказал, что запрос на активацию Starlink в Крыму был получен неожиданно ночью, но разрешение на отмену санкций от правительства США получено не было. «Если бы мы сделали так, как просила Украина, это было бы уголовным преступлением против закона США», — объяснил бизнесмен. Маск также подчеркнул, что Starlink является коммерческой системой, а не военной.

Скандал из-за отказа включить Starlink для ВСУ в районе Крыма обсуждался в 2023 году. Как писал тогда автор биографии Маска Уолтер Айзексон, когда украинские подводные беспилотники со взрывчаткой, полагающиеся на системы связи Starlink, приблизились к российским кораблям, они «потеряли связь и их выбросило на берег, они не причинили вреда». Айзексон также заявил, что бизнесмен принял решение отключить систему из опасений, что Россия в ответ нанесет ядерный удар.

Сам Маск пояснил, что сервисы Starlink вообще не были активированы в регионе и поэтому отключения интернета там для ВСУ не было.