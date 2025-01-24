Маск сообщил о планах протестировать подключение мобильных к Starlink

Через три дня SpaceX начнет тестирование прямого подключения мобильных телефонов к интернет-спутникам Starlink. Сейчас прием сигнала из космоса осуществляет специальный терминал

Илон Маск (Фото: Chip Somodevilla / Reuters)

С 27 января начнется тестирование прямого соединения мобильных телефонов с интернет-спутниками Starlink, сообщил основатель компании-разработчика SpaceX Илон Маск в X.

«Бета-тестирование прямого интернет-соединения Starlink со спутника на мобильный телефон начнется через три дня», — сказано в сообщении предпринимателя.

Технология прямой связи между спутником и смартфоном называется Direct to Cell (DTC).

Как работает Starlink Первые спутники Starlink Маск запустил в 2019 году. Пуски проводятся с помощью ракет SpaceX. Несколько тысяч спутников находятся на низкой околоземной орбите (на расстоянии до 550 км от поверхности планеты, в то время как другие спутники находятся значительно выше). На Земле связь принимает терминал, в комплекте с которым идут роутер и кабели. Сейчас Starlink доступен в США, Канаде, странах Европы, Австралии, некоторых государствах Латинской Америки и Африки. В России легально подключиться к системе нельзя. Однако Bloomberg сообщал, что в стране можно купить терминалы Starlink, которые работают через подписку, оформленную на имена жителей стран Европы, а связь доступна в приграничных районах.

В России планируют внедрить свою систему — аналог Starlink. Подобной разработкой занимается российская частная космическая компания «Бюро 1440». В 2023 году она провела первые запуски своих тестовых спутников Rassvet. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов говорил, что россияне «гарантированно» смогут подключиться к российскому аналогу Starlink в 2030 году, но, может быть, и раньше — в 2028–2029 годах.

В сентябре стало известно, что создание низкоорбитальной спутниковой группировки «Бюро 1440» обойдется примерно в 445 млрд руб., это следовало из черновой версии паспорта проекта «Инфраструктура доступа к сети Интернет». В документе говорилось, что к концу 2030 года группировка «Бюро 1440» должна состоять из 292 спутников, а всего предстоит запустить 383 спутника (в том числе 91 аппарат на замену выходящим из строя). Для этого потребуется провести 24 пуска ракет.

Вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков отмечал, что технология DTC начнет влиять на традиционных операторов связи, использующих наземную инфраструктуру, не раньше чем после 2030 года.