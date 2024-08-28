Кто такие хуситы: их история и роль в конфликте в Йемене

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Кто такие хуситы

Хуситы — это религиозно-политическое движение в Йеменской Республике. Официальное название — «Ансар Аллах» (أنصار الله, буквально — «сподвижники Аллаха»). Контролирует столицу Сану, западную и северную часть страны, где проживает более 20 млн человек — около 70% населения Йемена. Названы по имени крупного и влиятельного клана из гор Марран в провинции Саада, лидеры которого возглавили борьбу за автономию этого региона, а в 2014-2015 годы фактически захватили власть на значительной части страны.

Лидер хуситов

Военный, духовный и политический лидер йеменских хуситов Абдул Малик аль-Хуси (родился между 1979 и 1982), возглавляет движение с 2005 или 2006 года после гибели своего брата и основателя движения Хусейна аль-Хуси. Сын богослова Бадр ад-Дина аль-Хуси, под влиянием отца получил религиозное образование, сопровождал его в поездках в Иран и Ливан.

Абдул Малик аль-Хуси — выходец из влиятельного йеменского рода аль-Хуси, имеющего привилегированный статус сада — потомков Пророка Мухаммеда (альтернативные названия — хашимиты, по имени деда Пророка, а также ашраф и ахль аль-бейт, буквально — «люди дома [Пророка]»).

Абдул Малик аль-Хуси не занимает официальных должностей в подконтрольных хуситам государственных структурах, однако носит звание кайд ас-саура («лидер революции»), а его полномочия сравнивают с правами верховного лидера в Иране.

Ведущую роль в руководстве играют братья, племянники и другие родственники Абдул Малика аль-Хуси, среди них: братья Яхья и Абд аль-Халик аль-Хуси, дядя Абделькарим аль-Хуси, племянник Мухаммед Али аль-Хуси, зять Юсуф аль-Мадани и другие.

Цели хуситов

Цели хуситов менялись в ходе эволюции движения. В 2004-2010 годы они добивались религиозной и политической автономии зейдитских провинций Йемена, после захвата власти в 2014 году — консолидации и укрепления своей власти над всей страной.

После вторжения в Йемен войск саудовской коалиции в 2015 году хуситы поставили целью объединение Йемена и освобождение страны от иностранного присутствия, в первую очередь США, Саудовской Аравии, ОАЭ, а также их йеменских союзников. На практике это означает враждебность ко всем конкурирующим с ними военно-политических силам, среди которых Руководящий президентский совет, Южный переходный совет и антихуситские ополчения на западе страны. Исторически хуситы борются с салафи-джихадистскими движениями — «Аль-Каидой» и «Исламским государством» (запрещены в России), которых они считают «марионетками» Саудовской Аравии.

Программа 2019 года декларирует построение плюралистического и демократического государства в Йемене на светских и республиканских принципах, однако она существенно расходится с политической практикой движения, которое занимается перестройкой страны и общества в соответствии со своей религиозной и идеологической доктриной.

Идеология хуситов

Хуситы — сложное и неоднородное движение, в отличие от большинства других группировок на Ближнем Востоке оно не выработало целостной идеологической платформы из-за необходимости выстраивать отношения с широкой коалицией племенных и военно-политических союзов. Большим авторитетом среди хуситов пользуется «Малазим» — собрание лекций и изречений Хусейна аль-Хуси, в которых содержатся основные мнения и позиции движения по устройстве политической власти и взаимоотношению с внешним миром.

Хуситы позиционируют себя как защитники интересов шиитов-зейдитов — йеменского религиозного меньшинства, составляющего 35-40% населения. Они выступали за зейдитскую политико-религиозную автономию во главе с хашимитами (или бани хашим) — выходцами из кланов и родов (в том числе аль-Хуси), которые ведут свою родословную от Пророка Мухаммеда и составляют порядка 5-10% йеменского населения. Хашимиты образуют в Йемене своеобразную религиозную аристократию и называют себя ахль аль-бейт («люди дома [Пророка»]).

Отличительная особенность движения — это распространенная вера в божественное право на власть у ахль аль-бейт, что на практике означает правление клана аль-Хуси и союзных им родов и племен. С 2020 года в их пользу собирается религиозный налог.

Противники и критики, в том числе бывшие сторонники, обвиняют хуситов в желании установить исламскую теократию по иранскому образцу и восстановить имамат. Дело в том, что лидеры клана аль-Хуси — последователи джарудизма, зейдитского течения, которое идеологически ближе к иранским шиитам-имамитам, чем другие направления зейдизма. Они неоднократно посещали Иран и Ливан, вдохновлялись принципами Исламской революции в Иране, а в духовном центре иранских шиитов — городе Кум — с 1990-х годов прошли обучение порядка 800 активистов движения, включая трех сыновей Бадр ад-Дина аль-Хуси. В частности, под влиянием Ирана хуситы в 2017 году впервые публично отметили Ашура — один из важнейших религиозных обрядов шиитов-имамитов, который до прихода к власти хуситов в Йемене не отправлялся.

Однако вероучение большинства остальных зейдитов в доктринальных вопросах все еще существенно отличается от шиитов-имамитов Ирана, Ирака и Ливана, которые составляют большинство в шиитском мире. Зейдиты считаются умеренным течением шиизма, они ближе к шафиитскому мазхабу — направлению суннизма, чьи последователи составляют большинство в Йемене. В частности, они предъявляют другие требования к компетенциям и происхождению духовной власти (имамату) и не признают авторитет верховного лидера Ирана.

Важной частью идеологии хуситов являются такие традиционные для йеменских зейдитов идеи, как борьба с коррумпированной властью и моральная обязанность борьбы с «тиранами», которая позволяет им мобилизовать сторонников среди суннитского населения других регионов Йемена. После 2011 года, когда хуситы поддержали протесты «арабской весны» и включились в политический процесс, они стали задействовать социально-революционную и антикоррупционную риторику, под лозунгами которой захватили столицу Сану. Важной частью их движения стало ежегодное празднование «революции» 21 сентября.

После 2015 года в их идеологии преобладают националистические, антиимпериалистические, антизападные и антисемитские лозунги. В частности, хуситы утверждают, что США и Израиль якобы планируют оккупировать священные для ислама саудовские города Мекку и Медину, поэтому в их пропаганде часто встречаются амбициозные планы по установлению контроля над всем побережьем Красного моря и Аравийским полуостровом, а также уничтожению династии Саудидов и «освобождению» Иерусалима.

История хуситов

Хуситы — движение, зародившееся в общине йеменских шиитов-зейдитов. Она ведет историю с последователей Зайда бин Али, потомка Пророка Мухаммеда, который поднял восстание против Омейядов, но был разбит и погиб в 740 году. Зейдиты обосновались на северо-западе Йемена в 897 году и до 1962 года имели собственную государственность — имамат со столицей в Таизе, который боролся за независимость с Османской империей и саудовской монархией. После провозглашения республики в 1962 году имамат был ликвидирован, зейдитские лидеры утратили политическое влияние и стали воспринимать себя как угнетенное меньшинство.

Движение «зейдитского возрождения» появилось на севере Йемена в 1980-е годы как реакция на распространение суннитских фундаменталистских религиозных течений из Саудовской Аравии, угрожавших, по мнению его сторонников, религиозным и культурным традициям зейдитов. Важную роль сыграл богослов Бадр ад-Дин аль-Хуси (1926-2010), который по образцу ваххабитских организаций в 1980-1990-е годы создал вместе с сыновьями и сторонниками зейдитское религиозно-просветительское движение «Правоверная молодежь». Начиная с 1999-2000 года под влиянием его сына Хусейна Бадр эд-Дина часть движения радикализировалась и приобрела более антизападный и антисемитский характер (знаменитый лозунг хуситов: «Смерть Америке, смерть Израилю, проклятие иудеям, победа исламу» — датируется концом 2000 года). После вторжения американской коалиции в Ирак в 2003 году, поддержанного Йеменом, сторонники Хусейна аль-Хуси открыто критиковали просаудовский и проамериканский курс президента Али Абдаллы Салеха.

В июне 2004 года Хусейн аль-Хуси поднял первое антиправительственное восстание на крайнем севере в провинции Саада. Для его подавления правительство опиралось на ополчения лояльных ему племен, а с 2009 года — военную помощь Саудовской Аравии. После гибели Хусейна в сентябре того же года движением возглавил его брат Абдул Малик аль-Хуси. К февралю 2010 года, когда закончилась шестая, самая ожесточенная фаза конфликта, хуситы действовали уже в четырех провинциях, включая часть города Саада, и сумели собрать коалицию из лояльных себе кланов и племен. В январе 2011 на фоне «арабской весны» хуситы поддержали протесты против президента Али Салеха, приняли название «Ансар Аллах» и в марте захватили Сааду, а к 2012 году уже контролировали основные центры зейдитов.

После отставки Салеха хуситы в 2013-2014 годы участвовали в политических консультациях о параметрах будущего государственного устройства. Они отвергли проект федеративной конституции, по которой их регион не получил бы важный порт Ходейда, и возобновили боевые действия теперь уже при поддержке сил свергнутого президента Салеха, который все еще пользовался поддержкой в армейских кругах, спецслужбах и бюрократии.

21 сентября 2014 года хуситы захватили столицу Йемена Сану, через месяц — порт Ходейда, а в начале 2015 года распустили парламент и учредили Верховный революционный комитет (ВРК) с участием сторонников Салеха.

В марте 2015 года хуситы захватили порт Аден. В том же месяце коалиция из 10 арабских стран во главе с Саудовской Аравией и при поддержке США начала военные операции против хуситов на стороне официального правительства. Несмотря на интенсивные бомбардировки, движению удалось удержать большую часть северного Йемена. В июле 2016 года хуситы создали новый орган власти — Верховный политический совет. После того как в декабре 2017 года отношения хуситов и Салеха испортились, а Салех заявил о переходе в саудовский лагерь, хуситы убили Салеха и к 2018 году полностью захватили власть на севере Йемена. «Ансар Аллах» удалось удержать контроль над стратегически важным портом Ходейда, который приносит им $1 млрд в год и по которому в страну доставляется гуманитарная помощь, топливо и другой импорт.

В течение 2020-22 годов наступление хуситов на стратегически важную провинцию Мариб было остановлено, война зашла в тупик, и в апреле 2022 года хуситы вступили переговоры с Саудовской Аравией о примирении с международно-признанным правительством Рашада аль-Алими, которое базируется в Адене. В апреле 2023 года саудовская делегация приезжала в Сану.

Переговорный процесс сорвался в октябре 2023 года, когда «Ансар Аллах» поддержал нападение ХАМАС на Израиль, а в ответ на наземную операцию Израиля в секторе Газа нанес ракетные удары по израильской территории и по связанным с Израилем кораблям в Баб эль-Мандебском проливе. По заявлению лидера «Ансар Аллах», сделанному в августе 2024 года, хуситы атаковали в общей сложности 177 судов, связанных с Израилем. Некоторые эксперты считают, что поддержкой действий ХАМАС йеменские хуситы намерены повысить авторитет и узнаваемость в исламском мире и укрепить позиции внутри Йемена, которые пошатнулись из-за тяжелого экономического положения и авторитарно-репрессивных методов управления.

В январе 2024 года в связи с нападениями в Красном море по позициям хуситов нанесли удары США и Великобритания. В ответ лидер хуситов объявил объекты США и Великобритании законной военной целью.

Хуситы и конфликт в Йемене: хронология

2004 — хуситы поднимают первое антиправительственное восстание

2011 — хуситы присоединяются к протестам «арабской весны» и захватывают провинцию Саада

2014 — хуситы захватывают столицу Йемена Сану

2015, январь—февраль — хуситы свергают международно признанное правительство и распускают парламент

2015, март — начало операции саудовской коалиции для восстановления международно признанного правительства

2022 — заключение перемирия и начало переговоров хуситов с Саудовской Аравией

2023 — хуситы выражают поддержку действиям ХАМАС и в ответ на операцию ЦАХАЛ в секторе Газа начинают атаки на суда в Красном море

2024 — США и Великобритания наносят удары по объектам хуситов в Сане, Ходейде и Сааде

Структура и численность

Хуситы являются фактической властью над значительной частью Йемена, где они в целом сохранили прежний административно-чиновничий аппарат. Они управляют страной через Верховный политический совет (ВПС) и осуществляет непрямой контроль над государственной бюрократией через назначаемых контролеров — мушрифов, которые дублируют полномочия органов власти всех уровней и в основном являются хашимитами.

Руководящие позиции в движении занимают выходцы из клана аль-Хуси и других лично лояльных и породнившихся с аль-Хуси родов и семейств, в основном из северных провинций Йемена (мухафазы Саада, Амран, Хаджа, Эль-Джауф), которые примкнули к хуситам в 2004-2009 годы. На местах они опираются на мутахаввисин — представителей лояльной им племенной знати и бюрократии.

Лидер ВПС — Махди аль-Машат (с 2018 года).

Численность вооруженных сил оценивается в более чем 167 тыс. человек, она пополняется за счет добровольцев и принудительного призыва. Благодаря интеграции лояльных хуситам армейских частей в 2014-2018 годы они во многом унаследовали прежнюю организационно-штатную и кадровую структуру, но подчиняются офису джихада и лично Абдул Малику аль-Хуси. Благодаря предположительной поддержке Ирана хуситы получили доступ к арсеналу баллистических и крылатых ракет среднего и дальнего радиуса, ударных беспилотников и дронов-камикадзе.

Роль хуситов в международной политике

Хуситы считаются главным союзником Ирана на Аравийском полуострове. Западные страны обвиняют их в получении военной и технической помощи от Ирана и его сателлитов, в первую очередь ливанской «Хезболлы», минимум с 2009 года. Вместе с ними они составляют часть иранской «оси сопротивления» — совокупности лояльных Ирану шиитских движений, группировок и правительств на Ближнем Востоке, которые противостоят интересам Израиля и США. Однако и хуситы, и Иран официально отрицают сотрудничество.

Во внешней политике лидеры хуситов придерживаются антизападного и антиизраильского курса, заявляли о желании сотрудничать с Россией, Китаем и странами БРИКС.

Несмотря на то что ВПС не признан ни одним правительством в мире, кроме властей Ирана, хуситы оказывают большое влияние на ближневосточный регион за счет доступа к западному побережью Красного моря, по которому через Суэцкий канал осуществляется около 12% мировой торговли. Они способны как угрожать судоходству противников Ирана, так и обеспечивать безопасность судов, транспортирующих иранскую нефть в обход международных санкций.