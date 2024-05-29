В работе Starlink Илона Маска произошел сбой

Starlink оперативно устранила сбой. В мае уже наблюдались проблемы с этим видом связи. По данным западных СМИ, на Украине работу терминалов Starlink нарушали российские средства радиоэлектронной борьбы

Запуск ракеты Falcon9 со спутниками Starlink (Фото: Joe Skipper / Reuters)

В работе системы спутникового интернета Starlink произошел сбой, сообщается в Х компании. Это стартап миллиардера Илона Маска (состояние $196 млрд по версии Forbes, третье место в мире).

«В настоящее время в сети Starlink произошел сбой, и мы активно ищем решение. Мы ценим ваше терпение. Мы сообщим вам в обновлении, как только проблема будет решена», — сказано в сообщении.

Через полчаса после этого поста в Starlink заявили, что полностью решили проблему.

Первые спутники Starlink Маск запустил в 2019 году. Пуски проводятся с помощью ракет SpaceX. Несколько тысяч спутников находятся на низкой околоземной орбите (на расстоянии до 550 км от поверхности планеты, в то время как другие спутники находятся значительно выше). На Земле связь принимает терминал, в комплекте с которым идут роутер и кабели. В России связь Starlink официально недоступна.

24 мая The New York Times сообщила, что Россия задействовала средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для замедления работы Starlink, которые Украина использует для коммуникации военнослужащих и навигации беспилотников. Маск назвал это «серьезной проблемой».

За неделю до этого The Washington Post писала, что в день, когда российские войска начали наступать в районе Харькова, терминалы Starlink у ВСУ вышли из строя впервые с начала военных действий в феврале 2022 года.

В апреле начальник войск РЭБ вооруженных сил России Юрий Ласточкин заявил, что российские военные могут включить терминалы Starlink в «перечень целей для воздействия».

Связь Starlink нелицензионно использует и российская сторона, сообщал Bloomberg. Купить оборудование можно на маркетплейсах, оно будет работать через подписку, оформленную на жителей стран Европы. Связь доступна в приграничных районах, в частности в новых регионах. Пентагон заявлял, что противодействует использованию Россией Starlink.

В американском военном ведомстве также утверждали, что в середине мая Москва запустила в космос противоспутниковый аппарат, который «способен атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите». В то же время Минобороны России отчитывалось о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами на борту.

МИД назвал это сообщение вбросом и подчеркнул, что Москва выступает против размещения ударных средств на околоземной орбите.