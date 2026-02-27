Аналог Starlink в России: когда заработает система «Рассвет»
Содержание:
- Что такое система «Рассвет» и чем она отличается от Starlink
- Хронология и сроки: перенос запуска на 2026 год
- Сравнение технологий: спутник и сотовая вышка
- Для чего это нужно: от поездов до БПЛА
Спутниковая система связи Starlink (в русскоязычном пространстве часто пишут «Старлинк») компании SpaceX Илона Маска на конец февраля 2026 года насчитывает более 9,8 тыс. космических аппаратов и обеспечивает широкополосный интернет на всех континентах. В России в это время испытывают собственный аналог Starlink — спутниковую систему «Рассвет». Первый массовый запуск отечественных серийных спутников перенесен с декабря 2025-го на 2026 год, а коммерческий старт намечен на 2027 год.
Что такое система «Рассвет» и чем она отличается от Starlink
Система «Рассвет» — это низкоорбитальная спутниковая группировка компании «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг»). Цель проекта — обеспечить широкополосный доступ в интернет со скоростью до 1 Гбит/с на абонентский терминал и задержкой сигнала до 70 мс.
Используемая орбита
Российский аналог Starlink работает на низкой околоземной орбите (НОО) высотой 800 км. Спутники компании SpaceX используют орбиту около 550 км и ниже. Увеличенная высота дает преимущества:
-
каждый спутник «видит» большую площадь Земли и обслуживает больше абонентов;
-
для глобального покрытия требуется меньше аппаратов;
-
на высоте 800 км слабее влияние атмосферы (не нужно использовать двигатели для поддержания скорости), что увеличивает срок службы космического аппарата.
Однако есть и недостатки: чем больше высота, тем выше риск столкновений и долгосрочного накопления космического мусора. Кроме того, на меньшей высоте из-за влияния атмосферы легче вывести спутники с орбиты, если что-то пойдет не так. Поэтому SpaceX намерена массово понижать Starlink с 550 км до 480 км в течение 2026 года.
Межспутниковая лазерная связь
Ключевая технология системы «Рассвет» — межспутниковая лазерная связь собственной разработки «Бюро 1440». Спутники передают данные друг другу напрямую инфракрасными лазерами на скорости 10 Гбит/с. Это снижает зависимость от наземных станций и обеспечивает покрытие сетью даже над океанами и Арктикой. В рамках миссии «Рассвет-2» инженеры передали данные между аппаратами на расстояниях от 30 до 1 005 км без потерь. У Starlink лазерная связь внедряется постепенно. В российском проекте она заложена как базовая технология.
Масштаб группировки
Федеральный проект «Инфраструктура доступа в интернет» предусматривает поэтапное развертывание спутниковой системы «Рассвет»: 156 аппаратов — в 2026 году, 292 (запуск коммерческого сервиса) — в 2027-м, 318 — в 2028-м. К 2035 году компания может вывести на НОО до 900 спутников. По словам заместителя главы «Бюро 1440» Дмитрия Агафонова, для глобального покрытия нужно 12 орбитальных плоскостей по 20 и более аппаратов. Общий бюджет проекта — 514,7 млрд руб. (первая оценка была 445 млрд), из которых 207,7 млрд от государства.
У Starlink на конец февраля 2026 года насчитывается более 9,8 тыс. космических аппаратов
Хронология и сроки: почему запуск перенесли на 2026 год
Компания «Бюро 1440» развивается с 2020 года, когда ее основали в рамках группы технологических компаний «ИКС Холдинг». Первые результаты в рамках проекта «Рассвет» компания продемонстрировала в 2023 году.
-
Июнь 2023-го — запуск трех спутников «Рассвет-1» с космодрома Восточный на ракете «Союз-2.1б». Орбита — 558 км.
-
Август 2023-го — первый в России сеанс спутниковой видеосвязи из зоны без сотового покрытия (гора Фишт, Адыгея).
-
Май 2024-го — запуск трех спутников «Рассвет-2» с космодрома Плесецк. Аппараты вдвое крупнее. На борту — терминалы лазерной связи и комплекс 5G NTN.
-
Май—июль 2024-го — испытания лазерной связи на расстояниях до 1005 км. Скорость — 10 Гбит/с. Терминал получил летную квалификацию.
-
Июнь 2025-го — на ПМЭФ глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов объявил, что запускать серийные аппараты начнут в декабре 2025 года. Первая партия — 16 спутников с космодрома Плесецк.
-
Январь—февраль 2026-го — запуск первых спутников перенесен на 2026 год. По предположению источников газеты «Коммерсантъ», причина — задержки в производстве. «Бюро 1440» подтвердило изданию движение «в соответствии с целевыми сроками», но точные данные не раскрыло. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, запуск планируется в первом квартале 2026-го.Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов(Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)
От темпов наполнения орбиты зависит, когда в России появится аналог Starlink. Несмотря на перенос первого запуска, создание полноценного коммерческого сервиса запланировано на 2027 год.
Сравнение технологий: спутник и сотовая вышка
Спутниковый интернет отличается от сотового прежде всего зоной покрытия. Сотовая вышка раздает сигнал в радиусе нескольких километров. Спутник покрывает территорию в сотни и тысячи квадратных километров в зависимости от орбиты расположения: геостационарная (36 тыс. км) или низкая (до 2 тыс. км).
|Параметр
|Сотовая вышка
|Геостационарный спутник
|Низкоорбитальный спутник
|Задержка сигнала
|10–50 мс
|600–800 мс
|50–70 мс
|
|Скорость
|до 1 Гбит/с (стандарт 5G)
|до 100 Мбит/с
|до 1 Гбит/с
|
|Зона покрытия
|2–30 км
|почти половина Земли
|до 2 тыс. км
|
|Работа в Арктике
|нужна вышка на месте
|отсутствие сигнала на высоких широтах
|стабильная связь
|
Причины высокой задержки спутниковой связи заключаются в расстоянии между абонентом и аппаратом. Сигнал до геостационарного спутника проходит около 36 тыс. км в одну сторону. В результате геостационарные спутники уже не подходят для видеозвонков и онлайн-игр. На низкой орбите расстояние составляет 500–800 км, и задержка становится сопоставимой с сотовой связью.
Устройства для спутникового интернета
То, какие нужны устройства для спутникового интернета, зависит от типа подключения. Основные варианты:
-
Абонентский терминал — специализированное устройство с плоской фазированной антенной. Принимает и передает сигнал напрямую со спутником. Используется для подключения дома, офиса, судна или транспортного средства.
-
Смартфон или планшет — достаточно для доступа через сотового оператора, если тот подключен к спутниковой сети. Операторы устанавливают терминалы на базовые станции и транслируют сигнал стандартными частотами 4G/5G.
Для чего это нужно: от поездов до БПЛА
Аналоги спутникового интернета Starlink в России могут быть полезны там, где наземная инфраструктура связи отсутствует или ее строительство нецелесообразно. Это востребовано во многих отраслях, включая:
-
Транспорт. Пассажиры поездов и самолетов получат стабильный широкополосный доступ на всем маршруте. Так, «Бюро 1440» в 2024 году подписала соответствующие соглашения о сотрудничестве с РЖД и «Аэрофлотом». В конце декабря 2025 года Росавиация сообщила, что обсуждает с производителями установку специальных терминалов для предоставления интернета на борту.
-
Управление БПЛА. Связь с низкой задержкой позволяет дистанционно управлять беспилотниками за пределами прямой видимости — для доставки грузов и мониторинга.
-
Нефтедобыча и энергетика. Буровые платформы и электростанции в труднодоступных районах нуждаются в постоянном канале данных для работы оборудования.
-
МЧС и экстренные службы. Спутниковый канал обеспечивает связь спасателей в зонах бедствий.
Отечественный аналог Starlink может быть особенно востребован в удаленных регионах Арктики, Сибири и Дальнего Востока. В 2026 году «Бюро 1440» протестирует спутниковую связь с низкой орбиты в Ненецком автономном округе. Система «Рассвет» также может обеспечить навигацию и связь судов в высоких широтах, в частности на Северном морском пути, где это возможно только через низкоорбитальные космические аппараты.
Вопрос-ответ
Сколько будет стоить интернет от «Рассвета»?
«Бюро 1440» будет рассчитывать тарифы для b2b-клиентов индивидуально. Ориентировочные цены для региональных органов власти: канал до 10/2 Мбит/с — 25 тыс. руб./мес., до 50/10 Мбит/с — 100 тыс. руб./мес., до 600/250 Мбит/с — 250 тыс. руб./мес. Тарифы для массовых пользователей на февраль 2026-го не объявлены.
Есть ли отечественные аналоги Starlink, кроме «Рассвета»?
Помимо системы «Рассвет», в 2026 году в России должны начать серийное производство спутников дистанционного зондирования Земли в рамках проекта «Зоркий», но как аналог Starlink он не позиционируется. Система «Зоркий» создает цифровые карты для навигации беспилотников, а прямым аналогом Starlink в России по функциональности остается «Рассвет». Похожая на «Рассвет» разработка — среднеорбитальная спутниковая система «Скиф», развитие которой «Роскосмос» приостановил летом 2025 года, чтобы, по словам Баканова, уменьшить расходы федерального бюджета.
Что будет за использование Starlink в России?
Ответственность за незаконную спутниковую станцию в России предусмотрена ст. 13.4 КоАП. Штраф для физических лиц — от 3 тыс. до 4,5 тыс. руб. с конфискацией оборудования. SpaceX не получила разрешения от российских властей и официально не поставляет оборудование в страну, а значит, использование терминалов Starlink подпадает под запрет.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане
Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана
В России создали учебник по беспилотникам для старших классов
Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине
Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет
Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%