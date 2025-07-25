Reuters узнал о приказе Илона Маска, помешавшем контрнаступлению ВСУ

Маск поручил ограничить связь Starlink в районе Херсона в 2022 году, чем сорвал планы по окружению российских позиций у Берислава, пишет Reuters. Бизнесмен пояснял, что ограничивает работу системы в отдельных случаях

Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск, основавший компанию SpaceX, осенью 2022 году поручил отключить спутниковую связь Starlink в некоторых районах боевых действий, чем сорвал контрнаступление Украины. Об этом агентству Reuters сообщили три источника, знакомые с приказом.

По их сведениям, Маск приказал старшему инженеру в калифорнийском офисе SpaceX контролирующей Starlink, ограничить покрытие спутниковой сети в Херсоне и других районах.

Инженер Starlink Майкл Николс передал поручение своим коллегам и те отключили не менее сотни терминалов Starlink, их шестиугольные ячейки на внутренней карте покрытия компании погасли, рассказали источники. Связь Starlink, по их словам, пропала и на некоторых подконтрольных России территориях, в том числе в части ДНР.

ВСУ внезапно для себя столкнулись с отключением связи из-за приказа Маска, рассказали Reuters украинский военный, советник вооруженных сил и двое других военных, действовавших на линии соприкосновения. С их слов, украинские солдаты запаниковали: разведывательные беспилотники перестали работать, а дальнобойные артиллерийские подразделения, полагавшиеся на Starlink при прицеливании, испытывали трудности с попаданием в цель.

В результате, как сообщили советник и украинский военный, ВСУ не смогли провести операцию, целью которой было окружение российских позиций около города Берислав, к востоку от Херсона.

Представитель SpaceX заявил Reuters, что сведения агентства «неточны». Он сослался на пост компании в соцсети X от 2025 года, в котором говорилось, что «Starlink полностью привержена предоставлению услуг Украине».

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Под контролем российской стороны находится левый берег Днепра, в то время как правобережье и город Херсон контролируют ВСУ. Российские войска отошли из Херсона на левый берег в ноябре 2022 года. «Мы сохраним самое главное — жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно», — заявил Сергей Суровикин, в то время командующий группировкой российских войск.

Украина использует Starlink с начала спецоперации, однако Маск ограничивает применение системы в некоторых случаях. В сентябре 2023 года CNN сообщил со ссылкой на биографию Маска, написанную журналистом Уолтером Айзексоном, что предприниматель в 2022-м отключил украинским военным доступ к интернету через Starlink в районе Крыма, чтобы не дать им провести атаку на российский военно-морской флот. О том, что Маск не дал доступ к сети Starlink в районе Крыма для запуска ВСУ беспилотника с целью атаки на российские корабли, также писала The New York Times.

Когда украинские подводные беспилотники со взрывчаткой приблизились к российским кораблям, они «потеряли связь и их выбросило на берег, они не причинили вреда», утверждал Айзексон. Он рассказал, что такое решение Маск принял из-за опасений ответного удара России с использованием ядерного оружия. Опасения возникли у него из-за разговоров «с высокопоставленными российскими чиновниками», отметил биограф.

Маск в разговоре с Айзексоном говорил, что «Starlink не предназначался для участия в войнах». «Это было сделано для того, чтобы люди могли смотреть Netflix и расслабляться, выходить в интернет для учебы и совершать хорошие мирные поступки, а не наносить удары беспилотниками», — говорил бизнесмен биографу.

На Земле связь через спутники Starlink принимает терминал, в комплекте с которым идут роутер и кабели. Благодаря этой сети интернет доступен в зонах боевых действий, стихийных бедствий, а также в отдаленных районах. Доступная скорость достигает 100 Мб/с, чего достаточно, например, для онлайн-игр и видеозвонков.