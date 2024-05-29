В работе Starlink Илона Маска произошел сбой
В работе системы спутникового интернета Starlink произошел сбой, сообщается в Х компании. Это стартап миллиардера Илона Маска (состояние $196 млрд по версии Forbes, третье место в мире).
«В настоящее время в сети Starlink произошел сбой, и мы активно ищем решение. Мы ценим ваше терпение. Мы сообщим вам в обновлении, как только проблема будет решена», — сказано в сообщении.
Через полчаса после этого поста в Starlink заявили, что полностью решили проблему.
Первые спутники Starlink Маск запустил в 2019 году. Пуски проводятся с помощью ракет SpaceX. Несколько тысяч спутников находятся на низкой околоземной орбите (на расстоянии до 550 км от поверхности планеты, в то время как другие спутники находятся значительно выше). На Земле связь принимает терминал, в комплекте с которым идут роутер и кабели. В России связь Starlink официально недоступна.
24 мая The New York Times сообщила, что Россия задействовала средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для замедления работы Starlink, которые Украина использует для коммуникации военнослужащих и навигации беспилотников. Маск назвал это «серьезной проблемой».
За неделю до этого The Washington Post писала, что в день, когда российские войска начали наступать в районе Харькова, терминалы Starlink у ВСУ вышли из строя впервые с начала военных действий в феврале 2022 года.
В апреле начальник войск РЭБ вооруженных сил России Юрий Ласточкин заявил, что российские военные могут включить терминалы Starlink в «перечень целей для воздействия».
Связь Starlink нелицензионно использует и российская сторона, сообщал Bloomberg. Купить оборудование можно на маркетплейсах, оно будет работать через подписку, оформленную на жителей стран Европы. Связь доступна в приграничных районах, в частности в новых регионах. Пентагон заявлял, что противодействует использованию Россией Starlink.
В американском военном ведомстве также утверждали, что в середине мая Москва запустила в космос противоспутниковый аппарат, который «способен атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите». В то же время Минобороны России отчитывалось о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами на борту.
МИД назвал это сообщение вбросом и подчеркнул, что Москва выступает против размещения ударных средств на околоземной орбите.
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