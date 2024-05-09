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Военная операция на Украине ,  
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США заявили о пресечении несанкционированного доступа России к Starlink

Пентагон заявил о пресечении несанкционированного доступа России к Starlink
Сюжет
Военная операция на Украине
США, Украина и SpaceX препятствуют несанкционированному доступу России к Starlink в приграничных районах. Лицензионно использовать эту связь россиянам нельзя, но терминалы доступны на маркетплейсах с подпиской на имя европейцев
Терминал Starlink
Терминал Starlink (Фото: Nina Lyashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press)

США, Украина и компания SpaceX Илона Маска сотрудничают по вопросу пресечения несанкционированного использования Россией интернета от Starlink, сообщил помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб, передает Bloomberg.

«На данный момент мы успешно противодействуем использованию Россией, но я уверен, что Россия продолжит попытки найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи», — сказал он. Пламб отметил, что «это будет продолжать оставаться проблемой», но, по его мнению, США «нашли хорошие решения как со Starlink, так и с Украиной». Какие методы для этого используются, чиновник не стал уточнять.

Первые спутники Starlink Маск запустил в 2019 году. Пуски проводятся с помощью ракет SpaceX. Несколько тысяч спутников находятся на низкой околоземной орбите (на расстоянии до 550 км от поверхности планеты, в то время как другие спутники находятся значительно выше). На Земле связь принимает терминал, в комплекте с которым идут роутер и кабели.

Сейчас Starlink доступен в США, Канаде, странах Европы, Австралии, некоторых государствах Латинской Америки и Африки.

Лицензионно использовать Starlink в России нельзя, но Bloomberg пишет, что купить терминалы можно через маркетплейсы, например, Ozon. Через поиск там можно найти комплекты оборудования для Starlink, убедился корреспондент РБК. Как отмечает Bloomberg, такие терминалы работают через подписку, оформленную на имя жителей стран Европы, связь доступна в приграничных районах, в частности, в новых регионах.

По данным Bloomberg, на прошедшей неделе пользователи таких терминалов испытывали проблемы со связью. В Telegram один из продавцов предложил перейти на более дорогой тарифный план для разрешения ситуации.

Bloomberg узнал о черном рынке терминалов Starlink
Технологии и медиа
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Пламб отметил, что SpaceX является «надежным партнером», они «быстро внедряют инновации и предоставляют услуги, которые полезны» Пентагону.

В феврале несколько СМИ, в частности, Defense One, сообщили об использовании российскими военными терминалов Starlink. По их словам, они стали появляться у россиян в 2023-м, речь шла о десятках терминалов. Маск после этого заявил, что «ни один Starlink не продавался прямо или косвенно в Россию», по данным SpaceX.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Starlink SpaceX Илон Маск Пентагон Украина
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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