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Военная операция на Украине ,  
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Defence One сообщило об использовании терминалов Starlink военными России

Defence One: российские военные начали пользоваться терминалами Starlink Маска
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские военные заметили использование военнослужащими России терминалов Starlink, прежде их поставлял Илон Маск для нужд ВСУ
Фото: RossHelen / Shutterstock
Фото: RossHelen / Shutterstock

Российские военные стали пользоваться системой спутниковой связи Starlink, разработанной компанией Илона Маска. Об этом сообщают УНИАН и Newsweek со ссылкой на украинских военных и журналистов, а также Defence One со ссылкой на украинские источники.

Пентагон переадресовал вопросы к «нашим украинским партнерам для получения любой текущей оперативной информации относительно спутниковой связи такого рода». SpaceX в начале февраля заявила, что не сотрудничает с властями или вооруженными силами России и не продавала им Starlink.

Впервые использование Starlink российскими военнослужащими на передовой было замечено несколько месяцев назад, рассказал один из собеседников Defence One. По его оценке, работают десятки терминалов. «Когда их будут сотни, нам будет тяжело жить», — сказал он. Второй собеседник указал, что эксплуатация системы, похоже, растет. Один из источников уточнил, что терминалы приобретены через третьих лиц, и выразил сильное удивление, что этого не произошло раньше.

РБК направил запрос в Министерство обороны России.

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Бизнес
Фото:starlink.com

Менеджер одной из компаний, которая поставляет оборудование для военных нужд, рассказал Newsweek, что регулярным подразделениям российской армии запрещено использовать оборудование Starlink, его применяют только добровольческие подразделения.

О том, что российские интернет-магазины стали предлагать для покупки терминалы Starlink, писал прошлой весной «Коммерсантъ».

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Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет из любой точки планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. На данный момент действуют более 5 тыс. таких устройств на низкой околоземной орбите (до 550 км от поверхности Земли) — это примерно половина от общего числа всех активных спутников. Каждый аппарат рассчитан на работу в течение трех с половиной лет.

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Украина Starlink Илон Маск
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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