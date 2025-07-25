Starlink устранила сбой спустя 2,5 часа и назвала его причину
Сбой в работе системы спутниковой связи Starlink продлился около 2,5 часов, проблема уже устранена, заявил вице-президент Starlink Майкл Николс в социальной сети X.
«Работа Starlink в основном восстановлена после перебоев в сети, которые длились примерно 2,5 часа. Причиной сбоя стал отказ ключевых внутренних программных сервисов, обеспечивающих работу базовой сети», — говорится в сообщении.
Также в компании пообещали тщательно проанализировать причины произошедшего и принять все меры, чтобы подобное не повторилось.
Ранее в Starlink объяснили отключение терминалов сбоем в сети. По данным сервиса Downdetector, сообщения о сбоях в работе Starlink стали появляться около 22:00 мск. На пике число жалоб превысило 61 тыс.
Терминалы спутниковой связи Starlink в том числе массово применяются украинскими военными для получения доступа в Сеть. Они используются для коммуникации военнослужащих, навигации беспилотников, безэкипажных катеров и для других целей. В результате сбоя вечером 24 июля перестали работать терминалы по всей линии фронта, рассказал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди.
В телеграм-канале он написал, что к 1:05 связь восстановлена на всех направлениях.
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