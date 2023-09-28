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Технологии и медиа ,  
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SpaceX заключила первый контракт с Космическими силами США

Илон Маск заключил первый контракт с Космическими силами США на Starshield
Фото: Bill Ingalls / NASA / Getty Images
Фото: Bill Ingalls / NASA / Getty Images

Американская компания SpaceX, принадлежащая бизнесмену Илону Маску, заключила свой первый контракт с Космическими силами США на предоставление спутниковой связи военным с помощью системы Starshield. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Маска, Starshield будет основана на базе системы спутниковой связи Starlink, уступая ей в масштабах и находясь под контролем американского правительства. Starshield должна будет поддерживать национальную безопасность США с помощью спутникового наблюдения Земли и коммуникаций через сквозное шифрование и дополнительные «криптографические возможности». Спутники системы будут доставляться на низкую околоземную орбиту с помощью ракет-носителей.

Соглашение между SpaceX и Космическими силами США подписали 1 сентября, оно рассчитано на год. Максимальные затраты по контракту — $70 млн. Также, по словам представителя ВВС США Энн Стефанек, к 30 сентября компании будет выделено около $15 млн для финансирования 54 «партнеров миссии» в армии, военно-морском флоте, ВВС и береговой охране.

О создании Маском нового подразделения Starshield сообщал портал Defense News в декабре 2022 года.

Первые спутники Starlink Маск запустил в 2019 году. На данный момент действует более 4,5 тыс. таких устройств на низкой околоземной орбите (до 550 км от поверхности Земли, в то время как другие спутники расположены значительно выше) — это примерно половина от общего числа всех активных спутников. Каждый аппарат рассчитан на работу в течение трех с половиной лет.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
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