Минобороны раскрыло, зачем некоторые подразделения использовали Starlink

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Только отдельные подразделения применяли терминалы Starlink, причем в первую очередь для введения украинских войск в заблуждение и для нанесения ударов в их глубину. Об этом заявил в эфире «Россия-1» начальник Главного управления связи Вооруженных сил России Валерий Тишков.

«Должностные лица пунктов управления обеспечены всеми современными услугами связи отечественного производства. Система боевого управления функционирует устойчиво и гарантированно обеспечивает управление войсками и силами на фронте», — добавил он.

По словам замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, отключение Starlink не повлияло на систему управления российскими войсками в зоне СВО. Криворучко отметил, что терминалы Starlink отключены в течение двух недель и это не повлияло на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем.

