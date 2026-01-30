Маск ответил «всегда рад» на просьбу по Starlink министра обороны Украины

Глава Минобороны Украины Федоров выразил благодарность SpaceX за работу над предотвращением использования Starlink российской стороной. Маск ответил на его пост фразой «всегда рад»

Илон Маск (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Основатель SpaceX Илон Маск ответил в X на благодарность украинского министра обороны Михаила Федорова по решению ситуации со Starlink.

Глава Минобороны Украины написал, что Киев работает со SpaceX над предотвращением использования спутниковой связи Starlink российской стороной. Со слов Федорова, ведомство связалось с SpaceX и предложило «конкретные пути решения проблемы».

«Я благодарен президенту SpaceX [Гвинн Шотвелл] и лично [Илону Маску] за их оперативный отклик и немедленное начало работы над решением проблемы. <...> Западные технологии должны и дальше поддерживать демократический мир», — написал украинский министр. Федоров добавил, что решение Маска срочно активировать Starlink и отправить первую партию терминалов на Украину в начале конфликта имело решающее значения для устойчивости страны.

«Всегда рад», — ответил ему Маск.

О том, что российские военные стали пользоваться системой спутниковой связи Starlink в феврале 2024 года сообщили УНИАН и Newsweek со ссылкой на украинских военных и журналистов. Сама компания SpaceX в начале того же месяца заявила, что не сотрудничает с властями или вооруженными силами России и не продавала им Starlink.

В конце февраля 2022 года Маск сообщил, что сервис Starlink стал доступен на Украине и туда отправлены терминалы для обеспечения его работы. Терминалы Starlink используются для энергетического сектора, медицины, для работы госорганов, пожарных частей, а также они позволяют украинским войскам управлять беспилотниками и получать разведданные.

В феврале 2023 года в SpaceX сообщили, что ограничат использование ВСУ интернета Starlink для управления дронами, потому что сервис «никогда не предназначался для использования в качестве оружия».

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет из любой точки планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. На данный момент действуют более 5 тыс. таких устройств на низкой околоземной орбите (до 550 км от поверхности Земли) — это примерно половина от общего числа всех активных спутников. Каждый аппарат рассчитан на работу в течение трех с половиной лет.