Начальник войск РЭБ назвал терминалы Starlink возможными военными целями

Украина использует Starlink «практически во всех звеньях управления ВСУ», заявил начальник войск радиоэлектронной борьбы Ласточкин. Он считает передачу терминалов Киеву примером политики «двойных стандартов» США

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Российские военные могут включить применяемые ВСУ терминалы Starlink в «перечень целей для воздействия», сделать это позволяет потенциал оборонно-промышленного комплекса. Об этом газете «Красная звезда» заявил начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Юрий Ласточкин.

По словам Ласточкина, данные радиоразведки свидетельствуют, что украинская сторона использует эти системы «практически во всех звеньях управления ВСУ» в зоне военных действий. При этом изначально заявлялось, что применять их будут для «широкополосного доступа к современным информационным технологиям».

Ласточкин считает, что передача технологий коммерческой системы одной из конфликтующих сторон — это пример «двойных стандартов» и лицемерия международной политики США». «Использование коммерческих диапазонов частот, идущее вразрез с международными обязательствами, создает определенные трудности», — добавил начальник войск РЭБ.

SpaceX (оператор Starlink) предоставила Украине доступ к глобальной системе спутникового интернета после начала военных действий в феврале 2022 года. По оценке Пентагона, контракт на развертывание терминалов в этой стране обошелся в $23 млн.

По состоянию на апрель 2023-го у украинской стороны было 42 тыс. терминалов. В Министерстве цифровой трансформации говорили, что они позволяют военным управлять беспилотниками, получать разведывательные данные и общаться друг с другом в районах, где нет безопасных сетей. Глава ведомства Михаил Федоров сообщил, что Украина не стала отключать Starlink на территориях, которые заняли российские военные.

Основатель SpaceX Илон Маск отмечал, что условия предоставления услуг SpaceX запрещают использовать спутниковую связь для наступательных военных действий.