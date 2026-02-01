 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Маск заявил об успехе в ограничении использования Россией сети Starlink

Сюжет
Военная операция на Украине
По словам американского предпринимателя, шаги SpaceX по предотвращению использования Starlink в России «принесли свои плоды». Ограничить использование спутниковой связи Россией ранее Маска попросил глава Минобороны Украины
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

SpaceX предотвращает несанкционированное использование спутниковой связи Starlink российской стороной, написал американский предприниматель Илон Маск в Х.

«Похоже, предпринятые нами шаги по пресечению несанкционированного использования Starlink Россией принесли свои плоды. Сообщите нам, если потребуется предпринять дополнительные меры», — написал он в ответ на пост министра обороны Украины Михаила Федорова.

В конце января Федоров рассказал о совместной работе Киева и SpaceX над предотвращением использования спутниковой связи Starlink российской стороной. Тогда украинский министр поблагодарил миллиардера за оперативную реакцию, тот ответил: «Всегда рад».

Над Украиной временно ограничили работу спутников Starlink
Политика
Фото:Antares_NS / Shutterstock

К 1 февраля были введены временные ограничения в работе Starlink, сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов. «Я не могу публично озвучивать все, что уже сделано, делается и будет сделано», — подчеркнул он. По словам советника, компания SpaceX «вовлечена в процесс и помогает специалистам Министерства обороны».

В феврале 2024 года УНИАН, Newsweek и Defense One сообщали об использовании российскими военными терминалов Starlink. Компания SpaceX, владеющая сервисом, в ответ заявила, что не сотрудничает с российскими властями или вооруженными силами.

В 2025 году Маск назвал Starlink «костяком украинской армии», заявив, что ее фронтовая линия рухнет без этого сервиса. К весне 2024 года Украина располагала более чем 50 тыс. терминалов, часть из которых была подключена к защищенной версии Spaceshield. Однако SpaceX периодически ограничивала доступ ВСУ к интернету, чтобы избежать эскалации — например, в 2022 году отказав в покрытии в районе Крыма.

