Маск заявил об успехе в ограничении использования Россией сети Starlink
SpaceX предотвращает несанкционированное использование спутниковой связи Starlink российской стороной, написал американский предприниматель Илон Маск в Х.
«Похоже, предпринятые нами шаги по пресечению несанкционированного использования Starlink Россией принесли свои плоды. Сообщите нам, если потребуется предпринять дополнительные меры», — написал он в ответ на пост министра обороны Украины Михаила Федорова.
В конце января Федоров рассказал о совместной работе Киева и SpaceX над предотвращением использования спутниковой связи Starlink российской стороной. Тогда украинский министр поблагодарил миллиардера за оперативную реакцию, тот ответил: «Всегда рад».
К 1 февраля были введены временные ограничения в работе Starlink, сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов. «Я не могу публично озвучивать все, что уже сделано, делается и будет сделано», — подчеркнул он. По словам советника, компания SpaceX «вовлечена в процесс и помогает специалистам Министерства обороны».
В феврале 2024 года УНИАН, Newsweek и Defense One сообщали об использовании российскими военными терминалов Starlink. Компания SpaceX, владеющая сервисом, в ответ заявила, что не сотрудничает с российскими властями или вооруженными силами.
В 2025 году Маск назвал Starlink «костяком украинской армии», заявив, что ее фронтовая линия рухнет без этого сервиса. К весне 2024 года Украина располагала более чем 50 тыс. терминалов, часть из которых была подключена к защищенной версии Spaceshield. Однако SpaceX периодически ограничивала доступ ВСУ к интернету, чтобы избежать эскалации — например, в 2022 году отказав в покрытии в районе Крыма.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции