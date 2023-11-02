Маск сообщил, что Starlink перестал приносить убытки

SpaceX запускает спутники Starlink на орбиту с мая 2019 года. По состоянию на сентябрь, число подписчиков Starlink достигло 2 миллионов. Маск заявил, что компания впервые вышла на уровень безубыточности

Фото: starlink.com

Глобальная спутниковая сеть Starlink американской компании SpaceX вышла на уровень безубыточности спустя четыре года после запуска первых спутников в космос, сообщил основатель компании Илон Маск в своем Х (бывш. Twitter).

«Рад сообщить, что Starlink достигла безубыточности денежных потоков. Отличная работа», — написал он.

Бизнесмен добавил, что в настоящее время на долю сети Starlink приходится «большинство из всех активных спутников».

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет с любой точки планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. На данный момент действует более 5 тыс. таких устройств на низкой околоземной орбите (до 550 км от поверхности Земли) — это примерно половина от общего числа всех активных спутников. Каждый аппарат рассчитан на работу в течение трех с половиной лет.

Спутники на орбиту SpaceX запускает партиями по несколько десятков штук с мая 2019 года. Всего компания планирует развернуть около 12 тыс. спутников, с возможным последующим увеличением до 42 тыс. аппаратов. Продавать собственные терминалы с доступом в интернет и сервисы подписки компания начала в 2021 году. По состоянию на сентябрь 2023 года число подписчиков Starlink достигло 2 млн.

В конце сентября SpaceX заключил первый контракт с Космическими силами США на предоставление спутниковой связи военным с помощью системы Starshield. Как объяснял Маск, Starshield будет основана на базе системы спутниковой связи Starlink, уступая ей в масштабах и находясь под контролем американского правительства. Starshield должна будет поддерживать национальную безопасность США с помощью спутникового наблюдения Земли и коммуникаций через сквозное шифрование и дополнительные «криптографические возможности».

Помимо этого, спутниковая сеть используется Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ходе проводимой Россией спецоперации. Москва критикует помощь Киеву со стороны западных государств.