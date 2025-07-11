SpaceX: история, технологии и проекты компании Илона Маска

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Что такое SpaceX

SpaceX — это частная компания, занимающаяся разработкой и производством космических технологий, включая спутники, корабли и ракеты многоразового использования. Она была основана в США бизнесменом Илоном Маском в 2002 году. Штаб-квартира располагается в Техасе, ее перенесли в этот штат в 2024 году из Калифорнии. Компания видит своей миссией превращение человека в «многопланетный вид». Под этим понимается создание условий для доставки людей на Марс и в другие точки Солнечной системы.

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Основание и миссия компании

Компания была основана в 2002 году предпринимателем Илоном Маском. Он принял решение о создании стартапа после неудачных переговоров с российской компанией «Космотрас» о приобретении двух тяжелых ракет «Днепр». С помощью них он хотел отправить на Марс мышей. Согласно биографии предпринимателя «Илон Маск: Tesla, SpaceX и поиски фантастического будущего» (2015) авторства журналиста Эшли Вэнса, он предложил $8 млн за обе ракеты, а его потенциальный партнер рассчитывал получить столько за каждую. Поскольку цена оказалась слишком высокой, Маск решил запустить собственную компанию, чтобы существенно сократить расходы на космические запуски.

Илон Маск (Фото: Brendan Smialowski / Getty Images)

Основные проекты и технологии SpaceX

Ракеты Falcon 1, Falcon 9 и Falcon Heavy

SpaceX разработала линейку ракет Falcon (англ. «Сокол»). Название является отсылкой к кораблю «Тысячелетний сокол» (Millennium Falcon), на котором летали герои кинофраншизы «Звездные войны».

В 2006 году компания построила свою первую ракету — Falcon 1. При этом изначально она планировала совершить первый запуск до ноября 2003 года. Это была ракета-носитель легкого класса, способная вывести на низкую околоземную орбиту (НОО) менее 500 кг полезной нагрузки. Было совершено всего пять запусков. Первые три оказались неудачными. Четвертая попытка, предпринятая осенью 2008 года, уже увенчалась успехом. В результате SpaceX первой из частных компаний удалось вывести ракету на орбиту Земли. Последний старт также оказался успешным: в 2009 году на орбиту был доставлен малазийский спутник RazakSAT.

Еще до первого старта Falcon 1, в 2005 году, SpaceX начала разработку ракеты тяжелого класса. Она получила наименование Falcon 9 (по числу двигателей). Первый старт состоялся в 2010 году. Инженеры стартапа смогли реализовать технологию многократного использования разгонного блока, который 22 декабря 2015 года впервые смог вернуться на Землю. Компании также удалось добиться грузоподъемности 22,8 т на НОО при одноразовом использовании и 17,4 т с возвращением ступени. Ракеты этого семейства совершили больше всего полетов (на июнь 2025 года — почти 500) и продолжают использоваться. Одна из ракет-носителей установила рекорд, поучаствовав в общей сложности в 28 запусках. Falcon 9 также активно используется для пилотируемых миссий.

Самой мощной из действующих ракет SpaceX является сверхтяжелая Falcon Heavy. Ее разгонный блок состоит из 27 двигателей (трех ускорителей от Falcon 9, объединенных в одну систему). В феврале 2018 года состоялся пробный старт. Он оказался удачным и запомнился тем, что в качестве груза был использован вишневый Tesla Roadster с манекеном — личный электроспорткар Маска. На июнь 2025 года было проведено 11 запусков этой ракеты, и все они оказались успешными. Однако Falcon Heavy используется только для доставки грузов, включая тяжелые спутники, так как SpaceX не стала сертифицировать ракету-носитель для перевозки людей. Она способна вывести на НОО 63,8 т полезной нагрузки.

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Сравнение трех ракет серии Falcon представлено в таблице:

Ракета Грузоподъемность на НОО (т) Первый успешный запуск Количество запусков (к июлю 2025 года) Многоразовость

Космические корабли Dragon и Dragon 2

Помимо ракет, SpaceX производит космические корабли серии Dragon. С их помощью осуществляется доставка грузов и астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Первой разработкой в этом направлении стал аппарат многократного использования Dragon 1. Он доставлял грузы на орбиту и не предназначался для пилотируемых миссий. Благодаря ему в мае 2012 года SpaceX стала первой негосударственной компанией, которая осуществила транспортировку груза на МКС. Последний полет корабля этой версии был в марте 2020 года.

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Используя Dragon 1 в качестве основы, компания создала два новых многоразовых космических корабля: Cargo Dragon, усовершенствованный беспилотный вариант, и Crew Dragon, предназначенный для пилотируемых полетов. Проектирование Crew Dragon началось в 2014 году, и уже в мае 2020 года SpaceX успешно провела пилотируемый запуск, став первой частной компанией, достигшей этого. Это событие дало возможность США прекратить задействование российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов, чем страна пользовалась на протяжении почти десятилетия после завершения программы Space Shuttle в 2011 году. Производство новых капсул Crew Dragon было остановлено в 2022 году, однако их запуски запланированы как минимум до 2030 года. Это решение было принято в связи с намерением SpaceX сосредоточиться на создании самого мощного космического корабля за всю историю — Starship.

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Система Starship и Super Heavy

SpaceX ведет разработку полностью многоразовой космической транспортной системы, состоящей из корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. В компании отмечают, что она будет способна доставить в космос 100 человек или 100–150 т грузов при многократном использовании (до 250 т при однократном). При достижении данных показателей аппарат станет самым мощным в истории и превзойдет действующего рекордсмена — американскую лунную ракету Saturn V («Сатурн-5»), которая могла вывести на НОО 141 т грузов. Планируется, что Starship и Super Heavy будут задействованы для транспортировки астронавтов на Луну, а также Марс.

Фото: Brandon Bell / Getty Images

Испытания системы ведутся с 2023 года и проходят с переменным успехом. Так, в октябре 2024 года SpaceX в первый раз смогла успешно посадить ускоритель Super Heavy на стартовую площадку на своем космодроме Starbase в Техасе. Захват ракеты-носителя был осуществлен с помощью системы Mechazilla. Однако четыре первых пробных запуска, проведенных в 2025 году, оказались неудачными. Во время одного из них 19 июня корабль взорвался при подготовке к старту.

Программа Starlink

Starlink — это разрабатываемая компанией SpaceX всемирная сеть спутниковой связи, предназначенная для предоставления высокоскоростного доступа к интернету в любой точке Земли. Впервые о проекте публично заявили в январе 2015 года. Первые тестовые запуски были произведены в феврале 2018 года, а первая партия из 60 спутников была выведена SpaceX на орбиту в мае 2019 года. К июлю 2025 года компания запустила на орбиту 9,1 тыс. спутников, из которых 7,9 тыс. находятся в рабочем состоянии, а часть вышла из строя или сошла с орбиты.

Данная сеть обеспечивает интернет-соединение со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с, что соответствует параметрам 5G. В ноябре 2023 года Илон Маск сообщил о выходе проекта на безубыточность, а к сентябрю 2024 года у сервиса насчитывалось около 4 млн пользователей. В феврале 2025 года стартовало тестирование прямого подключения мобильных телефонов к спутникам Starlink.

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Сервис доступен в большинстве стран Северной и Южной Америки, Европы, Южной Азии и в Австралии. Однако пока он не распространен повсеместно. Например, интернет Илона Маска не работает во многих странах Африки, Азии (в том числе Китае), а также в России.

Сотрудничество с NASA и другими организациями

SpaceX активно участвует в программах NASA, начиная с Commercial Resupply Services (CRS), в рамках которой компания доставляет критически важные научные материалы, оборудование и припасы экипажу МКС. В 2008 году SpaceX выиграла крупный контракт на сумму $1,6 млрд, получив 12 миссий по снабжению станции. Commercial Crew Program стала еще более значимой программой сотрудничества, созданной в 2011 году для обеспечения транспортировки астронавтов на МКС. На ее реализацию NASA выделило более $8 млрд.

Фото: Brandon Bell / Getty Images

SpaceX также сотрудничает с оборонным сектором. Так, ракеты компании неоднократно использовались для запуска военных спутников. В 2021 году стартап заключил секретный контракт с правительством США на $1,8 млрд. В августе 2023 года компания Маска выиграла контракт на $70 млн на развертывание спутников Starshield (более защищенный вариант Starlink). У SpaceX также заключены контракты с Пентагоном, направленные на поддержку Украины в рамках конфликта с Россией посредством доступа к Starlink. К апрелю 2023 года у украинской стороны было 42 тыс. терминалов для подключения к сети, а в декабре 2024 года компания получила контракт на предоставление Украине доступа к Starshield. Кроме того, по данным Reuters, SpaceX — главный претендент на получение контракта для создания группировки спутников в рамках проекта глобальной системы противоракетной обороны «Золотой купол», стоимость которой президент США Дональд Трамп оценил в $175 млрд.

После того как Илон Маск в июне 2025-го резко раскритиковал предложенный Трампом законопроект, предусматривающий существенные налоговые льготы, президент США предложил начать проверку работы Илона Маска, в частности прекратить государственные субсидии и контракты его компаний. После этого Маск объявил о выводе космического корабля Dragon из эксплуатации, но вскоре отказался от этого. Затем предприниматель извинился за свои высказывания о президенте.

Последние достижения и планы на будущее

В конце 2024 года капитализация компании составила $350 млрд, что сделало SpaceX самым дорогим частным стартапом в мире. Ей принадлежит несколько знаковых достижений в космонавтике:

Миссия Falcon 1 Flight 4 на ракете-носителе Falcon 1 в 2008 году — первый запуск частной ракеты в космос.

Миссия CRS-1 грузового корабля Dragon в 2012 году — первая доставка грузов на МКС, осуществленная частной компанией.

Миссия Orbcomm OG2 M2 ракеты-носителя Falcon 9 в 2017 году — первый повторный запуск ракеты-носителя.

Миссия SpaceX Demo-2 корабля Crew Dragon в 2020 году — первый пилотируемый полет, осуществленный частной компанией.

Кроме того, SpaceX участвует в развитии космического туризма. Так, компания первой осуществила миссию, полностью укомплектованную гражданскими лицами (Inspiration4, 2021 год), и первый полностью частный полет к МКС (Axiom-1, 2022 год).

Фото: SpaceX / Getty Images

Маск анонсировал амбициозные планы по колонизации Марса — в 2026 году SpaceX планирует отправить пять беспилотных кораблей Starship на Марс. Если посадки пройдут успешно, первые пилотируемые полеты, по его словам, состоятся в 2028 году. Главная цель заключается в создании самодостаточного города на Марсе на 1 млн человек примерно через 20 лет. SpaceX также работает над снижением стоимости доставки грузов на Марс с нынешних $1 млрд за тонну до $100 тыс. за тонну. Бизнесмен отметил, что это потребует улучшения нынешних технологий в 10 тыс. раз.

В области производства у SpaceX также амбициозные планы. На данный момент компания выпускает один корабль Starship каждые две-три недели, но планирует увеличить этот показатель до 1 тыс. в год (почти три в день). Для этого она построила и развивает «гигабазу» Starfactory — огромный производственный комплекс в Техасе рядом с космодромом Starbase.