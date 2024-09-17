Создание российского аналога Starlink оценили почти в ₽445 млрд

На создание спутниковой группировки для обеспечения высокоскоростного интернета по всей стране компании «Бюро 1440» может потребоваться 445 млрд руб. до 2030 года. Это первая и пока предварительная оценка проекта

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Создание низкоорбитальной спутниковой группировки «Бюро 1440» обойдется примерно в 445 млрд руб. Это следует из черновой версии паспорта проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет», который разрабатывается в рамках программы «Экономика данных» (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два источника РБК в компаниях, участвующих в разработке документа).

К концу 2030 года группировка «Бюро 1440» должна состоять из 292 спутников, а всего предстоит запустить 383 спутника (в том числе 91 аппарат на замену выходящих из строя). Для этого потребуется провести 24 пуска ракет, говорится в проекте. Предполагается, что группировка будет создана в первую очередь за счет средств самой компании, она должна направить на проект 329,06 млрд руб. Еще 116 млрд руб. компании должны выделить из бюджета: 37,5 млрд руб. — в виде льготных кредитов на создание спутников, 17,3 млрд руб. — субсидии на запуски ракет, 61,2 млрд руб. — средства на выведение спутников на низкую околоземную орбиту. Только в 2025 году из федерального бюджета «Бюро 1440» должны выделить более 37 млрд руб.

Цель проекта, как указано в документе, — увеличить долю домохозяйств, которым доступен высокоскоростной широкополосный доступ в интернет, до 97% к 2030 году и до 99% — к 2036-му.

Представитель «Бюро 1440» отказался комментировать содержание проекта. В то же время он отметил, что «для предоставления сервиса широкополосной связи в любой точке планеты в режиме 24/7 низкоорбитальная группировка «Бюро 1440» будет насчитывать более 250 космических аппаратов собственной разработки и производства». «Сейчас мы находимся на этапе подготовки к масштабированию группировки и проработки технических и экономических условий подключения к будущему сервису наших потенциальных клиентов», — сказал он.

Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует федеральный проект «Инфраструктура доступа к сети интернет», указал, что его параметры в настоящее время прорабатываются, отметив, что до утверждения документа говорить о планах, им предусмотренных, преждевременно.

В Минцифры отметили, что развитие спутниковой связи для них — «один из основных приоритетов на ближайшую перспективу», который обязательно найдет отражение в новом нацпроекте «Экономика данных». Но также не стали комментировать конкретные показатели, сославшись на то, что документ «находится на межведомственном согласовании и может быть доработан».

Что известно про «Бюро 1440»

«Бюро 1440» — российская частная космическая компания, которая планирует запустить услуги доступа в интернет в 2027 году. Была основана в ноябре 2020 года, входит в многопрофильную технологическую компанию «ИКС Холдинг». Актуальные данные о владельцах «Бюро 1440» и финансовых показателях скрыты. В компании ранее не называли общий объем инвестиций в проект, как и источники финансирования. В 2021 году сообщалось, что 2 млрд руб. в проект вложил ВТБ, получив 15% компании.

В 2023 году «Бюро 1440» провело первые запуски своих тестовых спутников Rassvet. Сейчас скорость передачи данных на устройство составляет 12 Мбит/с, а задержка — 41 миллисекунду.

В мае компания подписала соглашение о сотрудничестве с «Аэрофлотом» и «Российскими железными дорогами» (РЖД) по предоставлению Wi-Fi на борту российских самолетов и поездов с 2028 года. Сервис должен позволить увеличить скорость передачи данных в этих видах транспорта с нынешних 100 Мбит/с до 1 Гбит/с на абонентский терминал, а также существенно снизить задержку передачи данных (с 700 до 70 мс).

В июне из поправок к федеральному бюджету на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов выяснилось, что «Бюро 1440» в этом году может получить 9,35 млрд руб. на закупку материалов и комплектующих, необходимых для создания и запуска 66 космических аппаратов в 2025 году. В пояснительной записке указывалось, что это станет первым этапом развертывания полной спутниковой группировки «Бюро 1440», которая будет состоять из 288 спутников.

Для сравнения: у Starlink (принадлежит SpaceX Илона Маска) группировка на сентябрь этого года состояла из 7 тыс. небольших спутников, в ближайшее время их число планируют увеличить до 12 тыс., а в долгосрочной перспективе — до 34,4 тыс. Как отметил главный редактор информационной группы Comnews Леонид Коник, несколько лет назад SpaceX оценивала затраты на 12 тыс. спутников в $10 млрд, но «важно учитывать, что эта компания также создает ракеты и запускает их в космос, что позволяет ей экономить на общей стоимости проекта».

По мнению Коника, проект «Бюро 1440» правильнее сравнивать с группировкой OneWeb (648 спутников). «Реальные затраты OneWeb составили $6,1 млрд, хотя изначально компания намеревалась уложиться в $3,5 млрд. При этом у OneWeb действуют многие десятки наземных станций сопряжения. «Бюро 1440», как российская компания, едва ли сможет получить право установки таких наземных станций по всему Земному шару, поэтому ей придется обеспечить межспутниковые соединения — это повысит стоимость проекта», — рассуждает Коник. При этом он затруднился оценить, сможет ли компания найти частных инвесторов для обеспечения внебюджетного финансирования в 329 млрд руб.

Главный редактор Comnews напомнил, что еще одна частная российская космическая компания — SR Space — пока испытывает трудности с привлечением 1 млрд руб. в формате pre-IPO. «Может статься, что недостающие 329 млрд руб. тоже вложит государство — но по закрытым статьям бюджета. Например, Минобороны могло бы разместить на борту спутников Rassvet свои полезные нагрузки или заключить с «Бюро 1440» долгосрочный контракт на предоставление интернет-услуг. Широкое применение спутникового интернета в зоне специальной военной операции, причем обеими сторонами, показало значимость повсеместной связи — особенно там, где наземная телеком-инфраструктура разрушена или отсутствует», — заключил Леонид Коник.