Маск сообщил, что сеть Starlink заработала на всех континентах

Илон Маск (Фото: Michael Gonzalez / Getty Images)

Спутниковая интернет-сеть Starlink компании SpaceX теперь доступна на всех континентах Земли, заявил основатель компании Илон Маск.

«Сеть Starlink теперь активна на всех континентах, включая Антарктику», — написал он в Twitter.

Накануне SpaceX вывела на орбиту очередную партию из 54 спутников Starlink. Это уже шестой запуск аппаратов с начала года. Общее число доставленных в космическое пространство аппаратов превышает 3 тыс.

Согласно карте на сайте Starlink, сейчас интернет-сеть доступна на территориях Северной Америки, Европы, Австралии, Бразилии и еще нескольких стран. В остальных государствах срок начала работы сети либо назначен на следующий год, либо пока не определен. В том числе метки стоят на территории Антарктики.

Starlink — проект по созданию системы спутников, целью которой является обеспечение глобального доступа к высокоскоростному интернету. Спутники развертывают на орбите высотой 550 км, компания намерена к середине 2020-х годов вывести порядка 12 тыс. таких аппаратов.

С началом российской военной операции оборудование для доступа к интернету Starlink получили и власти Украины, в том числе его используют военные и гражданские администрации.