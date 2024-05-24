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Военная операция на Украине ,  
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NYT cообщила о замедлении Starlink на Украине из-за действий России

NYT: российские средства РЭБ замедлили работу систем Starlink на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Москва замедлила работу систем Starlink средствами радиоэлектронной борьбы, пишет NYT. Ранее WP сообщала о выходе из строя терминалов связи впервые с февраля 2022 года
Фото: Нина Ляшонок / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Нина Ляшонок / Keystone Press Agency / Global Look Press

Россия задействовала средства радиоэлектронной борьбы для замедления работы спутниковых систем Starlink, которые Украина использует для коммуникации военнослужащих и навигации беспилотников, пишет The New York Times (NYT).

The Washington Post писала о выходе из строя терминалов Starlink во время наступления российских военнослужащих в Харьковской области, что застало врасплох Вооруженные силы Украины (ВСУ). По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, ранее ВСУ были хорошо защищены от помех на поле боя, однако сейчас Москва «тестирует различные механизмы», чтобы нарушить качество связи. Россия, по-видимому, задействовала мощные средства радиоэлектронной борьбы с новыми и более продвинутыми технологиями, считает Федоров.

Для решения этой проблемы Украина постоянно поддерживает связь с компанией SpaceX, которая разработала терминалы Starlink.

Несколько экспертов заявили изданию, что помехи обусловлены «мощными и точными» блокираторами. Другие собеседники NYT назвали причиной «специальное электронное оружие», которое мешает терминалам определять местоположение спутников Starlink.

SpaceX и Минобороны России не ответили на запрос NYT о комментарии.

Заместитель командира дивизиона ударных беспилотных летательных аппаратов 92-й бригады «Ахиллес» ВСУ с позывным Аякс заявил изданию, что Киев «проигрывает в области радиоэлектронной борьбы». По его словам, за день до российского наступления в Харьковской области связь пропала, а после работа терминалов стала очень медленной. Солдатам приходилось отправлять текстовые сообщения через приложения, и даже на это время было увеличено, рассказал NYT оператор дронов с позывным Картель.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Продолжение успешного противодействия России системам Starlink может привести к «тактическому сдвигу в конфликте», отмечает издание. По словам министра Федорова, Украина постоянно тестирует новые средства связи, однако «массового аналога [Starlink] не существует».

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о наступлении российских войск в Харьковской области 10 мая. По его словам, в сложившейся ситуации есть вина «всего мира». Главком ВСУ Александр Сырский утверждал, что оборона не прорвана, но «впереди будут тяжелые бои».

Минобороны России с 11 мая отчитывалось об установлении контроля над рядом населенных пунктов в Харьковской области, в частности над селами Старица, Бугроватка и Лукьянцы. Президент Владимир Путин заявлял об отсутствии у Москвы планов по взятию Харькова. Он также объяснял наступление в Харьковской области необходимостью создания «санитарной зоны» в ответ на обстрелы российских регионов, в том числе Белгорода.

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