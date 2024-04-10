Пентагон раскрыл объем выплат SpaceX за поставку Starlink на Украину

Пентагон и SpaceX заключили контракт на поставку Starlink на Украину в июне 2023 года. Сумма сделки составила $23 млн, уточнили в Пентагоне, однако количество поставленных терминалов не раскрыли. Москва осуждает любую помощь Киеву

Фото: Omar Marques / Global Look Press

Контракт армии США и SpaceX Илона Маска на развертывание спутниковых терминалов Starlink на Украине обошелся в $23 млн, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление представителя Пентагона.

Сумма заключенного почти год назад контракта ранее не называлась. Контракт действует с июня 2023 года и истекает в мае, неизвестно, будет ли он продлен.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет из любой точки планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. На данный момент действуют более 5 тыс. таких устройств на низкой околоземной орбите (до 550 км от поверхности Земли) — это примерно половина от общего числа всех активных спутников. Каждый аппарат рассчитан на работу в течение трех с половиной лет.

SpaceX после начала военной операции России на Украине предоставила последней доступ к глобальной системе спутникового интернета Starlink и десятки тысяч терминалов: в апреле прошлого года министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров говорил, что Киев располагает 42 тыс. терминалов Starlink. При этом владелец компании Илон Маск подчеркивал, что условия предоставления услуг SpaceX запрещают использовать спутниковую связь для наступательных военных действий.

В марте этого года члены палаты представителей США из Демократической партии начали расследование в отношении SpaceX в рамках проверки мер безопасности, которые предприняла компания, чтобы ее спутниковые терминалы Starlink не оказались у российских военных. О том, что российские военные начали пользоваться системой Starlink, уже несколько месяцев сообщают украинские и западные СМИ. По словам одного из собеседников Defense One, впервые использование терминалов российскими войсками было замечено осенью прошлого года.

В Кремле отмечали, что терминалы Starlink не сертифицированы в России, они официально не поставляются и не могут использоваться в стране. Вместе с тем «Коммерсантъ» еще прошлой весной писал, что российские интернет-магазины стали предлагать для покупки терминалы Starlink.