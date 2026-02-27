Аналог Starlink в России: когда заработает система «Рассвет»

Фото: bureau_1440 / Telegram

Спутниковая система связи Starlink (в русскоязычном пространстве часто пишут «Старлинк») компании SpaceX Илона Маска на конец февраля 2026 года насчитывает более 9,8 тыс. космических аппаратов и обеспечивает широкополосный интернет на всех континентах. В России в это время испытывают собственный аналог Starlink — спутниковую систему «Рассвет». Первый массовый запуск отечественных серийных спутников перенесен с декабря 2025-го на 2026 год, а коммерческий старт намечен на 2027 год.

Что такое система «Рассвет» и чем она отличается от Starlink

Система «Рассвет» — это низкоорбитальная спутниковая группировка компании «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг»). Цель проекта — обеспечить широкополосный доступ в интернет со скоростью до 1 Гбит/с на абонентский терминал и задержкой сигнала до 70 мс.

Используемая орбита

Российский аналог Starlink работает на низкой околоземной орбите (НОО) высотой 800 км. Спутники компании SpaceX используют орбиту около 550 км и ниже. Увеличенная высота дает преимущества:

каждый спутник «видит» большую площадь Земли и обслуживает больше абонентов;

для глобального покрытия требуется меньше аппаратов;

на высоте 800 км слабее влияние атмосферы (не нужно использовать двигатели для поддержания скорости), что увеличивает срок службы космического аппарата.

Однако есть и недостатки: чем больше высота, тем выше риск столкновений и долгосрочного накопления космического мусора. Кроме того, на меньшей высоте из-за влияния атмосферы легче вывести спутники с орбиты, если что-то пойдет не так. Поэтому SpaceX намерена массово понижать Starlink с 550 км до 480 км в течение 2026 года.

Межспутниковая лазерная связь

Ключевая технология системы «Рассвет» — межспутниковая лазерная связь собственной разработки «Бюро 1440». Спутники передают данные друг другу напрямую инфракрасными лазерами на скорости 10 Гбит/с. Это снижает зависимость от наземных станций и обеспечивает покрытие сетью даже над океанами и Арктикой. В рамках миссии «Рассвет-2» инженеры передали данные между аппаратами на расстояниях от 30 до 1 005 км без потерь. У Starlink лазерная связь внедряется постепенно. В российском проекте она заложена как базовая технология.

Масштаб группировки

Федеральный проект «Инфраструктура доступа в интернет» предусматривает поэтапное развертывание спутниковой системы «Рассвет»: 156 аппаратов — в 2026 году, 292 (запуск коммерческого сервиса) — в 2027-м, 318 — в 2028-м. К 2035 году компания может вывести на НОО до 900 спутников. По словам заместителя главы «Бюро 1440» Дмитрия Агафонова, для глобального покрытия нужно 12 орбитальных плоскостей по 20 и более аппаратов. Общий бюджет проекта — 514,7 млрд руб. (первая оценка была 445 млрд), из которых 207,7 млрд от государства.

У Starlink на конец февраля 2026 года насчитывается более 9,8 тыс. космических аппаратов

Хронология и сроки: почему запуск перенесли на 2026 год

Компания «Бюро 1440» развивается с 2020 года, когда ее основали в рамках группы технологических компаний «ИКС Холдинг». Первые результаты в рамках проекта «Рассвет» компания продемонстрировала в 2023 году.

От темпов наполнения орбиты зависит, когда в России появится аналог Starlink. Несмотря на перенос первого запуска, создание полноценного коммерческого сервиса запланировано на 2027 год.

Сравнение технологий: спутник и сотовая вышка

Спутниковый интернет отличается от сотового прежде всего зоной покрытия. Сотовая вышка раздает сигнал в радиусе нескольких километров. Спутник покрывает территорию в сотни и тысячи квадратных километров в зависимости от орбиты расположения: геостационарная (36 тыс. км) или низкая (до 2 тыс. км).

Параметр Сотовая вышка Геостационарный спутник Низкоорбитальный спутник Задержка сигнала 10–50 мс 600–800 мс 50–70 мс Скорость до 1 Гбит/с (стандарт 5G) до 100 Мбит/с до 1 Гбит/с Зона покрытия 2–30 км почти половина Земли до 2 тыс. км Работа в Арктике нужна вышка на месте отсутствие сигнала на высоких широтах стабильная связь

Причины высокой задержки спутниковой связи заключаются в расстоянии между абонентом и аппаратом. Сигнал до геостационарного спутника проходит около 36 тыс. км в одну сторону. В результате геостационарные спутники уже не подходят для видеозвонков и онлайн-игр. На низкой орбите расстояние составляет 500–800 км, и задержка становится сопоставимой с сотовой связью.

Устройства для спутникового интернета

То, какие нужны устройства для спутникового интернета, зависит от типа подключения. Основные варианты:

Абонентский терминал — специализированное устройство с плоской фазированной антенной. Принимает и передает сигнал напрямую со спутником. Используется для подключения дома, офиса, судна или транспортного средства.

Смартфон или планшет — достаточно для доступа через сотового оператора, если тот подключен к спутниковой сети. Операторы устанавливают терминалы на базовые станции и транслируют сигнал стандартными частотами 4G/5G.

Для чего это нужно: от поездов до БПЛА

Аналоги спутникового интернета Starlink в России могут быть полезны там, где наземная инфраструктура связи отсутствует или ее строительство нецелесообразно. Это востребовано во многих отраслях, включая:

Транспорт. Пассажиры поездов и самолетов получат стабильный широкополосный доступ на всем маршруте. Так, «Бюро 1440» в 2024 году подписала соответствующие соглашения о сотрудничестве с РЖД и «Аэрофлотом». В конце декабря 2025 года Росавиация сообщила, что обсуждает с производителями установку специальных терминалов для предоставления интернета на борту.

Управление БПЛА. Связь с низкой задержкой позволяет дистанционно управлять беспилотниками за пределами прямой видимости — для доставки грузов и мониторинга.

Нефтедобыча и энергетика. Буровые платформы и электростанции в труднодоступных районах нуждаются в постоянном канале данных для работы оборудования.

МЧС и экстренные службы. Спутниковый канал обеспечивает связь спасателей в зонах бедствий.

Отечественный аналог Starlink может быть особенно востребован в удаленных регионах Арктики, Сибири и Дальнего Востока. В 2026 году «Бюро 1440» протестирует спутниковую связь с низкой орбиты в Ненецком автономном округе. Система «Рассвет» также может обеспечить навигацию и связь судов в высоких широтах, в частности на Северном морском пути, где это возможно только через низкоорбитальные космические аппараты.

Сколько будет стоить интернет от «Рассвета»?

«Бюро 1440» будет рассчитывать тарифы для b2b-клиентов индивидуально. Ориентировочные цены для региональных органов власти: канал до 10/2 Мбит/с — 25 тыс. руб./мес., до 50/10 Мбит/с — 100 тыс. руб./мес., до 600/250 Мбит/с — 250 тыс. руб./мес. Тарифы для массовых пользователей на февраль 2026-го не объявлены.

Есть ли отечественные аналоги Starlink, кроме «Рассвета»?

Помимо системы «Рассвет», в 2026 году в России должны начать серийное производство спутников дистанционного зондирования Земли в рамках проекта «Зоркий», но как аналог Starlink он не позиционируется. Система «Зоркий» создает цифровые карты для навигации беспилотников, а прямым аналогом Starlink в России по функциональности остается «Рассвет». Похожая на «Рассвет» разработка — среднеорбитальная спутниковая система «Скиф», развитие которой «Роскосмос» приостановил летом 2025 года, чтобы, по словам Баканова, уменьшить расходы федерального бюджета.

Что будет за использование Starlink в России?

Ответственность за незаконную спутниковую станцию в России предусмотрена ст. 13.4 КоАП. Штраф для физических лиц — от 3 тыс. до 4,5 тыс. руб. с конфискацией оборудования. SpaceX не получила разрешения от российских властей и официально не поставляет оборудование в страну, а значит, использование терминалов Starlink подпадает под запрет.