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Военная операция на Украине ,  
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Starlink устранила сбой спустя 2,5 часа и назвала его причину

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Военная операция на Украине

Сбой в работе системы спутниковой связи Starlink продлился около 2,5 часов, проблема уже устранена, заявил вице-президент Starlink Майкл Николс в социальной сети X.

«Работа Starlink в основном восстановлена после перебоев в сети, которые длились примерно 2,5 часа. Причиной сбоя стал отказ ключевых внутренних программных сервисов, обеспечивающих работу базовой сети», — говорится в сообщении.

Также в компании пообещали тщательно проанализировать причины произошедшего и принять все меры, чтобы подобное не повторилось.

На всей линии фронта на Украине перестали работать терминалы Starlink
Политика
Фото:Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

Ранее в Starlink объяснили отключение терминалов сбоем в сети. По данным сервиса Downdetector, сообщения о сбоях в работе Starlink стали появляться около 22:00 мск. На пике число жалоб превысило 61 тыс.

Терминалы спутниковой связи Starlink в том числе массово применяются украинскими военными для получения доступа в Сеть. Они используются для коммуникации военнослужащих, навигации беспилотников, безэкипажных катеров и для других целей. В результате сбоя вечером 24 июля перестали работать терминалы по всей линии фронта, рассказал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди.

В телеграм-канале он написал, что к 1:05 связь восстановлена на всех направлениях. 

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