Эксперты рассказали, как Starlink смог увидеть и отключить россиян
Отключение абонентов системы спутниковой связи Starlink возможно через специальные «списки» системы распознавания — «свой–чужой», рассказал РБК ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
По его словам, в работе также может использоваться контроль скорости передвижения терминалов: «Если нужно, то, что говорят сейчас, контролируют скорость передвижения, то есть 90-95 км», — сказал он.
Муртазин добавил, что система технически способна определять местоположение пользователей и выборочно блокировать доступ, и дроны, скорость у которых выше, блокируются на некоторое время. При перезагрузке терминалы начинают работать.
«Очевидно, сейчас вводятся определенные технические моменты, которые позволяют одной стороне использовать, а другой стороне не позволять их использование», — отметил руководитель информационно-аналитического агентства Telekom Daily Денис Кусков, имея в виду российских и украинских военных.
Сегодня России нужна своя низкоорбитальная группировка, подчеркивает Муртазин. По словам Кускова, уже запланированы такие проекты. «У нас готовится свой собственный сервис низкоорбитальной спутниковой группировки «Бюро-1440», но думаю, что он будет не раньше 2029 года», — сказал он.
Материал дополняется
