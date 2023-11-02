Маск сообщил, что Starlink перестал приносить убытки
Глобальная спутниковая сеть Starlink американской компании SpaceX вышла на уровень безубыточности спустя четыре года после запуска первых спутников в космос, сообщил основатель компании Илон Маск в своем Х (бывш. Twitter).
«Рад сообщить, что Starlink достигла безубыточности денежных потоков. Отличная работа», — написал он.
Бизнесмен добавил, что в настоящее время на долю сети Starlink приходится «большинство из всех активных спутников».
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет с любой точки планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. На данный момент действует более 5 тыс. таких устройств на низкой околоземной орбите (до 550 км от поверхности Земли) — это примерно половина от общего числа всех активных спутников. Каждый аппарат рассчитан на работу в течение трех с половиной лет.
Спутники на орбиту SpaceX запускает партиями по несколько десятков штук с мая 2019 года. Всего компания планирует развернуть около 12 тыс. спутников, с возможным последующим увеличением до 42 тыс. аппаратов. Продавать собственные терминалы с доступом в интернет и сервисы подписки компания начала в 2021 году. По состоянию на сентябрь 2023 года число подписчиков Starlink достигло 2 млн.
В конце сентября SpaceX заключил первый контракт с Космическими силами США на предоставление спутниковой связи военным с помощью системы Starshield. Как объяснял Маск, Starshield будет основана на базе системы спутниковой связи Starlink, уступая ей в масштабах и находясь под контролем американского правительства. Starshield должна будет поддерживать национальную безопасность США с помощью спутникового наблюдения Земли и коммуникаций через сквозное шифрование и дополнительные «криптографические возможности».
Помимо этого, спутниковая сеть используется Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ходе проводимой Россией спецоперации. Москва критикует помощь Киеву со стороны западных государств.
Помимо SpaceX, Илон Маск является гендиректором компании Tesla, являющейся одним из мировых лидеров по производству электромобилей. Несмотря на то, что компания была основана в 2003 году, завершить год без убытков ей впервые удалось только спустя 17 лет — в 2020-м.